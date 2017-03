Wybieramy nowoczesny odkurzacz centralny

Wybór odkurzacza centralnego to jednak nie tylko duża moc i komfort użytkowania, jaki daje nam możliwość rzadkiej zmiany filtra, ale przede wszystkim technologia Hide-a-Hose umożliwiająca sprzątnięcie dużej powierzchni bez noszenia za sobą ciężkiego i mało wydajnego sprzętu. Sprawia to, że jego posiadacz zostaje uwolniony od dźwigania, co odciąża jego kręgosłup, a także w dużej mierze skraca czas sprzątania. Zaletą jest również długi wąż, który możemy ukryć w dyskretnym ściennym gniazdku – zapewnia to duży zasięg i możliwość dotarcia do najtrudniej dostępnych zakamarków.

Współpraca z firmą Ecomax gwarantuje nie tylko spersonalizowaną pomoc techniczną, ale również produkty najwyższej jakości, szybką realizację zamówienia wraz z profesjonalnym doradztwem odnośnie montażu (również w zakresie systemu Hide-a-hose) oraz fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wybierz komfort użytkowania wraz z wysoką skutecznością na długie lata.