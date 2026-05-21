Gruntowa pompa ciepła - chłodzenie pasywne. Co oznacza chłodzenie pasywne?

Sprawdzi się idealnie w małych i średnich domach jednorodzinnych z pompą ciepła i instalacją ogrzewania płaszczyznowego. To rozwiązanie najkorzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia, ale pompa ciepła musi mieć tak zwany moduł chłodzenia pasywnego. Można od razu wybrać pompę z wbudowanym wymiennikiem chłodzenia pasywnego lub dokupić taki moduł, jeśli pompa ciepła go nie ma.

To rozwiązanie umożliwia chłodzenie pomieszczeń latem z wykorzystaniem procesu wymiany ciepła, ale bez udziału sprężarki. Dzięki zastosowaniu zaworu mieszającego glikol z dolnego źródła ciepła, którym mogą być grunt lub woda gruntowa, jest kierowany do dodatkowego wymiennika.

Jeśli dolnym źródłem ciepła jest grunt, zaleca się wykonanie pionowych gruntowych wymienników ciepła. W przypadku zastosowania wymienników poziomych okres korzystania z chłodzenia może się skrócić nawet o połowę, więc zwykle uznaje się, że nie nadają się one jako pewne źródło chłodu. „Chłód” jest odbierany z dolnego źródła (kolektorów pionowych w gruncie) i przekazywany za pośrednictwem dodatkowego wymiennika ciepła bezpośrednio do wodnej instalacji ogrzewania płaszczyznowego w domu. W wymienniku jest schładzana woda instalacyjna, która krąży w systemie grzewczym, ochładza powierzchnie, pod którymi jest on ułożony, i w konsekwencji obniża temperaturę powietrza w pomieszczeniach.

Chłodzenie pasywne jest najtańszym, niemal darmowym, sposobem obniżania temperatury we wnętrzach, ale możliwym do zrealizowania wyłącznie przy użyciu gruntowych pomp ciepła i w pomieszczeniach z instalacją grzewczą (chłodzącą) podłogową, ścienną, sufitową albo wyposażoną w klimakonwektory.

Moduł aktywnego chłodzenia umożliwia odwrócenie pracy pompy ciepła i wykorzystanie jej latem do aktywnego chłodzenia. Aby na skutek niskiej temperatury czynnika w instalacji na powierzchniach nie wykraplała się para wodna potrzebne są do tego klimakonwektory

Pompa ciepła - chłodzenie aktywne

Może być realizowane niezależnie od typu pompy ciepła – także w modelach, dla których dolnym źródłem ciepła jest powietrze atmosferyczne. System bazuje na odwróconej pracy urządzenia: parownik działa jak skraplacz, a skraplacz pełni funkcję parownika – zmienia się kierunek przepływu ciepła.

Potrzebne są gruntowa pompa ciepła, instalacja z klimakonwektorami oraz moduł chłodzenia aktywnego, który umożliwia rewersyjną pracę pompy ciepła.

Zimą, gdy budynek potrzebuje ogrzewania, pompa czerpie energię z dolnego źródła, czynnik grzewczy osiąga wymaganą temperaturę dzięki pracy sprężarki i przepływa do klimakonwektorów ogrzewających pomieszczenia.

Latem zimny czynnik z kolektora gruntowego (glikol) przepływa przez moduł aktywnego chłodzenia i pompę ciepła i ochładza wodę krążącą w instalacji zasilającej kolektory bez udziału sprężarki. Gdy zapotrzebowanie na chłód wzrasta, uruchamia się sprężarka pompy ciepła, która aktywnie chłodzi budynek do zadanej temperatury (maksymalnie do 7oC na zasilaniu systemu grzewczego). Odebrane ciepło przekazuje do kolektora gruntowego, co jednocześnie przyspiesza jego regenerację.

Alternatywą dla takich rozwiązań może być zastosowanie pomp ciepła (zarówno gruntowych, jak i powietrznych) z rewersyjnym modułem chłodniczym. Takie urządzenia mają wbudowany zawór czterodrogowy umożliwiający przełączanie między funkcjami ogrzewania i chłodzenia. W większości oferowanych na rynku powietrznych pomp ciepła można odwrócić obieg chłodniczy i realizować funkcję chłodzenia aktywnego.

Funkcja chłodzenia aktywnego (rewersyjna praca pompy ciepła) sprawdza się zarówno w budynkach z instalacją grzewczą wyposażoną w klimakonwektory, jak i w systemach ogrzewania płaszczyznowego (podłogowego, ściennego, sufitowego). Chłodzenie aktywne umożliwia osiągnięcie w pomieszczeniach znacznie niższej temperatury niż w wyniku chłodzenia pasywnego.

Pompy ciepła gruntowa lub powietrzna rewersyjna świetnie sprawdzają się w obiektach komercyjnych i usługowych, w których jest wymagany standard klimatyzacji, lub w obiektach przemysłowych, w których musi być zapewniona określona temperatura, na przykład w magazynach farmaceutycznych, zakładach graficznych itp.

Koszt chłodzenia rewersyjną pompa ciepła jest zbliżony do kosztu chłodzenia klimatyzatorem(ami), lecz ogrzewanie jest tańsze i bardziej energooszczędne.

