Okienna pompa ciepła

Pompy ciepła instalują właściciele starych i nowych domów jednorodzinnych, bo ogrzewanie nią jest stosunkowo tanie, a na zakup i montaż takiego urządzenia można dostać rządową dotację. Trochę rozczarowani tym mogą być mieszkańcy bloków i kamienic z centralnym ogrzewaniem, bo decyzji o zmianie źródła ciepła nie podejmują samodzielnie. Na taką inwestycję musieliby się zgodzić inni lokatorzy mieszkań w ramach wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej, a o to bywa trudno. Są jednak sposoby na to, żeby nawet w mieszkaniu uniezależnić się od centralnego ogrzewania i zapewnić sobie tanie ciepło z OZE dostarczane przez powietrzną pompę ciepła.

Zwykły klimatyzator do ogrzewania? Dlaczego nie

Zacznijmy od tego, że ogrzewanie w domu mogą zapewnić bardzo już popularne klimatyzatory typu split - przeczytajcie i obejrzyjcie wideo o tym tutaj: Jak wykorzystać klimatyzator do ogrzewania domu >>>

A klimatyzator to specyficzny rodzaj pompy ciepła, co prawda skonstruowany z myślą przede wszystkim o chłodzeniu, ale na ogół ma też funkcję grzania - po jej uruchomieniu transport ciepła przez pompę odbywa się w odwrotną stronę niż w funkcji chłodzenia.

Do zainstalowania takiego urządzenia w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym może zniechęcić nieco kłopotliwy montaż. Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu split musi być połączona z jednostką wewnętrzną rurami, które prowadzi się po ścianach, trzeba je też przeprowadzić przez ścianę z wnętrza domu na zewnątrz, czyli zrobić spory otwór w elewacji.

A na przymocowanie agregatu na zewnątrz potrzebna jest zgoda wspólnoty lub właściciela budynku, którzy jej nie udzielą, jeśli uznają, że będzie to uciążliwe dla lokatorów, źle wpłynie na estetykę osiedla lub spowoduje uszkodzenie elewacji.

Nieco innym sposobem na klimatyzację w starym budynku jest montaż monoblokowego klimatyzatora okiennego. Takie urządzenia były powszechnie stosowane kilkadziesiąt lat temu w starych budynkach przemysłowych, hotelach, biurowcach czy loftach. Montuje się je w otworze okiennym rezygnując z części przeszklenia, ewentualnie w otworze wyciętym w ścianie. Takie rozwiązanie jest jeszcze mniej estetyczne i bardziej uciążliwe dla użytkownika niż klimatyzator split. Głównie ze względu na hałas sprężarki, którą słychać wewnątrz budynku oraz znaczne zmniejszenie powierzchni okna, w którym jest zamontowane takie urządzenie. Stąd niewielka popularność klimatyzatorów okiennych w budownictwie mieszkaniowym. W dodatku większość z nich nie jest wyposażona w funkcję grzania…

i Autor: materiały prasowe Danby/ Materiały prasowe Klimatyzator okienny na ogół nie ma funkcji grzania

Pompa ciepła na parapecie - tego jeszcze nie było

Na pomysł skonstruowania pompy ciepła, której obecność nie będzie aż tak kontrowersyjna nawet w mieszkaniu w eleganckiej kamienicy, wpadł amerykański startup Gradient, który zaprojektował urządzenie nazwane Gradient All-Weather™ 120V Window Heat Pump - okienną pompę ciepła. Od dotychczas znanych pomp ciepła powietrze-powietrze, ta okienna pompa ciepła różni się przede wszystkim kształtem obudowy. Została ona zaprojektowana tak, żeby można ją było umieścić na parapecie, ale żeby nie spowodowało to znacznego zmniejszenia powierzchni przeszklenia, przez które do wnętrza dociera naturalne światło. I oczywiście, żeby nie zasłonić widoku z okna. Ważną zaletą jest to, że montaż okiennej pompy ciepła nie wymaga żadnych narzędzi ani wykonywania jakichkolwiek otworów, dwie osoby poradzą z tym sobie w czasie 30 minut. A równie prosty jest też demontaż. Pod warunkiem, że skrzydło okna jest… odsuwane w górę. Cóż, projekt ten powstał na konkurs “Clean Heat for All Challenge” ogłoszony w celu znalezienia rozwiązania problemu braku komfortu cieplnego w budynkach komunalnych w Nowym Jorku. A tam tego typu okna są bardzo popularne.

Okienna pompa ciepła Gradient osiąga moc chłodniczą około 2,7 kW i moc grzewczą około 2,6 kW. Może pracować w zakresie temperatury od -25°C do +46°C. Efektywność w trybie grzania wynosi:

COP = 4,04 przy około +8°C,COP = 2,37 przy około –8°C,COP = 1,59 przy około –25°C.

Okienną pompę ciepła można kupić w USA, sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP) to 3800 dolarów.

Źródło informacji: gradientcomfort.com