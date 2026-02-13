Pompa ciepła? Nie daj się oszukać. Jak sprawdzić urządzenie i firmę przed zakupem?

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Oszuści na rynku pomp ciepła i inne problemy

Nasz artykuł pt. „Oszukani na Czyste Powietrze” odbił się szerokim echem – i nic dziwnego, gdyż poszkodowanych są tysiące osób. Perfidni oszuści wyłudzili od rządu miliony w dotacjach na termomodernizację, a później zostawiali właścicieli domów z ogromnymi długami i źle wykonaną usługą (lub znikali, w ogóle usługi nie realizując). Znaczna część oszustw dotyczyła pomp ciepła.

Na tym nie koniec, gdyż zimą 2025/2026 w Internecie wielu właścicieli pomp ciepła skarżyło się, że ich urządzenie pochłania ogromne ilości prądu. Niejedna osoba czuła się oszukana, tymczasem przyczyna takich problemów najczęściej leży po naszej stronie. Skuszeni niską ceną, kupujemy bowiem urządzenia niedostosowane do naszego klimatu lub po prostu kiepskiej jakości. Inny częsty błąd to montaż pompy ciepła w niedostatecznie ocieplonym domu. (Popełniamy też zresztą błędy przy użytkowaniu, np. nie ustawiamy prawidłowo krzywej grzewczej). Czasem okazuje się też, że niewłaściwa praca pompy ciepła to efekt błędnego montażu przez wynajętych fachowców.

Podkreślmy: pompa ciepła to bardzo skuteczne urządzenie grzewcze, a jego użytkowanie wcale nie musi być drogie. Jednak żeby być z niego zadowolonym, musimy sprawdzić kilka rzeczy, zanim przystąpimy do zakupu.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła (...). Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba

– ostrzega strona programu Czyste Powietrze.

Jak sprawdzić pompę ciepła przed zakupem?

Pierwszym krokiem przed zakupem pompy ciepła powinno być oczywiście wejście na stronę producenta i zapoznanie się z parametrami różnych modeli. Jeśli zupełnie nic nie wiesz o tych urządzeniach, warto zajrzeć na początek do naszych artykułów pt. „Pompa ciepła bez tajemnic” oraz „Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła?”.

Bezcenną pomocą dla właścicieli domów jest tzw. lista ZUM, czyli Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów. To przygotowana przez rząd baza wiedzy na temat urządzeń (w tym pomp ciepła) spełniających wymogi programu Czyste Powietrze. Innymi słowy, wszystkie pompy ciepła z listy ZUM są zweryfikowane przez ekspertów i godne zaufania. To duże ułatwienie przy wyborze źródła ciepła, nawet jeśli nie planujemy korzystać z Czystego Powietrza.

Pamiętaj, że oszuści mogą czasem fałszywie twierdzić, że ich produkt znajduje się na liście ZUM, a nawet wykorzystywać np. logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żeby wprowadzić nas w błąd. Dlatego zamiast wierzyć na słowo, zawsze należy samodzielnie zajrzeć na listę ZUM i sprawdzić, czy dany sprzęt lub materiał faktycznie tam jest.

Jak sprawdzić sprzedawcę i firmę montażową?

Jeszcze dokładniej niż samą pompę ciepła warto zweryfikować firmę, która chce ją nam sprzedać i zamontować. Na rynku działa bowiem wielu oszustów. Jak się przed nimi uchronić? Firmę od pompy ciepła warto zweryfikować w poniższych źródłach:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – tu dowiesz się, czy dana osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej,

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – tu znajdziesz listę spółek prawa handlowego,

Portal podatkowy Ministerstwa Finansów – tu sprawdzisz, czy dana firma ma prawidłowy, aktywny numer NIP, czy jest czynnym podatnikiem VAT oraz z jakich numerów rachunków bankowych korzysta do rozliczeń,

baza REGON – była ona obowiązkowa do 30 kwietnia 2018 r. i zawiera m.in. listę spółek cywilnych.

Korzystając z tych baz, należy przede wszystkim sprawdzić, czy firma jest obecna w bazie i czy zgadzają się jej dane takie jak nazwa, NIP itp. Warto też zwrócić uwagę na to, kiedy firma została założona – te z dłuższym stażem mają już zwykle ugruntowaną pozycję rynkową i są bardziej godne zaufania.

Wybierając pompę ciepła, pamiętajmy, że zawsze należy sprawdzić, czy producent ma wymagane certyfikaty, jak długo działa na rynku, czy daje gwarancję i zapewnia serwis oraz części zamienne. Jeżeli tego nie zrobimy, może okazać się, że nasze rachunki za ogrzewanie się nie zmniejszą, a wzrosną nawet kilkukrotnie

– ostrzega dr Adam Nocoń, prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.

Kolejnym krokiem powinno być poszukanie opinii na temat danej firmy w Internecie. Warto zajrzeć zwłaszcza na grupy facebookowe dla osób oszukanych przez wykonawców – tu szybko się dowiemy, na jakich wykonawców uważać. Sygnałem ostrzegawczym powinno być powoływanie się firmy na współpracę z NFOŚiGW – NFOŚiGW nigdy nie współpracuje bowiem z konkretnymi przedsiębiorstwami, tylko z samorządami i bankami.

Na koniec warto też zawsze poprosić o radę w urzędzie gminy lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urzędnicy chętnie odpowiedzą na pytania i wątpliwości, a także mogą pomóc np. w staraniach o dofinansowanie na termomodernizację.

