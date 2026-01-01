Budowa domu może trwać klika miesięcy lub kilka lat. Zależy to od wybranej technologii oraz kosztów budowy domu i naszych możliwości finansowych. Aby budowa domu jednorodzinnego przebiegała zgodnie z planem, warto wykonać harmonogram, czyli kalendarz budowy. Na organizację budowy domu wpływa wiele czynników: stopień skomplikowania projektu, technologie budowania, a także zakres robót, który oferują wykonawcy. Nie ma jednej reguły w tym względzie, bo każda budowa domu jest niepowtarzalna. Na przebieg prac budowlanych ogromny wpływ mają też warunki pogodowe oraz dostępność materiałów budowlanych, a z tym ostatnio jest nie najlepiej. Są jednak elementy na budowie domu, które można w znacznym stopniu zaplanować. Pamiętaj, że dobra organizacja budowy to sposób na obniżenie kosztów budowy domu!

Budowa domu od czego zacząć

Od czego zacząć budowę domu? Od dobrego planu! Inwestor nie musi się znać na budowie, dlatego ustawa Prawo budowlane umożliwia scedowanie nadzoru nad budową na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą i uprawnieniami. Te osoby to kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. Sprzymierzeńcem inwestora może też być projektant sprawujący nadzór autorski. Każda budowa domu, niezależnie od sposobu jej prowadzenia – czy przez zlecenie poszczególnych prac kolejnym ekipom wykonawczym, czy też przez powierzenie całości generalnemu wykonawcy – wymaga zaplanowania. Żeby to uprościć, budowę domu dzieli się na etapy. Ten podział jest umowny. Każdy z etapów budowy ma początek i koniec, a zakończenie jednego wyznacza start kolejnego. W celu uporządkowania procesu budowlanego te etapy nazywa się najczęściej stanami.

Budowa domu krok po kroku

Najlepiej podzielić proces budowy domu na etapy odpowiadające pracom prowadzonym przez poszczególne ekipy wykonawcze. Taki podział jest klarowny dla inwestora. Pomaga określić terminy podczas budowy domu, na które trzeba umówić kolejnych wykonawców, oraz ułatwia prowadzenie z nimi rozliczeń finansowych. Etapy budowy domu to następujące stany: zero, surowy bez dachu, surowy z więźbą, surowy otwarty (z pokryciem dachu i obróbkami), surowy zamknięty (podzielony na: instalacje podtynkowe, tynki, instalacje podposadzkowe, posadzki, ocieplenie z warstwą zbrojoną), deweloperski, wykończony, wykończony z zagospodarowaniem działki. Może też być stan surowy zamknięty bez instalacji, ale z ocieploną i wykończoną elewacją.

Budowa domu: ekipy budowlane

Podczas planowania budowy domu kluczowym elementem jest znalezienie i zakontraktowanie pierwszego wykonawcy, czyli wykonawcy stanu surowego otwartego. To od niego zależy, w jakich terminach będą następować kolejne roboty budowlane. Z nim trzeba ustalić termin rozpoczęcia robót i ich zakończenia, by wiedzieć, na jakie terminy umawiać kolejnych wykonawców. Ustalanie następnych to już układanie harmonogramu budowy domu polegające na uwzględnieniu ich przewidywanego czasu wykonania zakresu robót oraz kolejności wchodzenia na budowę kolejnych ekip. Tworząc harmonogram budowy, zawsze trzeba przyjąć realne terminy wykonania poszczególnych zakresów prac.

Ile kosztuje budowa domu

Koszty budowy domu, które znajdziemy przy projekcie gotowym, to wyliczenia na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych „Sekocenbud”. Takie orientacyjne koszty budowy są iloczynami powierzchni zabudowy, kubatury budynku i uśrednionych współczynników cenowych. Te kosztach budowy domu nie uwzględniają specyfiki projektu, np. kształtu bryły czy rodzaju dachu. Poza tym są to koszty budowy netto, do których trzeba doliczyć co najmniej 8% VAT, w przypadku gdy zlecimy prace firmie budowlanej kupującej materiały budowlane. Gdybyśmy sami zdecydowali się na zakupy w hurtowniach, VAT wyniesie 23%.

Średni koszt budowy domu zakłada cenę 5-6 tys. zł za m2. To kilkanaście procent drożej niż rok temu, tak niestety rosły ceny materiałów budowlanych i pracy, i ciągle rosną przez epidemię koronawirusa. Ile kosztuje stan surowy, a więc i praca naszych ekip wykonawczych? Można ostrożnie przyjąć, że stan surowy dla domu 150 m2, z deskowaniem i papą na dachu, kosztuje od 170 tys. zł wzwyż. Zastanawiające się, ile kosztuje budowa domu, można przyjąć podział: 60% kosztów budowy domu to materiały, 20% kosztów budowy – transport, dokumentacja, opłaty, kolejne 20% kosztów budowy to robocizna.

Z czego budować dom

Budowa domu ma przebiegać sprawnie, wygodnie, a dom ma być energooszczędny i porządnie wykończony. Aby temu sprostać, dąży się do optymalizacji procesu budowy. Wybiera się materiały budowlane pozwalające na szybkie wzniesienie murów, oferowane z bogatym wyborem elementów uzupełniających, a często również w komplecie z zaprawą potrzebną do ich łączenia. Pierwszym krokiem do sprawniejszego wybudowania domu było wprowadzenie materiałów o bardzo dużej dokładności wymiarowej, dzięki czemu można je łączyć na znacznie cieńsze spoiny. Profilowanie bocznych ścianek bloczków i pustaków pozwala zestawiać je bez wypełniania spoiny zaprawą, więc to kolejna oszczędność na materiałach i czasie wykonania.

Dzięki wprowadzeniu na rynek materiałów do budowy domu o bardzo dobrej izolacyjności termicznej można wymurować ściany zewnętrzne bez konieczności stosowania dodatkowych systemów termoizolacji, które spełnią rygorystyczne wymagania znowelizowanych Warunków technicznych.

Budowa domu szkieletowego i drewnianego

Budowa domu szkieletowego, drewnianego nie jest u nas tak popularna jak w Ameryce. Ale jeśli dom wybuduje się zgodnie z jej zasadami, będzie trwały przez lata. Elementy konstrukcji drewnianego domu szkieletowego powinny być wykonane zgodnie z normami przedmiotowymi, aprobatami technicznymi i projektem budowlanym oraz muszą być: na wszystkich etapach budowy zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem; odporne lub uodpornione w procesie obróbki na korozję biologiczną; odizolowane od innych elementów konstrukcji chłonących wilgoć (na przykład z betonu lub cegły). Podczas budowy domu szkieletowego liczy się każdy szczegół, dlatego bardzo ważny jest poprawny projekt będący drogowskazem dla budujących. Powinien go sporządzić architekt mający co najmniej kilkuletnie doświadczenie w budownictwie szkieletowym. Budowanie w szkielecie drewnianym jest szybkie i ekonomiczne. Firmy dają nawet 30-letnią gwarancję na konstrukcję.