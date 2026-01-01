Budowa

Dział Budowa to porady z zakresu budowy domów od fundamentów po dach. Czy warto budować domy energooszczędne i pasywne. Jakie fundamenty będą najlepsze - ławy czy płyta fundamentowa. Z czego i jak budować ściany zewnętrzne, stropy i ściany działowe. Niezawodne izolacje i systemy ociepleń.

Co to jest drenaż opaskowy i jak go wykonać? Pomoże, gdy zalewają wody gruntowe
Izolacja fundamentów do naprawy? Zobacz jak trzeba to zrobić
Głębokość przemarzania gruntu – gdzie kopać fundamenty i instalacje
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń hydroizolacji i skuteczne metody ich naprawy
Uszczelnianie przejść instalacyjnych w hydroizolacji
Stan zero budynku, czyli jaki? Te prace musisz przeprowadzić
Dom z piwnicą czy bez – koszty budowy, zalety i praktyczne wskazówki
Piwnica to nie schowek na wszystko. Za te przedmioty grozi mandat i ryzyko pożaru
Jak zaizolować piwnicę przed wilgocią? Wyjaśniamy
Jakie ogrzewanie do piwnicy? Czy piwnica powinna być ogrzewana?
Piwnica w domu. Czy warto budować podpiwniczenie? Co można zrobić w piwnicy?
Ocieplenie fundamentów w starym domu - jak wykonać izolację fundamentów w starym domu?
Czy pustaki żużlowe są rakotwórcze oraz dlaczego były tak popularne w PRL-u?
Lepsza ściana jedno-, dwu- czy trójwarstwowa? Sprawdź, jaką konstrukcję wybrać
Bloczki akustyczne i pustaki: skuteczna izolacja akustyczna

Jak prawidłowo ocieplić murłatę? Sprawdź, jak uniknąć mostków termicznych
Aktualne ceny cegły w listopadzie 2025. Ile kosztuje budowa ścian z ceramiki?
Mycie elewacji domu 2025. Z jakimi kosztami musisz się liczyć?
Czy ocieplenie komina jest konieczne? Jaki jest oczekiwany efekt?
Prosty zabieg, dzięki któremu sprawniej ogrzejesz dom. Ile za frezowanie komina?
Komin przecieka? Jakie mogą być przyczyny? Jak go naprawić?
Ile kosztuje przegląd kominiarski w 2025? Porównanie cen w polskich miastach
Jak wykonać obróbkę komina? Jakich materiałów użyć?
Naprawa murowanego komina - co trzeba zrobić, ile to kosztuje?
Stropy prefabrykowane: parametry, rozpiętości, materiały i techniki montażu
Balkon - jak ocenić i usunąć uszkodzenie? Radzi ekspert
Rodzaje i ceny podłóg balkonowych 2026 – co wybrać do remontu?
Cennik montażu balkonu 2026. Jakie są ceny montażu balkonu w Polsce?
Ocieplenie drewnianego stropu. Czym najlepiej ocieplić strop drewniany?
Wzór na schody. Jak zaprojektować schody i obliczyć ich koszt - kalkulator
Drewno z tartaku 2026 - ceny, zalety i zastosowanie w budowie domu
Dach płaski ‒ najczęstsze błędy wykonawcze i ich konsekwencje
Wybór pokrycia dachowego: kryteria techniczne, estetyczne i ekonomiczne
Dofinansowanie do wymiany dachu 2026. Kto oferuje dotacje?
Jak ocieplić dach od zewnątrz – praktyczny przewodnik i porady eksperta
Wole oko czyli stylowa lukarna – precyzja, jakiej dawniej nie było
Elektryczne okna dachowe - nowa jakość komfortu
Ceny rolet zewnętrznych z montażem 2026. Ile kosztuje dziś ta usługa?
Nowoczesne okna w domach drewnianych
Jak okucia wpływają na funkcjonalność, szczelność i bezpieczeństwo okien tarasowych
Stare okno dachowe do wymiany? Zobacz, jak prawidłowo zamontować okna w dachu i ile kosztuje wymiana okien

Wiosenne porządki. Ile zapłacimy za usługę mycia okien wiosną 2026 roku?
Jak wybrać drzwi wewnętrzne, które łączą estetykę z funkcjonalnością?
Dom bezpieczny od wejścia – okna i drzwi pod nadzorem systemu ochrony obwodowej
Stolarka otworowa w centrum domowej automatyki
Takie drzwi wybierają najbogatsi. Ile kosztują „wrota do zamku” i dlaczego czeka się na nie miesiącami
Jak najłatwiej i najtaniej ocieplić drzwi? Wybierz ocieplenie samoprzylepne
Wymiana drzwi wejściowych w bloku. Niezbędne formalności i koszty styczeń 2026
Czy brama garażowa powinna być ciepła? Na co zwrócić uwagę przed kupnem energooszczędnej bramy segmentowej?
Ile zapłacisz za nowoczesną bramę garażową? Ceny luty 2026
Koszt budowy wiaty garażowej 2026. Ile kosztuje wiata na samochód?
Cennik ogrzewania garażu murowanego 2026. Oto koszty zakupu i montażu
Cennik ocieplenia garażu drewnianego 2026. Jak to zrobić i czym ogrzać garaż?
Boczne bramy segmentowe i bramy garażowe z drzwiami – porównianie
Skutki i przyczyny niewłaściwej wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych
7 lat temu zbudowano dom autonomiczny. Dziś podsumowujemy: czy się opłaciło?

Ocieplenie ścian domu – jak to zrobić krok po kroku
Rodzaje ogrzewania podłogowego: kiedy wybrać system wodny, a kiedy elektryczny
Jaka grubość styropianu jest odpowiednia do ocieplenia domu?
Technologiczne innowacje. W jaki sposób zwiększają komfort i obniżają koszty w domu?
Ocieplenie starego domu z drewna - jak to zrobić?
Jak i czym ocieplić dom szkieletowy i dom z bali?
Jak zbudować dom szkieletowy - najważniejsze decyzje
Czy opłaca się przenosić stary drewniany dom? Jak się to robi?
Dom pasywny drewniany czy murowany? Sprawdziliśmy ich plusy i minusy
Korniki zjadają ci dom? Oto ceny zwalczania szkodników drewna w Polsce 2025
Perlit w budownictwie: lekki, ognioodporny i termoizolacyjny
Dlaczego warto monitorować dom i posesję? Aktualne ceny kamer luty 2026
Wielka płyta z PRL - historia, fakty i mity. Będą w niej mieszkać jeszcze nasze wnuki?
Dom z paczki można zmontować w kilka godzin. Tak to wygląda
Jak wygląda dom modułowy? Czy jest tańszy od tradycjnego?
Farba, która myśli? Inteligentny materiał z AGH zrewolucjonizuje budownictwo
Lamele – sposób na atrakcyjne i trwałe wykończenie ścian
Tynki cienkowarstwowe w systemach ociepleń. Jak uniknąć brudu i glonów na elewacji?
Tynk czy okładzina na elewację? Zobacz, co bardziej opłaca się wybrać i jaki efekt uzyskasz!

Styropian czy wełna na elewację – co lepsze?
Lukier na domu - lazura czy lakierobejca? Radzimy
Dlaczego łączniki mechaniczne są niezbędne w ociepleniu?
Budowa domu może trwać klika miesięcy lub kilka lat. Zależy to od wybranej technologii oraz kosztów budowy domu i naszych możliwości finansowych. Aby budowa domu jednorodzinnego przebiegała zgodnie z planem, warto wykonać harmonogram, czyli kalendarz budowy. Na organizację budowy domu wpływa wiele czynników: stopień skomplikowania projektu, technologie budowania, a także zakres robót, który oferują wykonawcy. Nie ma jednej reguły w tym względzie, bo każda budowa domu jest niepowtarzalna. Na przebieg prac budowlanych ogromny wpływ mają też warunki pogodowe oraz dostępność materiałów budowlanych, a z tym ostatnio jest nie najlepiej. Są jednak elementy na budowie domu, które można w znacznym stopniu zaplanować. Pamiętaj, że dobra organizacja budowy to sposób na obniżenie kosztów budowy domu!

Budowa domu od czego zacząć

Od czego zacząć budowę domu? Od dobrego planu! Inwestor nie musi się znać na budowie, dlatego ustawa Prawo budowlane umożliwia scedowanie nadzoru nad budową na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą i uprawnieniami. Te osoby to kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. Sprzymierzeńcem inwestora może też być projektant sprawujący nadzór autorski. Każda budowa domu, niezależnie od sposobu jej prowadzenia – czy przez zlecenie poszczególnych prac kolejnym ekipom wykonawczym, czy też przez powierzenie całości generalnemu wykonawcy – wymaga zaplanowania. Żeby to uprościć, budowę domu dzieli się na etapy. Ten podział jest umowny. Każdy z etapów budowy ma początek i koniec, a zakończenie jednego wyznacza start kolejnego. W celu uporządkowania procesu budowlanego te etapy nazywa się najczęściej stanami.

Budowa domu krok po kroku

Najlepiej podzielić proces budowy domu na etapy odpowiadające pracom prowadzonym przez poszczególne ekipy wykonawcze. Taki podział jest klarowny dla inwestora. Pomaga określić terminy podczas budowy domu, na które trzeba umówić kolejnych wykonawców, oraz ułatwia prowadzenie z nimi rozliczeń finansowych. Etapy budowy domu to następujące stany: zero, surowy bez dachu, surowy z więźbą, surowy otwarty (z pokryciem dachu i obróbkami), surowy zamknięty (podzielony na: instalacje podtynkowe, tynki, instalacje podposadzkowe, posadzki, ocieplenie z warstwą zbrojoną), deweloperski, wykończony, wykończony z zagospodarowaniem działki. Może też być stan surowy zamknięty bez instalacji, ale z ocieploną i wykończoną elewacją.

Budowa domu: ekipy budowlane

Podczas planowania budowy domu kluczowym elementem jest znalezienie i zakontraktowanie pierwszego wykonawcy, czyli wykonawcy stanu surowego otwartego. To od niego zależy, w jakich terminach będą następować kolejne roboty budowlane. Z nim trzeba ustalić termin rozpoczęcia robót i ich zakończenia, by wiedzieć, na jakie terminy umawiać kolejnych wykonawców. Ustalanie następnych to już układanie harmonogramu budowy domu polegające na uwzględnieniu ich przewidywanego czasu wykonania zakresu robót oraz kolejności wchodzenia na budowę kolejnych ekip. Tworząc harmonogram budowy, zawsze trzeba przyjąć realne terminy wykonania poszczególnych zakresów prac.

Ile kosztuje budowa domu

Koszty budowy domu, które znajdziemy przy projekcie gotowym, to wyliczenia na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych „Sekocenbud”. Takie orientacyjne koszty budowy są iloczynami powierzchni zabudowy, kubatury budynku i uśrednionych współczynników cenowych. Te kosztach budowy domu nie uwzględniają specyfiki projektu, np. kształtu bryły czy rodzaju dachu. Poza tym są to koszty budowy netto, do których trzeba doliczyć co najmniej 8% VAT, w przypadku gdy zlecimy prace firmie budowlanej kupującej materiały budowlane.  Gdybyśmy sami zdecydowali się na zakupy w hurtowniach, VAT wyniesie 23%.

Średni koszt budowy domu zakłada cenę 5-6 tys. zł za m2. To kilkanaście procent drożej niż rok temu, tak niestety rosły ceny materiałów budowlanych i pracy, i ciągle rosną przez epidemię koronawirusa. Ile kosztuje stan surowy, a więc i praca naszych ekip wykonawczych? Można ostrożnie przyjąć, że stan surowy dla domu 150 m2, z deskowaniem i papą na dachu, kosztuje od 170 tys. zł wzwyż. Zastanawiające się, ile kosztuje budowa domu, można przyjąć podział: 60% kosztów budowy domu to materiały, 20% kosztów budowy – transport, dokumentacja, opłaty, kolejne 20% kosztów budowy to robocizna.

Z czego budować dom

Budowa domu ma przebiegać sprawnie, wygodnie, a dom ma być energooszczędny i porządnie wykończony. Aby temu sprostać, dąży się do optymalizacji procesu budowy. Wybiera się materiały budowlane pozwalające na szybkie wzniesienie murów, oferowane z bogatym wyborem elementów uzupełniających, a często również w komplecie z zaprawą potrzebną do ich łączenia. Pierwszym krokiem do sprawniejszego wybudowania domu było wprowadzenie materiałów o bardzo dużej dokładności wymiarowej, dzięki czemu można je łączyć na znacznie cieńsze spoiny. Profilowanie bocznych ścianek bloczków i pustaków pozwala zestawiać je bez wypełniania spoiny zaprawą, więc to kolejna oszczędność na materiałach i czasie wykonania.
Dzięki wprowadzeniu na rynek materiałów do budowy domu o bardzo dobrej izolacyjności termicznej można wymurować ściany zewnętrzne bez konieczności stosowania dodatkowych systemów termoizolacji, które spełnią rygorystyczne wymagania znowelizowanych Warunków technicznych.

Budowa domu szkieletowego i drewnianego

Budowa domu szkieletowego, drewnianego nie jest u nas tak popularna jak w Ameryce. Ale jeśli dom wybuduje się zgodnie z jej zasadami, będzie trwały przez lata. Elementy konstrukcji drewnianego domu szkieletowego powinny być wykonane zgodnie z normami przedmiotowymi, aprobatami technicznymi i projektem budowlanym oraz muszą być: na wszystkich etapach budowy zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem; odporne lub uodpornione w procesie obróbki na korozję biologiczną; odizolowane od innych elementów konstrukcji chłonących wilgoć (na przykład z betonu lub cegły). Podczas budowy domu szkieletowego liczy się każdy szczegół, dlatego bardzo ważny jest poprawny projekt będący drogowskazem dla budujących. Powinien go sporządzić architekt mający co najmniej kilkuletnie doświadczenie w budownictwie szkieletowym. Budowanie w szkielecie drewnianym jest szybkie i ekonomiczne. Firmy dają nawet 30-letnią gwarancję na konstrukcję.