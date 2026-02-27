Nowa oferta VELUX Polska

Od lutego 2026 roku VELUX Polska wprowadza nową strukturę oferty, w której kluczową zmianą jest zwiększenie dostępności elektrycznych okien dachowych wyposażonych w trzyszybowy pakiet szybowy 64. Rozwiązania te, dotychczas postrzegane jako wybór z wyższej półki cenowej, stają się realną opcją dla wielu inwestorów planujących budowę lub modernizację domu.

Elektryczne okna dachowe z szybą 64 są dostępne zarówno w wersji zasilanej z sieci, jak i z ogniwa solarnego - w tej samej, przystępnej cenie. To ułatwia dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Do wyboru są modele drewniane GLL oraz drewniano-poliuretanowe GLU, w kolorze białym, które nie wymagają konserwacji i dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnia czy łazienka.

i Autor: VELUX/ Materiały prasowe

Świeże powietrze i światło – dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz

Poddasze to najczęściej sypialnia, domowe biura, pokój dziecka lub miejsce do odpoczynku. W każdej z tych przestrzeni ogromne znaczenie ma dostęp do świeżego powietrza i naturalnego światła, które wpływają na komfort i samopoczucie domowników.

Elektryczne okna dachowe VELUX umożliwiają regularne wietrzenie wnętrz w prosty i wygodny sposób, niezależnie od wysokości montażu. Okna można otwierać i zamykać za pomocą dołączonego przycisku naściennego, bez konieczności sięgania do skrzydła okna.

Jeszcze większą wygodę daje połączenie elektrycznych okien dachowych z inteligentnymi systemami sterowania. Dzięki nim można zarządzać oknami i roletami z poziomu aplikacji w telefonie (VELUX App Control) lub pozwolić, aby dom sam dbał o komfort we wnętrzach (VELUX ACTIVE with NETATMO). W praktyce oznacza to jeden, spójny system zarządzania światłem, powietrzem i prywatnością, który działa intuicyjnie i nie wymaga codziennej obsługi.

Z systemu VELUX ACTIVE można korzystać na dwa sposoby – planując harmonogramy lub wybierając tryb automatyczny. Harmonogram pozwala dopasować działanie okien i rolet do codziennego rytmu domowników, na przykład ustawić ich odsłanianie o poranku i zasłanianie wieczorem, bez konieczności pamiętania o tym każdego dnia.

Co ważne, w każdym pomieszczeniu można ustawić inny plan działania, dopasowany do jego funkcji i stylu życia mieszkańców.

W trybie automatycznym system sam dba o zdrowy klimat we wnętrzach. Czujniki na bieżąco kontrolują temperaturę, wilgotność oraz jakość powietrza, a także uwzględniają aktualne warunki pogodowe. Na tej podstawie okna mogą otworzyć się, aby wpuścić świeże powietrze, lub rolety mogą się zasunąć, chroniąc wnętrze przed nadmiernym nagrzewaniem. Dodatkowo system kilka razy dziennie automatycznie wietrzy pomieszczenia, dzięki czemu domownicy nie muszą pamiętać o tej czynności.

Zaplanowane działania zawsze mają pierwszeństwo przed automatyką, dlatego użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad oknami i roletami - niezależnie od wybranego trybu pracy systemu.

Spokój, który daje technologia

Nieprzewidywalna pogoda to codzienność, szczególnie latem. Elektryczne okna dachowe VELUX są fabrycznie wyposażone w czujnik deszczu, który automatycznie zamyka skrzydło przy pierwszych kroplach opadu - nawet wtedy, gdy domownicy są poza domem lub są zajęci w innej części budynku. To rozwiązanie, które daje poczucie realnego bezpieczeństwa.

i Autor: VELUX/ Materiały prasowe

Nowoczesna szyba 64 - komfort widoczny na co dzień

Elektryczne okna dachowe VELUX zostały wyposażone w trzyszybowy pakiet 64, który łączy bardzo dobre parametry izolacyjne (Uw = 1,0 W/m²K, Ug = 0,6 W/m²K) z codziennym komfortem użytkowania. Zastosowane powłoki antyroszeniowa i łatwozmywalna poprawiają widoczność i ułatwiają utrzymanie szyby w czystości. Niewidoczny i cichy silnik sprawia, że okno zachowuje nowoczesny i estetyczny wygląd.

Kompletny system komfortu: światło, powietrze i prywatność pod kontrolą

Dla jeszcze większego komfortu, elektryczne okna dachowe warto wyposażyć w elektryczne rolety zewnętrzne i wewnętrzne. To rozwiązanie pozwala precyzyjnie zarządzać nie tylko dopływem świeżego powietrza, ale także światłem i atmosferą we wnętrzu - o każdej porze dnia.

i Autor: VELUX/ Materiały prasowe

Komfort, który staje się standardem

Komfort w nowoczesnym domu nie jest już dodatkiem ani luksusem. Coraz częściej staje się podstawowym oczekiwaniem – zarówno przy budowie nowego domu, jak i podczas modernizacji istniejącej przestrzeni. Nowa oferta VELUX Polska odpowiada na te potrzeby, udostępniając elektryczne okna dachowe z szybą 64 w podstawowej ofercie, dla znacznie szerszego grona użytkowników.

Więcej informacji: https://www.velux.pl/kampanie/okna-elektryczne-2026