Rosnąca popularność usług mycia okien w Polsce

W ostatnich latach rynek usług sprzątających w Polsce, w tym mycia okien, przeżywa dynamiczny rozwój, napędzany zmianami w stylu życia i oczekiwaniami konsumentów. Wynika to z rosnącego tempa pracy, zwiększonej świadomości higieny po doświadczeniach pandemii oraz łatwości zamawiania usługi przez platformy online. Młodzi klienci w wieku 25-40 lat szczególnie cenią sobie wygodę – aplikacje pozwalają na szybkie umówienie wizyty, a firmy oferują ekologiczne środki i specjalistyczny sprzęt, eliminując frustrację związaną z samodzielnym czyszczeniem.

Dlaczego Polacy coraz częściej wybierają profesjonalistów do mycia okien? Kluczowe powody to brak czasu w szybkim trybie życia dużych miast, gdzie outsourcing porządków staje się normą oraz wyższa świadomość zdrowotna – czyste okna redukują alergeny i poprawiają jakość powietrza w domu. Dodatkowo rosnące koszty materiałów i pracy sprawiają, że firmy proponują opłacalne pakiety, zwłaszcza przy regularnych zleceniach, co przyciąga zarówno rodziny, jak i właścicieli biur.

Ceny mycia okien w dużych miastach Polski. Warszawa, Kraków, Wrocław

W dużych polskich metropoliach ceny usług mycia okien wiosną 2026 roku są zróżnicowane, zależnie od województwa, rozmiaru okien i metody czyszczenia. Generalnie są wyższe niż w mniejszych lokalizacjach ze względu na koszty życia i konkurencję. W Warszawie (woj. mazowieckie) średnia stawka za mycie okna jednoskrzydłowego wynosi 47,80 zł netto, a za dwuskrzydłowe przez firmę – około 56,60 zł/szt., z witrynami sklepowymi na poziomie 4-6,5 zł/m² w zależności od wysokości.

W Krakowie (małopolskie) ceny są nieco niższe: okno jednoskrzydłowe to 39,30 zł, dwuskrzydłowe – 51,50 zł/szt., a witryny do 4,5 m – 6,57 zł/m². Poznań (wielkopolskie) oferuje stawki rzędu 41 zł za jednoskrzydłowe i 49,40 zł za dwuskrzydłowe, z witrynami około 7 zł/m².

W Gdańsku (pomorskie) ceny oscylują wokół 41 zł za jednoskrzydłowe i 50,40 zł za dwuskrzydłowe, z witrynami do 4,5 m na poziomie 6,42 zł/m². Wrocław (dolnośląskie) to 42,70 zł za jednoskrzydłowe i 49,40 zł za dwuskrzydłowe, podczas gdy w Katowicach (śląskie) stawki wynoszą 42,70 zł i 49,40 zł odpowiednio, z witrynami do 4,5 m za 8,20 zł/m². Te ceny obejmują zazwyczaj umycie ram i parapetów, z możliwością rabatów przy większych zleceniach.

Ile zapłacimy za mycie okien w małych miejscowościach Polski. Początek 2026 roku

W mniejszych miejscowościach Polski ceny mycia okien w 2026 roku są zazwyczaj o 10-20% niższe niż w dużych miastach, co wynika z niższych kosztów operacyjnych firm i mniejszej konkurencji, czyniąc usługi bardziej dostępnymi dla lokalnych mieszkańców.

Średnia stawka za godzinę pracy wynosi od 35 do 50 zł, z oknami jednoskrzydłowymi w granicach 30-40 zł/szt., dwuskrzydłowymi 45-60 zł/szt., a witrynami sklepowymi około 3-9 zł/m² w zależności od regionu i metody. Na przykład w mazowieckim poza Warszawą ceny spadają do 35-50 zł/godz., w małopolskim do 3,19-9,40 zł/m², a w dolnośląskim do 3,33-10,30 zł/m². W pomorskim mniejsze lokalizacje oferują stawki 3,19-9,26 zł/m², podczas gdy w śląskim to 3,33-10,30 zł/m², z możliwością negocjacji przy regularnych zleceniach. Te oferty często obejmują kompleksowe czyszczenie, w tym ramy i parapety, i są dostosowane do sezonowych potrzeb, jak wiosenne porządki.

