Co wpływa na ceny parapetów zewnętrznych?

Na ostateczną cenę parapetów zewnętrznych wpływa przede wszystkim rodzaj materiału – stal i aluminium są znacznie tańsze niż granit czy konglomerat. Kluczowe znaczenie ma też grubość blachy lub kamienia, szerokość parapetu, rodzaj powłoki (np. lakier proszkowy RAL), dodatkowe obróbki (zagięcia, otwory odwadniające, antypoślizgowe) oraz wymiar niestandardowy. Do tego dochodzą koszty transportu i montażu, które w dużych miastach bywają wyższe. W 2026 roku widoczny jest wpływ rosnących cen surowców i energii, co podnosi ceny zwłaszcza produktów kamiennych.

Z jakich materiałów wykonuje się parapety zewnętrzne?

Najpopularniejsze materiały na parapety zewnętrzne to stal ocynkowana z powłoką proszkową, aluminium oraz granit. Stal i aluminium są lekkie, odporne na korozję i dostępne w dowolnych kolorach RAL. Granit cechuje się najwyższą trwałością i eleganckim wyglądem, ale jest ciężki i droższy w obróbce. Rzadziej spotyka się konglomerat kwarcowy, klinkier czy PCV – te ostatnie są tańsze, lecz mniej odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne. Każdy materiał ma inne właściwości: metalowe są łatwe w montażu, kamienne wymagają precyzyjnego dopasowania.

Aktualne ceny parapetów zewnętrznych w styczniu 2026 roku

W styczniu 2026 roku ceny parapetów zewnętrznych utrzymują się na poziomie zbliżonym do końca 2025, z lekkim wzrostem spowodowanym droższymi surowcami i energią. Najtańsze pozostają parapety stalowe powlekane proszkowo – standardowe modele o grubości 0,6–1,0 mm i szerokości 20–30 cm kosztują najczęściej 45–85 zł/mb u producentów bezpośrednich, a w sklepach online wahają się od 50 do 110 zł/mb (najniższe oferty promocyjne schodzą nawet do 18–35 zł/mb za wąskie profile w popularnych kolorach RAL 7016 czy 9016).

Parapety aluminiowe są wyraźnie droższe – za modele o grubości 1–2 mm i dowolnym kolorze RAL płaci się zazwyczaj 70–150 zł/mb (u producenta 70–100 zł/mb, online często 90–180 zł/mb, z wyższymi cenami za profile Softline lub grubsze blachy).

Najdroższe pozostają parapety granitowe – ceny wahają się od 250 do 600 zł/mb (w przeliczeniu przy szerokości 20–30 cm), czyli 800–2500 zł/m² w zależności od odmiany granitu (najtańsze polskie i indyjskie szarości ok. 800–1200 zł/m², egzotyczne czernie czy złote wzory nawet 1800–3000 zł/m² przy grubości 2–3 cm). U producentów kamiennych i w specjalistycznych hurtowniach można negocjować 10–25% taniej niż w dużych marketach budowlanych czy na platformach internetowych.

Największe różnice cenowe widać przy zamówieniach na wymiar – producenci bezpośredni (często z konfiguratorami online) oferują niższe stawki dzięki braku marży pośredników, a przy większych ilościach (powyżej 10–15 mb) rabaty sięgają 15–30%. W sklepach internetowych promocje na gotowe długości lub zestawy pozwalają zejść 10–20% poniżej cennika producenta, ale często doliczana jest wysyłka (20–100 zł w zależności od regionu).

Koszty robocizny – ile zapłacimy za montaż parapetów zewnętrznych?

Montaż parapetów zewnętrznych to dodatkowy koszt, który często stanowi 30–60% całkowitego wydatku na okno. W styczniu 2026 roku średnia cena robocizny za montaż (bez materiałów) wynosi 95–123 zł/mb brutto (z VAT 8%), przy czym w dużych miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław) stawki dochodzą do 120–165 zł/mb, a w mniejszych miejscowościach można znaleźć oferty od 90–110 zł/mb.

Cena zależy od materiału (montaż granitowy jest droższy ze względu na wagę i precyzję), skomplikowania obróbek (dylatacje, narożniki, spadki), stanu podłoża oraz regionu – w województwie mazowieckim średnia oscyluje wokół 109–115 zł/mb. Wiele firm wlicza montaż w cenę zakupu, zwłaszcza przy większych zamówieniach (rabat 20–50 zł/mb), ale w ofertach online często jest on opcjonalny i doliczany osobno. Warto pamiętać, że samodzielny montaż stalowych lub aluminiowych parapetów jest możliwy (kosztuje głównie czas i piankę + silikon), ale przy granicie zalecany jest fachowiec, bo błędy mogą kosztować więcej niż oszczędność na robociźnie.

Tekst powstał z wykorzystaniem narzędzi AI.

Zobacz galerię: Najpiękniejsze domy w Polsce

Murowane starcie Drzwi tarasowe – HST czy PSK? MUROWANE STARCIE