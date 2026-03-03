Podstawową różnicą między oknami do domów energooszczędnych a pasywnych są parametry cieplne, określane przede wszystkim przez współczynnik przenikania ciepła Uw, który opisuje izolacyjność całego okna.

Przyjmuje się, że okna do domów pasywnych powinny osiągać współczynnik Uw nie wyższy niż 0,8 W/m²K, zaś okna do domów energooszczędnych mogą mieć nieco mniej rygorystyczne parametry – Uw do 1,1 W/m²K.

Wymagania te powinny być jasno określone już na etapie projektu budynku. To projektant, na podstawie założeń energetycznych domu, wskazuje oczekiwane parametry okien, które następnie należy przełożyć na konkretne rozwiązania techniczne.

Pakiet szybowy – klucz do wysokiej energooszczędności

Nieodłącznym elementem okien do domów energooszczędnych i pasywnych są „ciepłe” pakiety szybowe. W praktyce oznacza to stosowanie pakietów trzyszybowych z powłokami niskoemisyjnymi oraz wypełnieniem gazem szlachetnym. Typowe wartości współczynnika przenikania ciepła dla takich szyb to Ug na poziomie 0,5–0,6 W/m²K, a w rozwiązaniach najbardziej zaawansowanych – nawet 0,4 W/m²K.

Warto jednak pamiętać, że nawet najlepszy pakiet szybowy nie zapewni odpowiedniej energooszczędności, jeśli nie zostanie osadzony w odpowiednim profilu i prawidłowo zamontowany. To właśnie połączenie szyby, profilu, uszczelek i montażu decyduje o realnych parametrach całego okna.

i Autor: VEKA Polska Sp. z o.o./ Materiały prasowe

Profil okienny i system – fundament dobrego okna

Okna spełniające wymagania domów energooszczędnych i pasywnych muszą być oparte na nowoczesnych, stabilnych profilach, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał ciepłych szyb. Istotna jest tu zarówno głębokość zabudowy profilu, jak i jego konstrukcja oraz klasa.

Przykładem systemów spełniających takie wymagania są chociażby rozwiązania oparte na profilach SOFTLINE 82 czy VEKA PURE firmy VEKA. Profile te należą do klasy A, co oznacza grubsze ścianki zewnętrzne, a tym samym większą stabilność konstrukcji i trwałość okien.

Zastosowanie stalowych wzmocnień zamkniętych w ramie poprawia parametry mechaniczne okien, zwiększając ich odporność na odkształcenia oraz włamanie – co ma szczególne znaczenie przy dużych przeszkleniach. Dodatkowo systemy te dostępne są w wersji z uszczelką środkową (MD), która poprawia zarówno izolacyjność cieplną, jak i akustyczną okna.

i Autor: VEKA Polska Sp. z o.o./ Materiały prasowe

Jak czytać parametry Uw w praktyce?

Warto podkreślić, że deklarowany współczynnik Uw zawsze dotyczy konkretnej konfiguracji okna – jego wymiarów, rodzaju profilu, pakietu szybowego oraz zastosowanych rozwiązań systemowych. Przykładowo, profile SOFTLINE 76 w połączeniu z wysokiej jakości pakietem szybowym o Ug = 0,4 W/m²K pozwalają osiągać Uw na poziomie nawet 0,72 W/m²K – wartość odpowiednią również dla domów pasywnych.

Dlatego przy wyborze okien nie należy sugerować się wyłącznie ogólnymi deklaracjami producenta, lecz zawsze sprawdzać parametry dla konkretnego zestawu, który ma zostać zastosowany w danym budynku.

Montaż – element, którego nie wolno pominąć

Na koniec warto przypomnieć, że nawet najlepiej dobrane okna nie spełnią swojej roli bez prawidłowego montażu. Szczelne osadzenie okien w warstwie izolacji, odpowiednie taśmy i materiały montażowe mają kluczowe znaczenie dla zachowania deklarowanych parametrów energetycznych całego budynku.

i Autor: VEKA Polska Sp. z o.o./ Materiały prasowe

Świadomy wybór okien do domu energooszczędnego i pasywnego

Różnice między oknami do domów energooszczędnych i pasywnych sprowadzają się przede wszystkim do wymagań cieplnych, ale w praktyce zawsze warto myśleć o oknach jako o systemie, a nie pojedynczym produkcie. Odpowiedni profil, wysokiej klasy pakiet szybowy, przemyślana konstrukcja i profesjonalny montaż to elementy, które razem decydują o sukcesie całej inwestycji.