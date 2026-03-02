Murator Remontuje #2: Montaż drzwi zewnętrznych Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Rolety zewnętrzne – co warto o nich wiedzieć?

Ich elementem osłaniającym okno jest elastyczny płaszcz zbudowany z lamelek, czyli wąskich profili stalowych, aluminiowych lub wykonanych z PCW. Lamelki są połączone wzajemnie uszczelniającymi elementami z gumy lub podklejone od spodu przeźroczystą tkaniną nośną ograniczającą przepływ ciepła.

Płaszcz, żeby odsłonić okno, nawija się na wał umieszczony w kasecie mocowanej ponad oknem. Odbywa się to ręcznie, za pomocą korby lub po naciśnięciu guzika, jeśli roleta wzbogacona została o napęd elektryczny. Najnowocześniejsze modele można obsługiwać zdalnie, pilotem lub smartfonem.

Płaszcz porusza się ograniczony dwoma bocznymi prowadnicami, dzięki czemu wiatr nie podwiewa go. Prowadnice często mają gumowe uszczelki, które wyciszają dźwięk powstający podczas przesuwania się płaszcza.

Na dole może być umieszczona specjalna listwa z ryglami uniemożliwiającymi otwarcie od zewnątrz zamkniętej rolety.

W zależności od typu rolety zewnętrzne mają szerokość od 60 do 300 cm. Grubość profili płaszcza może wynosić od 8 do 20 mm, a ich wysokość 37, 42, 52 lub 75 mm.

Rolety mogą osłaniać przeszklenia o powierzchni dochodzącej nawet do 10 m². Rolety zewnętrzne mogą całkowicie odciąć dopływ światła do budynku. Niektóre modele mają funkcję lekkiego rozsunięcia lamelek. Powstają wtedy szpary zapewniające częściowy dopływ słońca. Inne wykonane są z profili perforowanych. Wtedy nawet w pozycji zamkniętej wpuszczają nieco światła do pomieszczeń i dodatkowo umożliwiają wentylację, gdy rolety są zamknięte, a okno otwarte.

Żaluzje fasadowe – czym się charakteryzują?

Pod tym pojęciem kryje się kilka różnych produktów, których cechą wspólną są podłużne metalowe lamele, ruchome, rzadziej stałe. Te pierwsze, podobnie jak ich odpowiedniki umieszczane od wewnątrz domu, regulują dopływ światła i sterują kątem jego padania.

Żaluzje zewnętrzne mają lamelki szerokości od 5 do 45 cm, wykonane z elastycznego aluminium grubości 0,45 mm. Najczęściej ich przekrój ma kształt litery Z lub C (rzadziej S albo niemal płaskie oznaczane symbolem F). Lamelki Z gwarantują najwyższy stopień zacienienia wnętrz, ponieważ po całkowitym przekręceniu przylegają do siebie szczelniej niż te o przekroju C. Dodatkowo mają gumowe uszczelki. Lamele C są sztywniejsze, ale ich kąt zamknięcia wynosi tylko 75o. Kupując żaluzje zauważysz zapewne że ich oznaczenie składa się z litery (Z lub C) i cyfry. Cyfra dotyczy ich szerokości, podanej w milimetrach. Długość żaluzji sięga 5 m, więc mogą zacieniać nawet największych gabarytów przeszklenia. Lamelki bywają niewykończone lub pomalowane proszkowo, pełne albo perforowane. Ich ustawienie reguluje się najczęściej ze środka domu.

Żaluzje można też oczywiście podciągnąć do góry, odsłaniając okno. Nawijają się wtedy na wałek umieszczony w kasecie. Kasety żaluzjowe są dostępne w podobnych wariantach jak kasety do rolet – podtynkowe, nadstawne, natynkowe itp.

Wałek może być też ukryty za maskownicą kryjącą mechanizm przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Wiele z takich żaluzji ma boczne prowadnice, dzięki którym nie odstają od elewacji. W dolnej części umieszczona jest belka, która napina żaluzje i je stabilizuje.

Są też żaluzje wyposażone w samonośną konstrukcję zewnętrzną, którą mocuje się do elewacji. Nadają budynkom szczególnie interesujący wygląd, tworząc de facto dodatkową fasadę. Zewnętrzne żaluzje są bardzo odporne na wiatr. Wytrzymują wichury dochodzące do 7 w skali Beauforta (17,4 m/s). Całkiem odrębną kategorię stanowią ceramiczne kształtki żaluzjowe w formie podłużnych listew pustych w środku. Mocowane są do specjalnych profili nośnych. Uzyskuje się z nich ażurową konstrukcję osłonową – o orientacji wertykalnej lub horyzontalnej, zachwycającą pięknym światłocieniem. Na elewacjach wypalane żaluzje towarzyszą z reguły zwykłym kształtkom ceramicznym tej samej barwy.

W czym rolety są lepsze od żaluzji?

Inaczej niż one, pozwalają całkowicie odgrodzić pomieszczenia od promieni słonecznych, wprowadzić zupełne zaciemnienie. Ale na tym różnice się nie kończą. Zamknięte rolety zewnętrzne stwarzają bardzo dobrą barierę dźwiękoszczelną, zmniejszając uciążliwość hałasów z zewnątrz domu.

Roleta może wytłumić dźwięki nawet o 14 dB. Rolety poprawiają też izolacyjność cieplną, co w szczególności dotyczy modeli termoizolacyjnych. Ich lamele mają wewnątrz wypełnienie z piany poliuretanowej. Zimą ograniczają więc dodatkowo ucieczkę ciepła przez płaszczyznę szyb, a podczas upałów powstrzymują promieniowanie słoneczne, zapewniając w budynku przyjemny chłód.

Dobre rolety termoizolacyjne mają współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 0,73-0,84 W/(m2·K). Dzięki nim w sezonie grzewczym możesz zaoszczędzić nawet do 30% energii cieplnej, a latem – obniżyć temperaturę w pomieszczeniach o blisko 10°C.

Żaluzje, nie stanowią żadnej przeszkody dla złodziei, a zaciągnięta roleta tak. Żeby dostać się do okna, należy ją sforsować, co wydłuża czas potrzebny na wejście do budynku niezauważonym. Specjalne rolety antywłamaniowe – klasy RC3 lub RC4, dodatkowo podnoszą poziom bezpieczeństwa. Produkuje się je ze stalowych, izolowanych termicznie profili o ściankach nie cieńszych niż 5 mm. Wypełnienie lameli może być wykonane z piany PUR, ale także z żywicy poliestrowej, zapewniającej większą sztywność. Prowadnice też mają mocniejszą budowę, dzięki czemu bardzo trudno jest je odgiąć, żeby uwolnić płaszcz. Dolna listwa prowadnicy jest wzmocniona listwą stalową i ma maskownicę uniemożliwiającą jej odkręcenie. Taka roleta jest dodatkowo wyposażona w zamek, który utrudni podniesienie płaszcza, gdy ten pozostaje zasunięty. Tę samą funkcję, co rygle i zamki, może pełnić zabezpieczenie grzebieniowe umieszczone w skrzynce rolety. Uniemożliwia ono obrót wałka, a więc także podniesienie płaszcza w górę. Zwiększenie bezpieczeństwa antywłamaniowego zapewnią też wieszaki blokujące montowane na osi rolety. Dzięki nim nie można podnieść płaszcza od zewnątrz.

Rolety bywają także wyposażone w moskitierę. Wtedy są stosowane dwa wałki i prowadnice o podwójnych szynach – jednej, zewnętrznej, do prowadzenia płaszcza rolety, drugiej – bliżej okna – do prowadzenia siatki. Dochodzi zatem kolejna, cenna funkcja. Insekty pozostają na zewnątrz i nie zakłócają domownikom spokoju.

Rolety w przeciwieństwie do żaluzji fasadowych uda się dopasować do wszystkich domów, łącznie z tymi o architekturze dalekiej od modernizmu. Przewyższają je zatem pod względem wszechstronności.

Profile rolet są sztywniejsze od lameli żaluzjowych, więc trudniej je przypadkowo uszkodzić. Żaluzje może zniszczyć na przykład gałąź spadająca podczas wichury z drzewa.

Ostatnią kwestią, ale bardzo istotną, jest łatwość utrzymania osłon w czystości. Tu również zwyciężają rolety. Lamele są trudne do umycia, o czym przekonał się każdy, kto miał typowe żaluzje wewnętrzne, mocowane do ramy okna.

W czym żaluzje fasadowe są lepsze od rolet?

Ich niezaprzeczalnym atutem jest możliwość regulowania poziomu nasłonecznienia pomieszczeń i to w dużym zakresie. Lamelki kierują światło pod zadanym kątem i dozują jego natężenie. Rolety, w typowym wariancie, mogą tylko całkowicie zacieniać dom. Owszem, można ich płaszcz unieść w górę, do pewnej wysokości, ale nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że jest to szkodliwe dla szyb. W upalne dni, zacienienie części szyby powoduje na jej płaszczyźnie drastyczną różnicę temperatury. Część tali jest chłodna, część gorąca. Na granicy obu stref powstają wtedy silne naprężenia, które mogą doprowadzić do pęknięcia szkła.

Żaluzje wprawdzie nie poprawiają bezpieczeństwa antywłamaniowego, ale trzeba mieć świadomość, że zaciągnięte przez dłuższy czas rolety są dla włamywaczy cenną wskazówką, informującą że w domu nie ma mieszkańców. Nie siedzieliby przecież w ciemnicy ani całych dni nie spędzali przy świetle sztucznym. Żaluzje podobnie jak rolety, mogą być zintegrowane z moskitierami, podobnie jak w przypadku rolet zewnętrznych.

Na zakup żaluzji fasadowych decydują się właściciele domów o nowoczesnej architekturze. Potrafią one bardzo podnieść atrakcyjność elewacji, stanowią jej cenne urozmaicenie. Niestety nie będą się dobrze komponowały z budynkami utrzymanymi w stylu klasycznym, na przykład dworkowym.

Żaluzje fotowoltaiczne

Na górnej powierzchni szerokich lameli takich żaluzji mocuje się ogniwa fotowoltaiczne, dzięki którym uda się pozyskać dużo darmowej energii elektrycznej.

Żaluzje fotowoltaiczne są umieszczane w ramach o konstrukcji aluminiowej, rozpiętej na słupach rozmieszczanych średnio co 4 m.

Najnowocześniejsze z ruchomych lameli mogą być wyposażone w instalację sterowania automatycznego, podłączoną do czujników pogodowych. Same więc będą dostosowywały kąt swojego nachylenia do aktualnego natężenia światła oraz kąta padania promieni słonecznych.

i Autor: ML SYSTEM/ Materiały prasowe Ciekawym produktem są specjalne żaluzje fasadowe mające na lamelach ogniwa fotowoltaiczne

Ile kosztują rolety zewnętrzne, a ile żaluzje fasadowe?

Standardowe rolety kosztują 250-500 zł/m2. Ponadstandardowe, a więc wyższe, szersze, przeznaczone do okien o nietypowych kształtach - są dużo droższe. Cena jest tym wyższa, im większa powierzchnia płaszcza.

Koszt 1 m2 żaluzji fasadowych wynosi 600-1000 zł i zależy od szerokości lameli oraz typu ich wykończenia.

Zarówno w przypadku rolet, jak i żaluzji, koszt podnoszą dodatkowe elementy i funkcje, na przykład automatyka sterująca (podnosząca cenę nawet o 50%). Oddzielnie trzeba doliczyć koszty montażu, a te są bardzo zróżnicowane.

