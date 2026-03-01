Stolarka, która zmienia dom

NNOVIEW to okna wyjątkowo trwałe dzięki połączeniu drewnianej ramy z aluminiową okładziną, co zwiększa odporność konstrukcji na lata. Zaawansowane technologie i materiały zapewniają długoterminowe użytkowanie bez konieczności konserwacji, a okucia marki Siegenia pozwalają na bezawaryjne funkcjonowanie. Okna podnoszą poziom bezpieczeństwa w domu dzięki nowoczesnym systemom okuć, które standardowo mają właściwości antywłamaniowe klasy RC1.

Energooszczędność to kolejny atut tego rozwiązania. Okna INNOVIEW charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi dzięki dwu lub trzykomorowym pakietom szybowym, które wspierają efektywność energetyczną całego domu.

i Autor: FAKRO/ Materiały prasowe 2 / Okładzina aluminiowa w oknach INNOVIEW chroni drewniany rdzeń okna przed zmiennymi czynnikami atmosferycznymi, co przyczynia się do zdecydowanie zwiększonej trwałości okien i eliminuje całkowicie konieczność konserwacji stolarki

Ponadto poczwórny system uszczelnienia sprawia, że okna są odporne na ekstremalne warunki pogodowe, eliminując ryzyko przenikania wody do wnętrz, chroniąc drewnianą konstrukcję. Estetyka tych produktów to wynik nowoczesnego wzornictwa, które doskonale komponuje się z różnymi stylami architektonicznymi, oferując szeroki wybór wariantów i kolorów.

Drzwi tarasowe do kompletu

Kluczowym elementem oferty są również drzwi tarasowe HST, które integrują wnętrze z przestrzenią zewnętrzną, potęgując wrażenie kontaktu z naturą. FAKRO dostarcza kompleksowe rozwiązania, przekraczając granice tradycyjnej stolarki.

Bramy garażowe i drzwi wejściowe

Linia stolarki INNOVIEW LINE obejmuje bramy garażowe oraz drzwi wejściowe, które stanowią nieodłączny element nowoczesnego domu. Bramy mają panele o grubości 40 mm, które wraz z uszczelkami termicznymi zapewniają wysoką termoizolację. Trwałość konstrukcji gwarantują wytrzymałe sprężyny skrętne lub naciągowe. Systemy są łatwe w sterowaniu dzięki niezawodnej automatyce z możliwością integracji technologii Z-Wave lub wi-fi. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia zastosowanie specjalnych paneli oraz zabezpieczeń na wypadek pęknięcia sprężyn.

i Autor: FAKRO/ Materiały prasowe 3 / Brama garażowa powoli staje się również jednym z ważniejszych elementów architektury budynku. Czasem podkreśla i dopełnia walory estetyczne domu, a czasem wręcz stanowi punkt wyjścia w kompozycji wizualnej obiektu

Estetyczny i komfortowy charakter uzyskujemy dzięki ocynkowanym prowadnicom i osprzętowi. Drzwi wejściowe z tej linii łączą estetykę z praktycznością – drewno zapewnia termoizolację i trwałość, a aluminiowa okładzina gwarantuje ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Cała oferta stolarki FAKRO charakteryzuje się nowatorskim wzornictwem i spójnością stylistyczną, zdobywając uznanie zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zapraszamy na Dni Otwarte DemoDays – szczegóły u dystrybutorów FAKRO INNOVIEW.