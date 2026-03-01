Sprawdź, jak zminimalizować utratę ciepła dzięki odpowiednim oknom

Wybór okien to inwestycja na lata, dlatego warto poświęcić czas na zrozumienie ich najważniejszych parametrów technicznych. Podstawą jest współczynnik U w . Im niższa jego wartość, tym mniej energii cieplnej przenika przez okna lub drzwi. To kluczowe w trakcie porównywania rozwiązań różnych producentów i wyboru najlepszej izolacyjności. Właśnie dlatego przed wprowadzeniem na rynek wszystkie produkty Aluprof przechodzą szczegółowe testy w naszym Centrum Badań i Innowacji, które dba o najwyższą jakość każdego elementu na wszystkich etapach wytwarzania. Ich właściwości potwierdzają dodatkowo niezależne instytuty badawcze.

Rozwiązania Aluprof – technologia dla oszczędności

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce w pierwszej połowie 2025 r. wzrosły o około 20% względem analogicznego okresu w poprzednim roku. Prognozy na kolejne lata przewidują utrzymanie się tej tendencji. Nowoczesne rozwiązania aluminiowe Aluprof, takie jak okna i drzwi MB-86N czy MB-104 Passive, osiągają bardzo wysokie parametry izolacyjności termicznej, pozwalając nie tylko na spełnienie najwyższych norm, ale także na realne oszczędności na ogrzewaniu.

Współczynnik izolacyjności termicznej to realna różnica w komforcie cieplnym i wysokości rachunków za ogrzewanie. Nowoczesne rozwiązania aluminiowe charakteryzują się U w dla okna otwieranego na poziomie od 0,62 W/(m².K). To plasuje je w czołówce najefektywniejszych rozwiązań na rynku. W produktach Aluprof uzyskujemy parametry, które w przeszłości były nieosiągalne. To efekt zaawansowanej inżynierii i konsekwentnego dążenia do doskonałości.

Okna i drzwi MB-104 Passive oraz MB-86N Są przeznaczone do budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Dzięki zaawansowanym przekładkom termicznym oraz wkładom izolującym w kształtownikach minimalizują straty ciepła. Certyfikat Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt potwierdza, że okna i drzwi w tym systemie spełniają najwyższe standardy energooszczędności. Z kolei produkty z izolacją termiczną MB-86N gwarantują bardzo wysoką izolacyjność termiczną dostosowaną do wymagań nowoczesnego budownictwa. Szeroki wachlarz rozwiązań Aluprof od okien przez drzwi balkonowe po drzwi wejściowe, ich estetyka i funkcjonalność, spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów.

i Autor: Kościelisko, Salamandra Chalet projekt: Domy Drewniane Drewnex/ Materiały prasowe 2 / Wysoka wytrzymałość profili w systemie MB-86N Pozwala na wykonywanie dużych i ciężkich konstrukcji

Innowacje dla nowoczesnego budownictwa

Aluprof to jeden z głównych producentów systemów do okien, drzwi i fasad aluminiowych oraz nowoczesnych osłon przeciwsłonecznych i pergoli w Europie. Misją firmy jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych dla nowoczesnego budownictwa, które są odpowiedzią na potrzeby inwestorów wymagających najwyższej jakości produktów. Aluprof to marka, dla której równie ważne co innowacyjność, są wszelkie działania ekologiczne związane ze zrównoważonym rozwojem.