Przeszklenia, które zmieniają przestrzeń

Ten kierunek znajduje odzwierciedlenie w nowej generacji systemów przesuwnych, które łączą duży format przeszkleń z wysokimi parametrami użytkowymi. VEKA opracowała trzy zaawansowane rozwiązania: VEKAMOTION 82, VEKAMOTION 82 MAX oraz VEKAMOVE 76. Razem tworzą spójne portfolio systemów pozwalających w pełni wykorzystać potencjał dużych przeszkleń – niezależnie od skali projektu i charakteru wnętrza.

Zaproś więcej światła i więcej przestrzeni do swojego domu

Systemy podnoszono-przesuwne VEKAMOTION 82 i VEKAMOTION 82 MAX zaprojektowano z myślą o architekturze, w której przeszklenia odgrywają pierwszoplanową rolę. Umożliwiają one realizację imponujących, panoramicznych drzwi tarasowych o szerokości sięgającej nawet do 6,5 m i wysokości do 2,7 m, przy zachowaniu lekkiej formy oraz minimalnej widoczności profili. Smukła konstrukcja ramowa i duże tafle szkła zapewniają naturalne doświetlenie wnętrz oraz optycznie powiększają przestrzeń, wzmacniając wrażenie otwartości.

Wersja VEKAMOTION 82 MAX (zdobywca prestiżowej nagrody RedDot Design) dodatkowo przesuwa granice designu. Stałe skrzydło z ultrawąskim profilem PVC o wysokości zaledwie 28 mm oraz możliwość niemal całkowitego otynkowania ramy pozwalają jeszcze bardziej ograniczyć widoczne elementy konstrukcyjne. W praktyce oznacza to nawet 7 cm więcej szkła na szerokości i 13 cm na wysokości w porównaniu do standardowej wersji systemu.

i Autor: VEKA/ Materiały prasowe

Duże panoramiczne przeszklenia bez strat energii

Za wyrazistą estetyką idą konkretne rozwiązania techniczne. VEKA oferuje wyłącznie profile klasy A (zgodnie z normą PN-EN 12608), o grubości ścianek zewnętrznych 3 mm (±0,2 mm). Taka konstrukcja wzmacnia naroża, miejsca najbardziej narażone na obciążenia i naprężenia, gwarantując stabilność i szczelność konstrukcji. Dodatkowo zastosowanie stalowych wzmocnień w profilach zapewnia doskonałą statykę, wysoką wytrzymałość i bezpieczeństwo antywłamaniowe w klasie RC2. Wbrew obawom inwestorów duże okna nie muszą oznaczać gorszej izolacyjności cieplnej lub kompromisu między aspektami estetycznymi i użytkowymi. Wręcz przeciwnie – nowoczesne systemy okien PVC umożliwiają realizację wielkoformatowych konstrukcji przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów energetycznych.

Co więcej, pakiety szyb zespolonych mają dziś znacznie lepsze właściwości termoizolacyjne, dlatego im większy udział szkła w całej powierzchni drzwi, tym korzystniejszy może być bilans energetyczny. Wielokomorowe profile oraz innowacyjny, wielostopniowy system uszczelnień z uszczelkami o dużej objętości i specjalnie zaprojektowanym kształcie skutecznie chronią przed przeciągami i wilgocią, poprawiając komfort termiczny oraz efektywność energetyczną całego budynku. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi tarasowych Ud to nawet 0,78 W/(m².K),przy Ug = 0,5 W/(m².K), ψg = 0,031 W/(m.K) (wymiary elementu 3,5 x 2,3 m). Jednym z istotnych elementów VEKAMOTION 82 i 82 MAX jest tzw. ciepły próg z PVC, który może zostać niemal całkowicie zlicowany z posadzką. Umożliwia to wykonanie praktycznie bezprogowego przejścia między wnętrzem a tarasem – rozwiązania wygodnego i bezpiecznego (szczególnie istotnego w domach, w których mieszkają dzieci lub osoby starsze), bez pogorszenia parametrów izolacyjnych.

i Autor: VEKAVEKA/ Materiały prasowe 2 / Nowa generacja systemów przesuwnych VEKA łączy zaawansowaną technologię, wysokie parametry użytkowe i dopracowany design, odpowiadający aktualnym trendom architektonicznym

Drzwi tarasowe do każdego wnętrza

System VEKAMOVE 76 powstał jako odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku – domów i mieszkań, w których kluczowe znaczenie ma optymalne wykorzystanie przestrzeni. Zaprojektowany z myślą o mniejszych i bardziej kompaktowych wnętrzach, oferuje nowoczesne drzwi przesuwne w bardziej przystępnej kosztowo formule bez rezygnacji z jakości, estetyki oraz doskonałych parametrów szczelności i wartości izolacyjnych.

Choć VEKAMOVE 76 nie pozwala na zbudowanie tak dużych konstrukcji jak w systemach VEKAMOTION, to nadal umożliwia projektowanie efektownych i wieloelementowych przeszkleń. Dzięki temu również w bardziej kompaktowych realizacjach można uzyskać wrażenie szerokiego otwarcia i dużej ilości światła.

System VEKAMOVE 76 z powodzeniem zastępuje tradycyjne konstrukcje typu PSK, zapewniając znacznie wyższy komfort użytkowania, lepszą szczelność oraz nowocześniejszy, bardziej elegancki wygląd.

Dzięki przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym VEKA udowadnia, że duże przeszklenia to nie chwilowy trend, lecz trwały element współczesnej architektury. Niezależnie od metrażu i budżetu, nowoczesne systemy przesuwne pozwalają tworzyć wnętrza jaśniejsze, bardziej komfortowe i bliższe naturze – zgodnie z oczekiwaniami dzisiejszych inwestorów i projektantów.