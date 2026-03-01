Trwała izolacja termiczna budynku. Jaki materiał wybrać?

Ocieplanie fundamentów to jeden z kluczowych etapów w zapewnieniu energooszczędności i trwałości budynku. Wybór odpowiedniego materiału termoizolacyjnego zależy od kilku czynników, takich jak: warunki gruntowo-wodne, rodzaj fundamentów oraz budżetu inwestycji. Najważniejszymi kryteriami podczas wyboru termoizolacji fundamentów są: nasiąkliwość, odporność na ściskanie, współczynnik przewodzenia ciepła oraz trwałość. Izolacja fundamentów musi bowiem zachować swoje właściwości przez dziesiątki lat, działając w środowisku narażonym na wilgoć, obciążenia mechaniczne oraz zmienne warunki temperaturowe. Idealny materiał powinien charakteryzować się niską nasiąkliwością, odpornością na duże obciążenia zarówno od gruntu, jak i ciężaru budynku, a przy tym ograniczać straty ciepła. Im niższa wartość współczynnika λ, tym lepsza izolacyjność cieplna. Kluczowe parametry termoizolacji fundamentów spełnia swissporXPS.

i Autor: swisspor/ Materiały prasowe 3 / Aby zapobiec wgniataniu lub pękaniu podłogi w garażu, trzeba stosować odpowiednio twarde izolacje, na przykład swissporXPS 300

Jak chronić ławy fundamentowe?

Ławy fundamentowe to newralgiczny element każdego budynku. Ich prawidłowa izolacja ma zasadnicze znaczenie dla trwałości i energooszczędności konstrukcji. SwissporXPS z jednej strony jako izolacja termiczna chroni budynek przed stratami energii, a z drugiej osłaniahydroizolację na zewnętrznej stronie muru fundamentowego przed przebiciem i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Dzięki swoim właściwościom fizykomechanicznym swissporXPS zachowuje właściwości termoizolacyjne i spoistość mimo długoletniej eksploatacji, podczas której jest narażony na parcie wód gruntowych, w których rozpuszczone są agresywne substancje pochodzenia naturalnego i chemicznego. Jest też odporny na napór gruntu z siłą zmieniającą się zależnie od głębokości aplikacji. Warto zwrócić uwagę, że dobrze wytrzymuje przejścia przez cykle zamrażania/rozmrażania typowe dla zimy w naszym klimacie.

i Autor: swisspor/ Materiały prasowe 5 / Wybór swissporXPS 300 do termoizolacji dachów zielonych to gwarancja trwałości, bezpieczeństwa i energooszczędności

Termoizolacja płyt fundamentowych

Spośród wielu cech swissporXPS, jak na przykład znakomita izolacyjność termiczna czy odporność na czynniki środowiskowe wynikające z kontaktu z gruntem, w przypadku płyt fundamentowych na pierwsze miejsce wybija się wysoka wytrzymałość mechaniczna przy długotrwałym obciążeniu.

Jest to istotny parametr, ponieważ płyta fundamentowa jest podstawą całego budynku. Jej prawidłowa izolacja termiczna jest kluczowa dla stabilności, trwałości i energooszczędności konstrukcji. Ze względu na obciążenia, jakim poddawana jest izolacja pod płytą fundamentową, najważniejszym parametrem jest jej wytrzymałość na ściskanie. Ten parametr w przypadku swissporXPS kształtuje się na wyróżniającym poziomie, stanowiąc doskonałe rozwiązanie nawet przy długotrwałym obciążeniu.

Termoizolacja ścian w strefie cokołowej

Strefa cokołowa budynku jest szczególnie narażona na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Najczęściej wykonuje się ją metodą lekką mokrą (ETICS) i funkcjonalnie jest częścią izolacji fasady. Z tego powodu materiał termoizolacyjny musi mieć klasyfikację reakcji na ogień E. Ze względu na to, że strefa cokołowa znajduje się tuż nad gruntem i jest wystawiona na częsty kontakt z wodą, do jej izolacji należy stosować materiały o minimalnej nasiąkliwości. Materiałem do izolacji strefy cokołowej są płyty swissporXPS o powierzchni wafla. Powierzchnia ta zwiększa przyczepność kolejnych warstw systemu, zapobiegając ich odpadaniu.

i Autor: swisspor/ Materiały prasowe 4 / Dzięki minimalnej nasiąkliwości sprawdzają się także jako izolacja strefy cokołowej budynku

Izolacja do podłóg na gruncie

W przypadku izolacji cieplnej tego rodzaju podłóg duża różnica temperatur między pomieszczeniem a otoczeniem budynku powoduje powstawanie nieprzyjemnego efektu zimnej podłogi. Można pozbyć się tego typu niedogodności, izolując podłogę płytami swissporXPS.

Warto zwrócić uwagę, że podłogi – szczególnie w garażu – często poddawane są znacznym obciążeniem. Aby zapobiec ich uszkodzeniu, należystosować twarde izolacje o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej co najmniej 300 kPa, jak płyta swissporXPS 300. Zależnie od planowanych obciążeń można również zastosować izolację z płyt XPS o wytrzymałości na ściskanie 500 kPa lub 700 kPa.

Izolacja do dachów zielonych, balastowych i komunikacyjnych

W systemie odwróconym, gdzie izolacja termiczna znajduje się nad hydroizolacją, kluczowe jest zastosowanie materiałów o minimalnej nasiąkliwości, wysokiej wytrzymałości na ściskanie oraz dobrych parametrach termoizolacyjnych. W tym kontekście płyty swissporXPS 300 stanowią idealne rozwiązanie.

Na takich dachach termoizolacja dodatkowo pełni funkcję ochronną dla położonej pod nią warstwy hydroizolacyjnej. Zabezpiecza ją przed czynnikami atmosferycznymi oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą być spowodowane przez prace budowlane lub konserwacyjne na dachu – przemieszczanie się ludzi czy montaż urządzeń.

Dzięki swoim właściwościom swissporXPS 300 zapewnia skuteczną ochronę przed wilgocią, obciążeniami i utratą ciepła, tworząc komfortowe i funkcjonalne przestrzenie.