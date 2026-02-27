Lamele – sposób na atrakcyjne i trwałe wykończenie ścian

2026-02-27 12:50 Materiał sponsorowany

Ozdobne lamele zyskują coraz większe uznanie w architekturze, stając się kluczowym elementem wielu współczesnych projektów. ALUPROF ma w swojej ofercie dekoracyjne lamele aluminiowe EARTHLINE, które są odpowiedzią na ten rosnący trend.

Autor: Aluprof/ Materiały prasowe 1 / Dekoracyjne lamele aluminiowe EARTHLINE dzięki szerokiemu wyborowi kolorów oraz powłok imitujących takie materiały, jak drewno czy beton, dają bardzo duże możliwości aranżacyjne

Elewacja ma do spełnienia wiele funkcji. Nie tylko zabezpiecza ściany przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale też stanowi wizytówkę budynku, decydując o jego odbiorze. Przykładem produktu przykuwającego wzrok swoim designem są dekoracyjne lamele aluminiowe EARTHLINE z oferty firmy ALUPROF. Rozwiązanie wyróżnia się dużą wytrzymałością, prostotą montażu i łatwością utrzymania w czystości.

Nie tylko na elewację

Duża popularność lameli wynika z wysokiej estetyki, łatwości montażu oraz możliwości ukrycia ewentualnych niedoskonałości powierzchni. Lamele wykonane z drewna czy płyty MDF wykazują niską odporność na warunki atmosferyczne, przez co nie sprawdzają się jako wykończenie elewacji. Alternatywą dla nich są dekoracyjne lamele EARTHLINE. Można je z powodzeniem stosować jako fasady wentylowane, panele drzwiowe lub dekoracyjne wykończenie ścian wewnętrznych. Są wykonane z wysokiej jakości aluminium, dostępne w postaci gotowych elementów – zarówno w wariantach pionowych, jak i poziomych. Ich atutem jest pełna gama kolorów oraz powłok, w tym imitujących drewno czy beton. Rozwiązanie świetnie komponuje się z innymi produktami z oferty Aluprof, pozwalając na stworzenie spójnego projektu.

Panele EARTHLINE umożliwiają zastosowanie oświetlenia LED w układzie jednostronnym, dwustronnym oraz centralnym i tym samym uzyskanie wyjątkowych efektów wizualnych. Takie możliwości aranżacyjne sprawiają, że propozycja Aluprof wpisuje się w różnorodne style architektoniczne.

Łatwe w montażu i utrzymaniu

Poza designem lamele wyróżniają doskonałe właściwości użytkowe. Za sprawą wysokiej odporności na skrajne temperatury, promieniowanie słoneczne, opady i zanieczyszczenia zapewniają atrakcyjny wygląd ściany przez długie lata. Nie wymagają kosztownych zabiegów konserwacyjnych, jak impregnowanie czy zabezpieczenie przed korozją. Panele są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zabezpieczają elewację przed powstawaniem nieestetycznych wykwitów. Mogą stanowić alternatywę nie tylko dla lameli wykonanych z drewna czy tworzyw sztucznych, ale też tynku czy kamienia. Są też bardzo łatwe i szybkie w montażu.

