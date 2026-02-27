Lamele – sposób na atrakcyjne i trwałe wykończenie ścian

Elewacja ma do spełnienia wiele funkcji. Nie tylko zabezpiecza ściany przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale też stanowi wizytówkę budynku, decydując o jego odbiorze. Przykładem produktu przykuwającego wzrok swoim designem są dekoracyjne lamele aluminiowe EARTHLINE z oferty firmy ALUPROF. Rozwiązanie wyróżnia się dużą wytrzymałością, prostotą montażu i łatwością utrzymania w czystości.

Nie tylko na elewację

Duża popularność lameli wynika z wysokiej estetyki, łatwości montażu oraz możliwości ukrycia ewentualnych niedoskonałości powierzchni. Lamele wykonane z drewna czy płyty MDF wykazują niską odporność na warunki atmosferyczne, przez co nie sprawdzają się jako wykończenie elewacji. Alternatywą dla nich są dekoracyjne lamele EARTHLINE. Można je z powodzeniem stosować jako fasady wentylowane, panele drzwiowe lub dekoracyjne wykończenie ścian wewnętrznych. Są wykonane z wysokiej jakości aluminium, dostępne w postaci gotowych elementów – zarówno w wariantach pionowych, jak i poziomych. Ich atutem jest pełna gama kolorów oraz powłok, w tym imitujących drewno czy beton. Rozwiązanie świetnie komponuje się z innymi produktami z oferty Aluprof, pozwalając na stworzenie spójnego projektu.

Panele EARTHLINE umożliwiają zastosowanie oświetlenia LED w układzie jednostronnym, dwustronnym oraz centralnym i tym samym uzyskanie wyjątkowych efektów wizualnych. Takie możliwości aranżacyjne sprawiają, że propozycja Aluprof wpisuje się w różnorodne style architektoniczne.

Łatwe w montażu i utrzymaniu

Poza designem lamele wyróżniają doskonałe właściwości użytkowe. Za sprawą wysokiej odporności na skrajne temperatury, promieniowanie słoneczne, opady i zanieczyszczenia zapewniają atrakcyjny wygląd ściany przez długie lata. Nie wymagają kosztownych zabiegów konserwacyjnych, jak impregnowanie czy zabezpieczenie przed korozją. Panele są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zabezpieczają elewację przed powstawaniem nieestetycznych wykwitów. Mogą stanowić alternatywę nie tylko dla lameli wykonanych z drewna czy tworzyw sztucznych, ale też tynku czy kamienia. Są też bardzo łatwe i szybkie w montażu.