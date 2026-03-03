Debata Muratora: Czyste powietrze Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Niezależnie od tego, czy okno będzie wstawione w dach na etapie układania pokrycia, czy później, najważniejsze jest staranne uszczelnienie jego styku z warstwami dachu. W projekcie okna dachowe są co prawda wrysowane w więźbę w konkretnym miejscu, jednak na budowie trzeba je dopasować do wybranego pokrycia. Nie chodzi tu tylko o wybór odpowiedniego kołnierza uszczelniającego, który dobiera się do wysokości pokrycia, ale także o odpowiednie wpasowanie go w pokrycie. Pod oknem musi się bowiem zmieścić rząd dachówek pełnej wysokości, aby móc je stabilnie przymocować do połaci. Zanim więc dekarze przystąpią do wstawiania okien dachowych, muszą pokryć więźbę membraną dachową lub sztywnym deskowaniem i zamocować na nich ruszt z kontrłat i łat. Jeśli dach jest kryty dachówką, montaż okna może się odbyć także w dowolnym późniejszym terminie, bo bardzo łatwo się je demontuje. W przypadku blachy lepiej osadzić okna przed dokręceniem arkuszy do rusztu.

Rozmiar okna dachowego a więźba

Okna dachowe są produkowane w szerokościach zbliżonych do rozstawu krokwi najczęściej stosowanych przez projektantów w więźbach dachowych. W nowych domach jednorodzinnych rozstaw krokwi zwykle wynosi między 90 a 100 cm. Można więc bez ingerencji w konstrukcję wstawić okna szerokości 55, 66, 78, a nawet 94 cm. Szersze okna – 114 czy 134 cm – wymagają wycięcia fragmentu krokwi i wstawienia w więźbę wymianów, czyli belek prostopadłych do wyciętej krokwi, które przeniosą obciążenie na sąsiednie krokwie pełnej długości. Jeśli wybierzemy okno o szerokości o 4-6 cm mniejszej niż odległość między krokwiami, jego montaż będzie szybki i nieskomplikowany. Okna węższe wymagają dobicia do krokwi z jednej lub z dwóch stron okna krokiewek pomocniczych.

i Autor: FAKRO/ Materiały prasowe Poprawny montaż okien dachowych zapewnią przeszkoleni specjaliści

Montaż okna do łat lub do krokwi

Okna połaciowe mocowane są za pomocą kątowników montażowych sprzedawanych wraz z zestawem okiennym. Przykręca się je wkrętami do łat montażowych o szerokości 4-5 cm lub bezpośrednio do krokwi. W nowych domach, w których przewidziano poddasze użytkowe, rozstaw krokwi najczęściej jest tak dobrany, aby bez problemu można było między nimi zamontować okno. Wstawia się je jednocześnie z układaniem pokrycia dachowego, przed wykończeniem poddasza od wewnątrz i ociepleniem go.

Łączenie okna z membraną dachową

Przed montażem okien dach powinien być już pokryty paroprzepuszczalną membraną dachową lub inną izolacją wstępnego krycia. Zazwyczaj jest też położona część ostatecznego pokrycia dachowego bez fragmentu wokół samego okna. W miejscu planowanego okna nie przybija się łat pod pokrycie dachowe. Jeżeli zostały one już założone, łaty się wycina. Membranę dachową w miejscu planowanego okna wycina się, pozostawiając zapas umożliwiający wywinięcie jej na łaty.

Warto wiedzieć Ciepło wokół ramy Zmniejszeniu ucieczki ciepła przez okno dachowe służą nie tylko odpowiednie dobranie głębokości jego osadzenia, ale także staranne ocieplenie ościeżnicy. Dodatkowa izolacja może być ułożona zarówno w poziomie łat, jak i ponad nimi. Producenci proponują różne zestawy izolacji termicznej. Decydując się na najcieplejsze okna, przeznaczone do domów pasywnych, możemy kupić takie z fabrycznie zamocowaną na obwodzie okna ramą termoizolacyjną. Poprawia ona izolacyjność okna o 9-15% i skutecznie zapobiega kondensacji pary wodnej na szybie i ramach. Inni producenci oferują zestawy izolacyjne, w skład których wchodzi termoizolacja (rama z pianki poliuretanowej lub warkocze z naturalnej wełny owczej) oraz zabezpieczające ją z obu stron izolacje – przeciwwilgociowa od zewnątrz i paroszczelna od strony poddasza.

Poziomowanie okna dachowego

Ościeżnicę należy bardzo dokładnie wypoziomować na łatach, inaczej okno będzie się źle otwierać. Aby ostatecznie ustalić jego położenie, warto na chwilę włożyć skrzydło w ościeżnicę i sprawdzić, czy szczeliny między elementami okna są równoległe. Nierówności w zamocowaniu ościeżnicy niweluje się podkładkami pod kątowniki montażowe. Kilkucentymetrową przestrzeń między ramą a łatami ociepla się wokółokienną ramą izolacyjną wykonaną ze spienionego polietylenu, dopasowaną do rozmiaru okna. Następnie montuje się wokół okna gotową folię przeciwwilgociową przypominającą wyglądem harmonijkę lub tradycyjną izolację przeciwwilgociową, tak aby szczelnie łączyła się z membraną dachową.

i Autor: brizmaker/ Getty Images Nawet najlepsze okno nie spełni swojej funkcji jeśli nie będzie dobrze zamontowane. Warto więc zastosować pakiet kołnierzy XDK przeznaczonych do szybkiego i szczelnego wykonania izolacji termicznej, paroszczelnej i paroprzepuszczalnej wokół okna dachowego

Instalowanie kołnierza uszczelniającego

Ostatnią czynnością przy montażu okien dachowych jest założenie kołnierza uszczelniającego, który powinien być dopasowany do rodzaju pokrycia dachowego i jego wysokości. Kołnierz dachowy na dachu pokrytym wysoką dachówką lub blachodachówką musi mieć specjalny fartuch, który dokładnie formuje się dopasowując jego kształt do odpowiednio przyciętych dachówek. Od góry ma listwę podpierającą wysokie elementy pokrycia oraz rynienki odprowadzające wodę.

Po dokonaniu czynności izolacyjnych na dachu przechodzimy do czynności montażowych wewnętrznych, takich jak ułożenie foli paroizolacyjnej wokół okna, ocieplenie wnęki okiennej, a właściwie także ukształtowanie wnęki i wykończenie jej płytami g-k. Te czynności można również sobie ułatwić, korzystając z gotowych materiałów dopasowanych do rozmiaru okna.

Murowane starcie Okna skośnego dachu – równie skośne czy wręcz przeciwnie? MUROWANE STARCIE

Zobacz: Montaż okna dachowego