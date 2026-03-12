Ceny okien dachowych 2026. Aktualny cennik z montażem

Murator Remontuje #2: Przedścianka Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Rodzaje okien dachowych dostępnych na rynku w 2026 r.

Na rynku dostępne są przede wszystkim okna obrotowe z osią obrotu umieszczoną w połowie wysokości, które umożliwiają łatwe otwieranie i są idealne do dachów o nachyleniu 15–90 stopni. Kolejnym popularnym rozwiązaniem są okna uchylno-obrotowe, pozwalające na dwa niezależne sposoby otwierania – uchylne dla wentylacji i obrotowe dla mycia. Do bardziej wymagających konstrukcji oferowane są okna wysokoosiowe, uchylno-przesuwne balkonowe oraz proste wyłazy dachowe do pomieszczeń gospodarczych. Każdy typ różni się mechanizmem, rozmiarem i przeznaczeniem, co ułatwia dopasowanie do konkretnego kąta dachu oraz potrzeb użytkowników.

Dlaczego okna dachowe są dziś tak popularne?

Okna dachowe zyskały ogromną popularność dzięki rosnącym wymaganiom dotyczącym efektywności energetycznej budynków oraz trendowi maksymalnego wykorzystania naturalnego światła na poddaszach. Nowoczesne modele z pakietami trzyszybowymi zapewniają doskonałą izolację termiczną i akustyczną, znacząco obniżając rachunki za ogrzewanie i poprawiając komfort życia. W dobie ekologii i wzrostu wartości nieruchomości inwestycja w takie okna nie tylko spełnia aktualne normy budowlane, ale też zwiększa funkcjonalność poddasza, czyniąc je pełnowartościową przestrzenią mieszkalną.

Aktualne ceny różnych typów okien dachowych w 2026 roku wraz z montażem

Okno obrotowe plastikowe 78x98 cm: cena samego okna 1242 zł, z montażem 2092 zł.

Okno obrotowe drewniane 78x98 cm: cena samego okna 1079 zł, z montażem 1929 zł.

Okno obrotowe drewniane elektryczne 78x98 cm: cena samego okna 2054 zł, z montażem 2904 zł.

Okno uchylno-obrotowe drewniane 78x98 cm: cena samego okna 1989 zł, z montażem 2839 zł.

Okno obrotowe plastikowe 78x118 cm: cena samego okna 1287 zł, z montażem 2137 zł.

Okno obrotowe drewniane 78x118 cm: cena samego okna 1125 zł, z montażem 1975 zł.

Okno uchylno-obrotowe drewniane 78x118 cm: cena samego okna 2035 zł, z montażem 2885 zł.

Okno obrotowe plastikowe 94x118 cm: cena samego okna 1508 zł, z montażem 2358 zł.

Okno obrotowe drewniane 94x118 cm: cena samego okna 1346 zł, z montażem 2196 zł.

Okno uchylno-obrotowe drewniane 94x118 cm: cena samego okna 2256 zł, z montażem 3106 zł.

Okno obrotowe plastikowe 114x140 cm: cena samego okna 1749 zł, z montażem 2599 zł.

Okno uchylno-przesuwne drewniane 78x118 cm: cena samego okna 2785 zł, z montażem 3635 zł.

Okno uchylne 78x140 cm: cena samego okna 1049 zł, z montażem 1899 zł.

Okno obrotowe antywłamaniowe 94x140 cm: cena samego okna 1517 zł, z montażem 2367 zł.

Okno wyłazowe uchylne 78x140 cm: cena samego okna 438 zł, z montażem 1288 zł.

W okresie 2021–2022 ceny okien dachowych wzrosły znacząco o 20–30% głównie przez inflację i wzrost kosztów surowców oraz energii. W latach 2023–2025 rynek się ustabilizował, a ceny spadły nieznacznie o 1–5% rocznie dzięki zwiększonej konkurencji i normalizacji łańcuchów dostaw. W 2026 roku ceny pozostają stabilne, z minimalnym wzrostem wyłącznie w segmencie okien premium energooszczędnych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze okien dachowych?

Przy wyborze okien dachowych kluczowe jest sprawdzenie współczynnika przenikania ciepła Uw (im niższy, tym lepsza izolacja), materiału ramy oraz klasy antywłamaniowej. Należy dopasować sposób otwierania do kąta nachylenia dachu i przewidzieć miejsce na akcesoria jak rolety zewnętrzne czy moskitiery. Zawsze warto skonsultować się z doświadczonym dekarzem, aby zapewnić prawidłowy montaż z kołnierzem i obróbką, co gwarantuje szczelność, trwałość i brak mostków termicznych przez wiele lat.

