Rozmowa Muratora. Rolety i żaluzje fasadowe: zalety i wady - zobacz nowy odcinek z ekspertem

Redakcja Murator.pl
2026-01-28 11:39

W najnowszym odcinku Rozmowy Muratora redaktor Radek Murat rozmawia o zaletach i wadach rolet i żaluzji fasadowych z Mirosławem Gorlikiem - doświadczonym monterem i współwłaścicielem firmy ELMIR z Brodnicy. Bądź na bieżąco z naszymi eksperckimi rozmowami - już dziś subskrybuj nasz kanał Murator tv na YouTube.

Rozmowa Muratora: Rolety i żaluzje fasadowe. Zalety i wady

