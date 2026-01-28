Rozmowa Muratora. Rolety i żaluzje fasadowe: zalety i wady - zobacz nowy odcinek z ekspertem

W najnowszym odcinku Rozmowy Muratora redaktor Radek Murat rozmawia o zaletach i wadach rolet i żaluzji fasadowych z Mirosławem Gorlikiem - doświadczonym monterem i współwłaścicielem firmy ELMIR z Brodnicy. Bądź na bieżąco z naszymi eksperckimi rozmowami - już dziś subskrybuj nasz kanał Murator tv na YouTube.