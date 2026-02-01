Dom bezpieczny od wejścia – okna i drzwi pod nadzorem systemu ochrony obwodowej

BE WAVE – nowoczesny system smart&safe

Jednym z najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie jest BE WAVE – bezprzewodowy system smart&safe stworzony przez polską firmę SATEL. Połączenie systemu alarmowego oraz automatyki budynkowej, umożliwia skuteczną ochronę domu i posesji, jednocześnie zwiększając komfort codziennego życia. System bazuje na zaawansowanej technologii ABAX 2, cenionej na całym świecie przede wszystkim za niezawodność i bezpieczeństwo transmisji danych.

Centralnym elementem systemu jest Smart HUB, który zarządza pracą wszystkich podłączonych urządzeń – może ich być nawet 128. W skład ekosystemu BE WAVE wchodzą m.in. różnego rodzaju czujki, sterowniki, sygnalizatory, piloty, klawiatury, przyciski czy inteligentne wtyczki i termostaty. Bezprzewodowe urządzenia montuje się za pomocą taśmy montażowej, a do zarządzania nimi służy intuicyjna aplikacja mobilna BE WAVE. Co ważne, system można w dowolnym momencie rozbudować, dostosowując go do zmieniających się potrzeb domowników.

Autor: Satel/ Materiały prasowe BE WAVE to bezprzewodowy system ochrony i automatyki domowej, który dzięki przyjaznej aplikacji mobilnej pozwala z dowolnego miejsca na świecie sterować alarmem, oświetleniem, ogrzewaniem, roletami, zraszaczami oraz innymi urządzeniami elektrycznymi, łącząc bezpieczeństwo z komfortem codziennego życia

Na czym polega ochrona obwodowa?

Jednym z kluczowych elementów skutecznego zabezpieczenia domu jest ochrona obwodowa. W przeciwieństwie do klasycznej ochrony wewnętrznej, jej zadaniem nie jest reagowanie dopiero po wtargnięciu intruza do budynku, lecz wykrycie zagrożenia na jak najwcześniejszym etapie. Ochrona obwodowa obejmuje granice posesji wraz z furtką i bramą, oraz wszystkie potencjalne punkty wejścia do budynku – okna, drzwi wejściowe, tarasowe i bramę garażową.

Takie rozwiązanie pozwala na uruchomienie alarmu już przy samej próbie sforsowania płotu, bramy czy stolarki otworowej, skutecznie odstraszając włamywacza i minimalizując ryzyko strat. Co istotne, ochrona obwodowa może działać także wtedy, gdy domownicy przebywają w domu lub ogrodzie. System reaguje wyłącznie na zagrożenia z zewnątrz, dzięki czemu nie powoduje fałszywych alarmów. To rozwiązanie docenią również właściciele domów, w których mieszkają dzieci lub seniorzy – próba opuszczenia domu czy posesji lub otwarcie okna zostanie również zarejestrowana przez system, który natychmiast powiadomi o zdarzeniu.

Autor: Satel/ Materiały prasowe Z systemem BE WAVE można szybko stworzyć skuteczną i elastyczną ochronę obwodową posesji (1) oraz na linii okien i drzwi (2). Pozwala to nie tylko zapobiegać włamaniom, ale dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym szybko reagować na zagrożenia. To nowoczesne podejście do bezpieczeństwa, które warto uwzględnić już na etapie wyboru stolarki otworowej

Ochrona obwodowa okien i drzwi z BE WAVE

System BE WAVE oferuje szeroki zestaw urządzeń, które doskonale sprawdzają się w ochronie obwodowej okien i drzwi. Podstawowym elementem jest Multipurpose Detector – uniwersalna czujka, która może pracować w trybie otwarcia, wstrząsowym lub łącząc oba te tryby. Zamontowana na oknach, drzwiach wejściowych czy tarasowych zareaguje na każde ich nieautoryzowane otwarcie. W trybie wstrząsowym wykrywa charakterystyczne drgania towarzyszące próbom wyważenia, umożliwiając reakcję systemu jeszcze zanim dojdzie do wtargnięcia do wnętrza budynku.

Istotnym uzupełnieniem ochrony jest zewnętrzna czujka kurtynowa Outdoor Curtain Detector. Zamontowana na elewacji tworzy wąską, niewidzialną, zewnętrzną strefę ochronną wzdłuż okien, drzwi i bram. Każde przekroczenie tej strefy podczas czuwania wywoła alarm i powiadomi właściciela lub centrum monitorowania.

Dodatkowo czujka ta pozwala skutecznie chronić drzwi tarasowe, które stanowią jedno z najbardziej newralgicznych wejść do domu. Outdoor Curtain Detector może też wyznaczać strefę chronioną wokół tarasu – każde jej przekroczenie podczas czuwania wywoła alarm.

W przypadku dużych przeszkleń szczególnie ważną rolę odgrywa Glass Break Detector, czyli akustyczna czujka zbicia szyby. Rozpoznaje ona charakterystyczny dźwięk tłuczonego szkła i natychmiast uruchamia alarm. Dzięki temu system zareaguje natychmiast, gdy włamywacz spróbuje dostać się do środka wybijając szybę.

Ochronę obwodową doskonale uzupełnia automatyka rolet antywłamaniowych. Sterownik Smart Blinds umożliwia precyzyjne zarządzanie roletami, żaluzjami, a także oknami elektrycznymi. Rolety mogą być automatycznie zamykane po uzbrojeniu alarmu, według ustalonego harmonogramu lub w ramach zaprogramowanej sceny, np. podczas wyjazdu na wakacje. Dodatkowo system BE WAVE oferuje funkcję symulacji obecności – losowe włączanie świateł i sterowanie roletami sprawia wrażenie, że domownicy są na miejscu.

Autor: Satel/ Materiały prasowe Organizujesz przyjęcie w ogrodzie, w którym udział biorą także dzieci? Ochrona obwodowa posesji pozwala reagować nie tylko na otwarcie furtki czy bramy, ale również na zbliżenie się do ogrodzenia — dzięki temu żadna próba opuszczenia posesji nie pozostanie niezauważona

Bezpieczeństwo i komfort w jednym systemie

Połączenie solidnych okien i drzwi z inteligentną ochroną obwodową BE WAVE pozwala stworzyć spójny i skuteczny system zabezpieczeń. Czujki i sterowniki nie tylko chronią dom przed włamaniem, ale również wspierają codzienne funkcjonowanie – mogą współpracować z oświetleniem, ogrzewaniem czy innymi elementami automatyki.

Dowiedz się, jak system BE WAVE pozwala inteligentnie zarządzać oknami i drzwiami, łącząc wygodę codziennego życia z pełnym bezpieczeństwem – przeczytaj artykuł o automatyzacji.