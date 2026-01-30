Murator Remontuje #2: Montaż drzwi zewnętrznych Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Solidne drzwi antywłamaniowe z zamkiem wielopunktowym

Przy wyborze drzwi wejściowych kierujemy się wieloma kryteriami - bezpieczeństwem, estetyką oraz jakością zastosowanych materiałów. Im większym budżetem dysponujemy, tym z jednej strony wachlarz możliwości staje się szerszy, z drugiej - wybór trudniejszy. W segmencie premium to właśnie detale mają kluczowe znaczenie. Niezależnie jednak od stylu i ceny, nadrzędną funkcją drzwi wejściowych pozostaje bezpieczeństwo.

Czytaj także: Przestrzeń bez granic: jak nowoczesne drzwi panoramiczne otwierają dom na naturę

Statystyki policyjne pokazują, że nawet 70 proc. włamań odbywa się przez drzwi wejściowe. W tym kontekście inwestycja w solidne drzwi antywłamaniowe z zamkiem wielopunktowym przestaje być luksusem - staje się koniecznością dla tych, którzy chcą realnie zadbać o bezpieczeństwo domowników. W skali odporności od RC1 do RC6, w domach klasy premium rekomendowane są modele o klasie RC3 lub wyższej. Drzwi w klasie RC3 są odporne na próby sforsowania przy użyciu narzędzi takich jak łom, przecinak czy wiertarka mechaniczna, a ich pokonanie powinno zająć włamywaczowi co najmniej pięć minut.

Dodatkowe rozwiązania - m.in. antywłamaniowe szyby laminowane, czytniki linii papilarnych czy inteligentne systemy kontroli dostępu - pozwalają jeszcze bardziej podnieść poziom ochrony, nie rezygnując przy tym z estetyki i eleganckiego wyglądu.

Autor: Oliver Hasselluhn/ Getty Images

Estetyczny minimalizm dopasowany do koncepcji

Przy wyborze drzwi nie możemy jednak zapominać o ich wyglądzie. O ile antywłamaniowe właściwości mają szansę sprawdzić się raz na długi czas, o tyle estetyka drzwi towarzyszy nam codziennie. Poza tym to element elewacji, który w dużej mierze definiuje charakter całego domu.

Właśnie dlatego osoby zamożne, inwestujące w dom „na lata”, decydują się na drzwi, które łączą ze sobą wysokie parametry bezpieczeństwa z dopracowanym designem. Popularnym wyborem są drzwi aluminiowe i stalowo-aluminiowe o minimalistycznej formie, często także dużych gabarytach i wyraźnej, ale oszczędnej stylistyce. Gładkie skrzydła, ukryte zawiasy, zintegrowane pochwyty czy wykończenia w odcieniach antracytu, czerni i naturalnego drewna wpisują się w estetykę domów klasy premium.

Czytaj także: Drzwi wejściowe na wymiar. Konfigurator drzwi: jak z niego korzystać?

Zamożni inwestorzy rzadko wybierają rozwiązania katalogowe. Za to bardzo często decydują się na drzwi wykonywane na zamówienie - dopasowane do elewacji, stolarki okiennej i całej koncepcji architektonicznej. Popularne są modele z dużymi przeszkleniami z szybami laminowanymi P4 lub P5, które doświetlają strefę wejścia, a przy tym nie obniżają poziomu bezpieczeństwa. Coraz częściej standardem stają się też czytniki linii papilarnych, klawiatury kodowe czy integracja z systemem smart home, co pozwala połączyć wygodę z kontrolą dostępu.

Autor: jodiejohnson/ Getty Images

Drzwi do domu w stylu eklektycznym lub secesyjnym

Jednak nie każdy podąża ścieżką minimalizmu. Dla wielu inwestorów ważne jest bogactwo detalu, ornamentyka i klasyczne formy, które przypominają rzemiośle i kunszcie wykonania. Drzwi zdobione - z frezowaniami, witrażami, kutymi elementami metalowymi czy rzeźbionymi panelami - znajdują miejsce w domach zaprojektowanych w stylu klasycznym, secesyjnym lub eklektycznym. Jeśli mają jednocześnie pełnić funkcję drzwi antywłamaniowych o wysokiej klasie odporności (np. RC3–RC4 i wyżej), ich wykonanie staje się procesem złożonym i kosztownym.

Takie drzwi najczęściej wykonywane są na zamówienie przez specjalistyczne pracownie stolarskie lub kowalskie. Proces zaczyna się od projektu, często przygotowywanego indywidualnie, z konsultacjami dotyczącymi form, stylów, motywów i materiałów. Następnie rzemieślnicy łączą konstrukcję antywłamaniową (stal, profile aluminiowe lub zespolone ramy) z dekoracyjnymi elementami: ręcznie kutymi ornamentami, intarsjami z drewna egzotycznego, szkłem artystycznym czy metaloplastyką. Taki duet bezpieczeństwa i sztuki podnosi cenę znacznie powyżej standardowych ofert.

Ile kosztują drzwi premium i ile musimy na nie czekać?

Jeśli interesują nas modele seryjne, ceny drzwi antywłamaniowych w klasie RC3 (zgodnie z europejską normą EN 1627) zaczynają się od około 2500 zł, natomiast za modele w klasie RC4 trzeba zapłacić co najmniej 3300 zł, przy czym w segmencie premium kwoty te mogą być znacznie wyższe w zależności od materiałów, wykończenia i zastosowanych technologii. Przy indywidualnych zamówieniach (kolor, rozmiar, wyposażenie) ceny RC3 mogą sięgać 5 000–10 000 zł i więcej.

Czytaj także: Ile kosztuje budowa domu w 2026 roku? Koszt budowy domu za m² - aktualne ceny, dane GUS

Jeśli chodzi o drzwi bogate w detal i ornamenty, orientacyjnie drzwi wejściowe tej klasy mogą kosztować od około 15 000–20 000 zł wzwyż, a często (przy skomplikowanych zdobieniach, niestandardowych wymiarach i dodatkach) nawet 30 000–50 000 zł lub więcej.

Czas oczekiwania na takie drzwi również znacząco przewyższa standardowe realizacje. Podczas gdy gotowe modele mogą być dostępne w ciągu kilku tygodni, drzwi zdobione przygotowywane indywidualnie zwykle wymagają 8–12 tygodni pracy, a w bardziej skomplikowanych przypadkach — nawet 3–4 miesiące. To dlatego, że poza rzemieślniczą obróbką elementów, często konieczne jest także precyzyjne dopasowanie okuć antywłamaniowych, szyb artystycznych i dodatkowej armatury zabezpieczającej.