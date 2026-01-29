Polepszenia termoizolacji mogą wymagać drzwi zewnętrzne, a także drzwi między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi. Jeśli ocieplimy skrzydło drzwi i uszczelnimy nieszczelności wokół niego, możemy nieco zmniejszyć straty ciepła i zlikwidować nieprzyjemne wrażenie, że od drzwi ciągnie. Pianka izolacyjna zmniejszy także odczuwanie hałasu zewnętrznego. To poprawi nasz komfort. Żeby zrobić to szybko i sprawnie, najlepiej wykorzystać materiały samoprzylepne. Jakie materiały możemy zastosować do ocieplenia drzwi?

Pianki samoprzylepne do ocieplenia drzwi

Największą powierzchnię drzwi wymagającą ocieplenia stanowi skrzydło. Można nakleić na nie matę termoizolacyjną wykonaną ze spienionego tworzywa sztucznego, np. polietylenu, poliuretanu, sztucznego kauczuku (guma EPDM). W strukturze pianki jest bardzo dużo porów powietrza, dzięki czemu stanowi ona izolator. Zestaw do ocieplenia drzwi zwykle zawiera matę oraz wykładzinę wierzchnią, każda w wersji samoprzylepnej. Można też kupić samą matę izolacyjną, która wymaga wykończenia, czyli pokrycia samoprzylepną okleiną na przykład ze sztucznej skóry. Pianki izolacyjne mają grubość 2-3 cm. Wielkość arkusza to zwykle 1 x 2 m, co pozwala dociąć je do wymiarów większości drzwi.

Samoprzylepne uszczelki i taśmy izolacyjne

Do wykończenia ocieplenia drzwi warto wykorzystać także uszczelki lub taśmy izolacyjne. Często są one w komplecie z matami, choć można je kupić także osobno. Służą one do uszczelnienia styku skrzydła z ościeżnicą lub ościeżnicy ze ścianą. Uszczelki mają grubość 0,5-2 cm. Są sprzedawane w rolkach o długości kilku metrów.

Przygotowanie drzwi

Zanim przystąpimy do ocieplania drzwi, trzeba oczyścić i umyć ich powierzchnię. Powinna być ona czysta i sucha. Jeśli drzwi znajdują się blisko kuchni i mogą być pokryte tłuszczem, trzeba go zmyć, wykorzystując w tym celu ciepłą wodę z delikatnym detergentem, na przykład płynem do mycia naczyń. Po myciu pozostawiamy powierzchnię do wyschnięcia.

Jak ocieplić drzwi?

Materiały w wersji samoprzylepnej pozwalają na szybkie i łatwe wykonanie ocieplenia i uszczelnienia drzwi. Są od spodu pokryte klejem, który został zabezpieczony warstwą papieru. Przed zastosowaniem należy dociąć je na odpowiedni wymiar. Gdy wszystko jest przygotowane, zaczynamy zdejmować papier ze spodu pianki i przylepiamy ją do drzwi, tak żeby dobrze przywierała, a pod jej spodem nie było powietrza. Można robić to dłonią albo raklą, albo pacą. Ważne jest dokładne otulenie skrzydła pianką izolacyjną. Podobnie postępujemy, naklejając wykładzinę wierzchnią oraz uszczelki lub taśmy uszczelniające.

Jak wybrać stolarkę - okna, drzwi i bramy? Zdjęcia

Murowane starcie Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE