Stolarka otworowa w centrum domowej automatyki

System BE WAVE – automatyka i bezpieczeństwo w jednym ekosystemie

Jednym z przykładów nowoczesnego podejścia do inteligentnych instalacji jest system BE WAVE, opracowany przez polską firmę SATEL. To rodzina bezprzewodowych urządzeń tworzących spójny system smart&safe, przeznaczony zarówno do automatyzacji instalacji oraz urządzeń domowych, jak i ochrony przed włamaniem oraz zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar, zalanie czy ulatnianie się tlenku węgla.

Urządzenia pracujące w systemie to: czujki ruchu, otwarcia, dymu, gazu i zalania, sygnalizatory, inteligentne wtyczki, głowice termostatyczne, klawiatury, piloty, inteligentne przyciski oraz sterowniki dopuszkowe. Pracą wszystkich elementów zarządza kontroler Smart HUB, natomiast konfiguracja i codzienne sterowanie odbywają się za pomocą intuicyjnej aplikacji mobilnej. System umożliwia instalację tylko wybranych urządzeń oraz późniejsze rozszerzenie go o kolejne elementy, w zależności od potrzeb użytkowników i funkcji pomieszczeń.

Choć montaż większości urządzeń jest szybki i nieskomplikowany — wiele z nich mocuje się po prostu na taśmę montażową — warto powierzyć projekt, instalację i konfigurację systemu doświadczonemu instalatorowi. Specjalista zadba o prawidłową instalację i konfigurację wszystkich elementów, co przełoży się na niezawodność całego systemu oraz pełne wykorzystanie dostępnych funkcji.

Autor: Satel/ Materiały prasowe Inteligentna głowica Smart Thermostat wyposażona w czujnik temperatury reaguje na nagły spadek ciepła przy otwarciu okna, automatycznie zamykając zawór, by ograniczyć straty energii. Gdy temperatura w pomieszczeniu wraca do normy, ogrzewanie wznawia pracę, przywracając komfort

Automatyzacja okien – komfort użytkowania i realne oszczędności

Okna są jednym z kluczowych elementów przestrzeni mieszkalnej, zarówno pod względem estetyki, jak i funkcjonalności. W tradycyjnym ujęciu wymagają ręcznej obsługi, co bywa uciążliwe, zwłaszcza w przypadku okien połaciowych lub umieszczonych w trudno dostępnych miejscach. Wyposażenie ich w siłowniki i integracja z systemem BE WAVE umożliwia zdalne sterowanie stolarką za pomocą aplikacji mobilnej, pilota Smart Keyfob lub przycisku Smart Button.

Automatyzacja okien przekłada się również na poprawę efektywności energetycznej budynku. Przykładowo, zimą system może automatycznie wyłączać ogrzewanie na czas wietrzenia pomieszczenia, natomiast latem otwierać okna o określonych porach (np. wcześnie rano i wieczorem), zapewniając naturalną wentylację i ograniczając potrzebę korzystania z klimatyzacji. Takie działania realnie wpływają na obniżenie zużycia energii i niższe rachunki.

Zdalnie sterowane okna są także dużym wsparciem dla osób o ograniczonej mobilności lub czasowo unieruchomionych. Wietrzenie pomieszczenia, zasłonięcie rolet czy wezwanie pomocy może odbywać się poprzez naciśnięcie odpowiednio zaprogramowanego przycisku, umieszczonego np. przy łóżku.

Autor: Satel/ Materiały prasowe Smart Blinds to sterownik umożliwiający precyzyjne zarządzanie pracą rolet, żaluzji oraz okien elektrycznych. Umożliwia ustawienie rolet na wybranej wysokości oraz otwieranie, zamykanie i uchylanie okien. W przypadku żaluzji możliwe jest także regulowanie kąta nachylenia listewek

Drzwi wejściowe i tarasowe – bezpieczeństwo pod kontrolą

Drzwi wejściowe pełnią kluczową rolę w kontekście bezpieczeństwa budynku, a ich integracja z systemem automatyki otwiera nowe możliwości. Zamontowane na skrzydle i framudze czujki otwarcia pozwalają powiązać ich użycie z innymi funkcjami systemu. Przykładowo, gdy drzwi zostaną otwarte po zmroku, a ochrona nie jest aktywna, w strefie wejścia może automatycznie włączyć się oświetlenie. Z kolei przy aktywnej ochronie, otwarcie drzwi może uruchomić alarm oraz spowodować miganie świateł przed domem, co zdezorientuje potencjalnego włamywacza i zwróci uwagę otoczenia.

System może powiadamiać o każdym otwarciu drzwi, także gdy domownicy są na miejscu, co pozwala kontrolować wyjścia dzieci lub osób starszych pozostających pod naszą opieką. W przypadku drzwi tarasowych lub balkonowych podobną funkcję może pełnić czujka kurtynowa, reagująca dopiero na przekroczenie wyznaczonej przez nią, niewidzialnej bariery. Dzięki temu drzwi mogą pozostać otwarte, a przestrzeń nadal bezpieczna – np. w czasie wietrzenia.

Drzwi wejściowe warto wyposażyć w inteligentny zamek, np. GERDA Tedee, współpracujący z BE WAVE. W ramach jednego scenariusza, takiego jak „wyjście z domu”, system może automatycznie odblokować zamek, a następnie – po zamknięciu drzwi – zaryglować je i włączyć czuwanie alarmu. Już nigdy nie będziesz się zastanawiać czy drzwi są zamknięte, a alarm włączony.

Autor: Satel/ Materiały prasowe Czujka Multipurpose Detector to wielofunkcyjne urządzenie, którego jednym z trybów pracy jest czujka otwarcia. W tym trybie monitoruje okna, drzwi i bramę garażową, a w specjalnej obudowie także bramę wjazdową i furtkę. Dzięki przekazywanym do systemu informacjom wspiera też automatyczne sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem

Brama garażowa jako element scenariuszy smart

Brama garażowa to kolejny element stolarki otworowej, który z powodzeniem można włączyć do systemu automatyki. BE WAVE umożliwia zdalne sterowanie jej pracą, co znacząco zwiększa wygodę użytkowania. Magnetyczne czujki otwarcia mogą inicjować włączenie oświetlenia w garażu, a aplikacja mobilna poinformuje użytkownika, jeśli przed uzbrojeniem systemu brama będzie otwarta lub niedomknięta.

Dodatkowo zewnętrzne czujki ruchu, zamontowane przed garażem, mogą wykrywać obecność i uruchamiać światło, poprawiając bezpieczeństwo poruszania się po zmroku. Brama garażowa może również brać udział w bardziej rozbudowanych scenariuszach, takich jak „Powrót do domu”, obejmując wyłączenie czuwania, otwarcie bramy, włączenie oświetlenia w garażu i wiatrołapie oraz podniesienie rolet.

Automatyka i ochrona w jednym systemie

Większość urządzeń systemu BE WAVE łączy automatyzację domu z funkcjami bezpieczeństwa. Dzięki temu okna, drzwi i bramy zwiększają komfort użytkowania, a jednocześnie aktywnie chronią domowników i mienie. Aby dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie domu, przeczytaj artykuł.