Ile kosztuje budowa domu w 2026 roku? Najnowsze dane GUS

Koszty budowy domów jednorodzinnych nadal rosną, ale tempo podwyżek wyraźnie wyhamowało.

Z najnowszych danych GUS (raport „Wskaźniki cen robót budowlano-montażowych – listopad 2025”, opublikowany w styczniu 2026 r.) wynika, że w 2025 roku budowa domu jednorodzinnego zdrożała średnio o ok. 3–3,5% rok do roku. Najbardziej drożeją roboty instalacyjne i wykończeniowe – kluczowe zarówno przy budowie domu "pod klucz", jak i przy remontach.

W raporcie czytamy, że ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2025 r. były o 0,4% wyższe niż miesiąc wcześniej. W ujęciu rocznym wzrosty są już jednak znacznie niższe niż w latach 2022–2023. Dla budynku wolnostojącego jednorodzinnego (PKOB 1110) wskaźnik cen w okresie I–XI 2025 r. wyniósł 103,3, co oznacza wzrost kosztów o ok. 3,3% rok do roku. Rynek wszedł w fazę wolnego, ale systematycznego wzrostu, bez gwałtownych podwyżek znanych z okresu wysokiej inflacji.

Co dziś najbardziej podnosi koszt budowy domu?

Największe wzrosty cen dotyczą robót, w których udział robocizny jest wysoki, a zakres prac coraz bardziej skomplikowany (normy energetyczne, nowe instalacje). Podajemy procentowy wzrost cen rok do roku (r/r), czyli porównujemy dane z danego okresu z tym samym okresem rok wcześniej.

Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych +5,2%

Malowanie +4,8%

Kotłownie i węzły cieplne +4,4%

Stolarka budowlana +3,8%

Instalacje centralnego ogrzewania +3,2%

Instalacje wod.-kan. +3,1–3,2%

Instalacje gazowe +2,9%

Konstrukcje betonowe i żelbetowe +3,4%

Roboty ziemne +3,4%

Na podstawie danych GUS można przyjąć, że w 2026 r.:

stan surowy zamknięty: wzrost kosztów ok. 2,5–3% r/r

stan deweloperski: ok. 3–4% r/r

wykończenie "pod klucz": nawet 4–5% r/r

i Autor: Tomasz Rybarczyk Zaprawę murarską do cienkich spoin rozkłada się za pomocą specjalnej kielni, która dozuje zaprawę, zapewniając jej prawidłowe zużycie i rozłożenie

Od czego zależy koszt budowy domu?

Technologia i konstrukcja

Domy murowane (ceramika, beton komórkowy) są zwykle droższe w wykonaniu niż domy szkieletowe, ale często tańsze w eksploatacji. Domy energooszczędne i pasywne wymagają lepszej izolacji i droższych instalacji, ale mogą obniżyć koszty utrzymania.

Wielkość i kształt budynku

Im większa powierzchnia, tym wyższy koszt całkowity, ale często niższy koszt m² (lepszy stosunek powierzchni do obrysu). Domy o prostym kształcie (kwadrat, prostokąt) są tańsze w budowie niż budynki z licznymi wykuszami, załamaniami i skomplikowanym dachem.

Standard wykończenia

Największy wpływ na końcową cenę mają materiały wykończeniowe (podłogi, płytki, armatura, stolarka). Wysoki standard „pod klucz” potrafi zwiększyć budżet nawet o 30–40% w porównaniu z wersją podstawową.

Koszty wykonawstwa

Ceny robocizny rosną w miejscach, gdzie brakuje ekip budowlanych. Koszt wykonania zależy też od dostępności specjalistów (np. instalatorów, elektryków, brukarzy).

Koszt budowy domu za m² 2026

W 2026 roku orientacyjny koszt budowy domu jednorodzinnego w Polsce nadal rośnie, choć już znacznie wolniej niż w poprzednich latach z wysoką inflacją. Przy standardowej technologii murowanej trzeba liczyć się z następującymi wydatkami:

stan surowy otwarty ok. 2,8–3,5 tys. zł/m² (SSO: z fundamentami, ścianami nośnymi, stropem i konstrukcją dachu (bez pokrycia i stolarki)

(SSO: z fundamentami, ścianami nośnymi, stropem i konstrukcją dachu (bez pokrycia i stolarki) stan surowy zamknięty: ok. 3,7–4,5 tys. zł/m² (SSZ: z dachem, oknami i drzwiami zewnętrznymi)

(SSZ: z dachem, oknami i drzwiami zewnętrznymi) stan deweloperski: ok. 5-6,5 tys. zł/m² (okna, drzwi zewnętrzne, wylewki, tynki, rozprowadzone instalacje, brak podłóg, drzwi wewnętrznych, białego montażu i płytek)

(okna, drzwi zewnętrzne, wylewki, tynki, rozprowadzone instalacje, brak podłóg, drzwi wewnętrznych, białego montażu i płytek) stan "pod klucz": nawet 6–9 tys. zł/m² (gotowy do zamieszkania)

Ostateczna cena zależy od projektu, standardu wykończenia, regionu kraju oraz zakresu instalacji, które – według danych GUS – należą dziś do najszybciej drożejących elementów budowy.

Warto przy tym pamiętać, że ceny w poszczególnych województwach mogą się różnić nawet o 20–30%. Ta różnica wynika głównie z kosztów robocizny oraz cen materiałów. Dane rynkowe podają średnią cenę budowy domu jednorodzinnego w Polsce – uśrednioną dla całego kraju i różnych typów domów jako orientacyjny zakres: ok. 5,5–6 tys. zł/m² brutto. To wyliczenie obejmuje zarówno tańsze, jak i droższe roboty oraz różne standardy wykończenia

Przeczytaj: Budowa domu krok po kroku – jak stworzyć harmonogram prac wykonawców, by uniknąć opóźnień i chaosu na budowie

Koszt budowy domu 150 m² w 2026 roku

Prace konstrukcyjne – stan surowy otwarty/zamknięty

Zakres: wykopy, fundamenty, ściany, strop, więźba dachowa, pokrycie dachu, okna i drzwi.

Roboty ziemne, fundamenty (materiały + robocizna): 40–55 tys.zł

Ściany nośne: 50–65 tys. zł

Strop i elementy żelbetowe: 80–95 tys. zł

Dach i konstrukcja więźby: 20–30 tys. zł

Dach, pokrycie i materiały: 30–55 tys. zł

Okna: 25–40 tys. zł

Drzwi zewnętrzne + garażowe: 13–19 tys. zł

Łącznie doprowadzenie do stanu surowego zamkniętego kosztuje: 280–350 tys. zł (w zależności oczywiście od jakości materiałów, regionu i wykonawcy).

Instalacje i wykończenia – stan deweloperski

Zakres: elektryka, wod.-kan., ogrzewanie, wentylacja, tynki i wylewki, ocieplenie, elewacja.

Izolacja zewnętrzna (np. styropian lub wełna): 60–80 tys. zł

Instalacje (elektryczna, wod.-kan., c.o.): zależnie od systemu, często duży udział w budżecie – szczególnie pompa ciepła + rekuperacja + PV (fotowoltaika), które mogą kosztować 95–160 tys. zł dla domu 150 m²

Stan deweloperski (gotowy do wykończenia wnętrz) to koszt: 550–750 tys. zł

i Autor: Szymon Starnawski Rozdzielacze są niezbędne w systemach ogrzewania podłogowego. Znajdują się w nich dwie belki – zasilania i powrotu, do których podłącza się końce pętli grzewczych

Wykończenia – stan "pod klucz"

Zakres: podłogi, łazienki, kuchnia, malowanie, drzwi wewnętrzne, oświetlenie itp

podłogi, płytki, malowanie): 120–250 tys. zł

dodatkowe koszty instalacji i urządzeń: 60–120 tys. zł (w zależnie od standardu i technologii)

Stan "pod klucz" będzie nas kosztował: 800–1200 tys. zł lub więcej (w zależności od standardu wykończenia)

Więcej o kosztach wykończenia wnętrz pisaliśmy tu: Remont 2026 – aktualne ceny usług budowlanych i wykończeniowych. Ile zapłacisz za fachowca?

i Autor: Szymon Starnawski Patrząc na kompozycję tej ściany, trudno odgadnąć, gdzie kończą się szafki kuchenne, a gdzie zaczyna regał. Na tle spokojnych szarości na pierwszy plan wybijają się kolorowe akcenty – żółte krzesła i zieleń za oknem

Procentowy udział poszczególnych kategorii w budżecie

materiały budowlane: 40–60%

robocizna: 30–40%

instalacje (elektryka, wod-kan, c.o.): 10–25%

wykończenia wnętrz: 15–30%

projekt, pozwy, nieprzewidziane: 5–10%

Dodatkowe koszty przy budowie domu

Projekt architektoniczny i wykonawczy

To koszt projektu domu, który zawiera rysunki, specyfikacje i dokumentację do pozwolenia na budowę oraz wykonawczą dla ekip. Zwykle wynosi ok. 3–25 tys. zł, zależnie od tego, czy to gotowy projekt katalogowy, czy projekt indywidualny oraz od zakresu prac projektanta.

Pozwolenia i opłaty urzędowe

To opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, opłaty skarbowe, geodezyjne, wpisy itp. Zwykle jest to kilka tysięcy złotych, czasem więcej w zależności od sytuacji i lokalnych stawek.

Przyłącza mediów (woda, prąd, gaz)

Koszt przyłączenia do sieci zależy głównie od odległości od przyłączy oraz od warunków technicznych. Może to być kilka tysięcy złotych, ale przy dłuższych odległościach lub skomplikowanych warunkach – znacznie więcej.

Zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, podjazd, chodniki)

To prace wykończeniowe na działce, które często są traktowane osobno i nie wchodzą w koszt budowy samego domu. Zwykle kosztuje to ok. 20–50 tys. zł lub więcej, zależnie od standardu i wielkości działki.

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

W praktyce budowlanej pojawiają się koszty, których nie da się przewidzieć na początku (np. dodatkowe prace ziemne, zmiany projektu, różnice cen materiałów). Dlatego w budżecie warto zostawić 10–15% rezerwy.

