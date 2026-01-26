To, ile zapłacimy fachowcom za roboty remontowe, stanowi ważny składnik całości kosztów związanych z odnowieniem domu. Bywa, że za robociznę trzeba zapłacić więcej niż za materiał, który chcemy wykorzystać. Tak jest na przykład w przypadku układania płytek ceramicznych. Popularny gres kupimy już za 40-50 zł/m², a za jego ułożenie trzeba zapłacić od 140 do 200 zł/m². Koszty robocizny w 2026 wzrosły (brak fachowców, inflacja), dlatego w wielu pozycjach widać zwyżkę o ok. 10–20% względem sezonu 2024/2025.

Cenniki usług remontowych i budowlanych – od czego zależy cena robocizny?

Wycena prac remontowych zależy od wielu czynników. Za te same czynności zapłacimy mniej lub więcej zależnie od lokalizacji oraz tego, kogo zatrudnimy. W dużych miastach ceny usług remontowych są wyższe niż w małych miasteczkach i na wsi. Firmy zajmujące się pracami remontowo-budowlanymi będą mieć wyższe stawki niż pojedynczy fachowiec pracujący na własny rachunek. Przy pracach wykończeniowych, które następują podczas remontu, można wybrać standard albo rozwiązania premium, co również ma wpływ na cenę.

Wielu wykonawców prac remontowych nie chce podawać stawek jednostkowych. Wyceniają całość prac na określoną kwotę albo dają cenę za koszt wykończenia 1 m² łazienki lub pokoju i jeśli inwestor ją akceptuje, przystępują do działania. Dlatego bardzo ważne jest wcześniejsze bardzo dokładne określenie zakresu prac.

Opracowując cennik usług remontowych, podajemy, ile kosztuje robocizna konieczna, żeby wyremontować dom lub mieszkanie. Podajemy ceny za prace remontowe typowe, standardowe. Każde oryginalne rozwiązanie zamówione przez inwestora jest wyceniane dodatkowo, indywidualnie. W cenniku usług remontowych podajemy ceny za m², gdy omówienie dotyczy prac powierzchniowych, na przykład malowania, układania płytek albo elementów podłogowych, a w przypadku prac instalacyjnych – cena jest za punkt, czyli podłączenie 1 urządzenia, wykonanie 1 gniazda itp.

Cennik usług remontowych dotyczy tylko robocizny, chyba że zaznaczono inaczej. Podajemy ceny brutto.

Jak rozliczyć materiały i robociznę?

Oprócz sprawdzenia cennika usług remontowych pamiętajmy, że bardzo ważne jest podpisanie dobrej umowy z wykonawcą prac remontowych. Trzeba precyzyjnie w niej spisać zakres zlecanych prac. Powinno to być jak najbardziej szczegółowe, np.: zerwanie płytek terakoty o powierzchni 10 m² i glazury o powierzchni 28 m² w łazience, wyrównanie podłoża, wymiana wanny narożnej na nową, wymiana umywalki, ułożenie nowych płytek terakoty i glazury na takiej samej powierzchni; usunięcie starych farb oraz malowanie ścian i sufitów w dwóch pokojach – powierzchnia ścian 120 m², powierzchnia sufitów 40 m².

W umowie warto ustalić, kto kupi materiały i dostarczy je do remontowanego lokalu. Jeśli zdecydujemy, że będzie to zadanie wykonawcy, w umowie można zawrzeć taki zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do kupowania i dostarczenia do remontowanego lokalu/domu wszystkich materiałów (ewentualnie szczegółowo wymienionych) niezbędnych do wykonania uzgodnionych prac remontowych”.

Powinniśmy być ostrożni w tej kwestii, ponieważ w praktyce przy rozliczaniu materiałów podczas robót remontowych zdarzają się przypadki naciągania klientów przez nieuczciwych wykonawców na dodatkowe koszty. Dlatego kwestię kupowania materiałów, kontroli ich zużycia oraz rozliczeń powinniśmy precyzyjnie określić w umowie z wykonawcą. Aby uniknąć problemów, warto zawrzeć w umowie zapis, że rozliczenie kosztów zakupu materiałów następuje wyłącznie na podstawie dowodów zakupu, czyli faktur. Wykonawca powinien wykazać, że potrzebne materiały kupił w ilości potrzebnej do wykonania pracy i dostarczył je do naszego domu.

Ile kosztują roboty ogólne w 2026 roku?

Wyburzenie ściany, wybicie otworu w ścianie: 220–450 zł / w ścianie nośnej – drożej

Poszerzenie otworu drzwiowego lub okiennego (zależnie od wielkości): 160–330 zł

Wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych: 180–330 zł

Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych: 110–270 zł

Demontaż punktu hydraulicznego: 160–230 zł

Demontaż drzwi wewnętrznych: 190–280 zł

Demontaż drzwi zewnętrznych: 270–330 zł

Demontaż ościeżnicy: 110–170 zł

Demontaż okna (zależnie od wielkości): 160–330 zł

Montaż drzwi wewnętrznych (z ościeżnicą): 400–650 zł

Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych (z ościeżnicą): 470–760 zł

Montaż drzwi wewnętrznych szklanych (z ościeżnicą): 470–650 zł

Montaż drzwi zewnętrznych z ościeżnicą: 580–800 zł

Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z ościeżnicą: 800–950 zł

Montaż doświetla: 270–450 zł

Wstawienie okna z PCV (cena za m): 75–130 zł

Obróbka otworu okiennego (cena z materiałem, za m): 85–160 zł

Montaż parapetów wewnętrznych (cena za m): 95–130 zł

Montaż parapetów zewnętrznych (cena za m): 110–165 zł

Przedstawione przez nas ceny mogą się różnić, w zależności od regionu, miasta i fachowca, który je wykonuje. Podajemy ogólne widełki, w których powinna się mieścić kwota za wykonanie danej usługi.

Remont starego domu bywa podróżą. Kasia i Jacek postanowili ocalić "chatkę" w Kowarach. Dziś, po 16 latach, dom stoi – choć jeszcze nie w pełni gotowy – i zachwyca widokiem na Karkonosze.

Cennik usług remontowych 2026: instalacje elektryczne i hydrauliczne

Wykonanie dodatkowego punktu elektrycznego z materiałem – 90–190 zł/punkt

Montaż lampy, żyrandola – 100–180 zł/szt. (proste oprawy zwykle taniej, większe lub cięższe lampy drożej)

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z rur plastikowych (punkt) – 300–450 zł/punkt (np. podejście pod umywalkę, zlew lub pralkę, robocizna razem z podstawowym materiałem)

Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego z materiałem – 300–450 zł/m² (wraz z podstawowymi materiałami do podłogówki – folie/maty/PEX, bez wykończenia podłogi)

Wykonanie podejścia pod umywalkę, wannę itp. z materiałem – 350–500 zł/punkt (kompletne podejście wody i odpływu pod dany element sanitarny)

Wykonanie stelaża podtynkowego – 300–380 zł/szt. (robocizna za instalację stelażu podtynkowego WC)

Montaż bidetu, WC, umywalki – 150–300 zł/szt. (robocizna instalacyjna, materiały armatury w cenie oddzielnej

Montaż wanny – 350–550 zł/szt.

Montaż kabiny prysznicowej – 350–600 zł/szt. (sam montaż kabiny, odpływ liniowy/brodzik wyceniany osobno)

Montaż baterii – 100–300 zł/szt. (umywalkowa zwykła tańsza, wannowa lub podtynkowa droższa)

Wykonanie odpływu liniowego – 350–500 zł/szt. (sam montaż odpływu, wykonanie spadków/hydroizolacji wyceniane osobno)

Podłączenie grzejnika – 150–250 zł/szt. (podłączenie grzejnika do instalacji c.o., demontaż starego może być osobno)

Cennik prac malarskich 2026

Usuwanie starej farby: 25–40 zł/m²

Naprawa ubytków w starych ścianach: 15–25 zł/m²

Mycie ścian i sufitów: 12–18 zł/m²

Gruntowanie ścian i sufitów: 7–12 zł/m²

Dwukrotne malowanie ścian i sufitów: 25–70 zł/m²

Malowanie dekoracyjne: 50–180 zł/m²

Dwukrotne malowanie drzwi, okien: 120–220 zł/szt.

Dwukrotne malowanie grzejników żeliwnych (za żeberko): 30–60 zł/żeberko

Dwukrotne malowanie rur (cena za m): 25–45 zł/m

Cennik usług remontowych 2026: wykończenie ścian

Skuwanie płytek: 60-100 zł/m²

Zrywanie tapet: 20–30 zł/m²

Wykonanie tynków (bez gładzi): 45–60 zł/m²

Ułożenie gładzi gipsowej ze szlifowaniem: 50–75 zł/m²

Układanie płytek na ścianach: 120–180 zł/m²

Układanie płytek na podłogach: 110-260 zł/m²

Wykonanie okładziny drewnianej: 170-300 zł/m²

Wykonanie okładziny drewnianej lamelowej: 260-350 zł/m²

Ile płaci się za wykończenie podłogi w 2026?

Skucie płytek i wyczyszczenie podłoża: 60–100 zł/m²

Zerwanie parkietu i wyczyszczenie podłoża: 60–90 zł/m²

Wykonanie wylewki samopoziomującej: 50–65 zł/m²

Układanie płytek na podłodze (średni format): 110–180 zł/m²

Układanie płytek na podłodze (duży i bardzo duży format): 200–320 zł/m²

Układanie mozaiki z glazury: 220–300 zł/m²

Układanie wykładziny podłogowej: 55–80 zł/m²

Układanie paneli podłogowych bez klejenia: 55–80 zł/m²

Układanie deski podłogowej (klejenie): 130–230 zł/m²

Układanie paneli lub parkietu w jodełkę (klejenie): 200–280 zł/m²

Cyklinowanie podłogi drewnianej: 55–90 zł/m²

Lakierowanie, olejowanie podłogi drewnianej (warstwa): 35–50 zł/m²

