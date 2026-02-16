Ceny płyt gipsowo-kartonowych 2026. Ile kosztują płyty G-K?

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Rodzaje płyt gipsowo-kartonowych dostępne na rynku

Na polskim rynku budowlanym w 2026 roku dostępne są różnorodne rodzaje płyt gipsowo-kartonowych, dostosowane do specyficznych potrzeb. Podstawowym typem jest standardowa płyta GKB (typ A), o gładkiej powierzchni, dostępna w grubościach od 6,5 mm do 15 mm, zazwyczaj w wymiarach 1200 x 2600 mm. Inne warianty to płyty impregnowane GKBI (typ H2), które zawierają dodatki hydrofobowe, chroniące przed wilgocią. Płyty ognioochronne GKF (typ DF) wzbogacone są włóknami szklanymi, zwiększającymi odporność na ogień. Ponadto oferowane są płyty akustyczne GKA, poprawiające izolację dźwiękową, oraz gięte (flex), o mniejszej grubości, umożliwiające tworzenie łuków. Każdy rodzaj charakteryzuje się certyfikatami jakości, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

Zastosowania płyt gipsowo-kartonowych

Płyty gipsowo-kartonowe znajdują szerokie zastosowanie w wykańczaniu wnętrz, zarówno w nowych budynkach, jak i podczas remontów. Standardowe płyty GKB idealnie nadają się do budowy ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudów instalacyjnych w suchych pomieszczeniach, takich jak pokoje mieszkalne czy biura. Płyty impregnowane GKBI są polecane do łazienek, kuchni i pralni, gdzie wilgotność jest wyższa, zapobiegając rozwojowi pleśni. Warianty ognioochronne GKF stosuje się w miejscach wymagających podwyższonej ochrony przeciwpożarowej, np. w korytarzach ewakuacyjnych czy garażach. Płyty akustyczne sprawdzają się w studiach nagraniowych lub mieszkaniach w blokach, redukując hałas, natomiast gięte umożliwiają kreatywne aranżacje, jak łukowe sufity czy dekoracyjne elementy. Ich lekkość ułatwia transport i montaż, skracając czas prac.

Aktualne ceny płyt gipsowo-kartonowych w 2026 roku

Standardowa płyta GKB 12,5 mm (1200 x 2600 mm): około 29 zł za sztukę (9-10 zł/m²). Płyta impregnowana GKBI 12,5 mm (1200 x 2600 mm): około 45 zł za sztukę (14-15 zł/m²). Płyta ognioochronna GKF 12,5 mm (1200 x 2600 mm): około 48 zł za sztukę (15-16 zł/m²). Płyta akustyczna GKA 12,5 mm (1200 x 2600 mm): około 75 zł za sztukę (24-26 zł/m²). Płyta gięta 6,5 mm (1200 x 2600 mm): około 100 zł za sztukę (32-33 zł/m²). Płyta standardowa GKB 9,5 mm (1200 x 2600 mm): około 38 zł za sztukę (12 zł/m²).

Na co zwrócić uwagę przy zakupie płyt g-k?

Przy zakupie płyt gipsowo-kartonowych w 2026 roku warto skupić się na kilku kluczowych aspektach, aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo. Przede wszystkim sprawdź certyfikaty jakości, takie jak zgodność z normami PN-EN, potwierdzające odporność na wilgoć czy ogień. Zwróć uwagę na grubość i wymiary – cieńsze płyty (np. 6,5 mm) nadają się do łuków, grubsze (15 mm) do nośnych konstrukcji. Oceń stan opakowania, unikając uszkodzonych krawędzi, które mogą komplikować montaż. Rozważ też wagę i transport, gdyż płyty są kruche. Porównaj oferty pod kątem stosunku ceny do parametrów, pamiętając o dodatkowych kosztach, jak profile czy taśmy. Wybierając renomowane produkty, minimalizujesz ryzyko wad i zapewniasz długoletnią eksploatację.

