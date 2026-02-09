Cennik wyburzania ścian 2026. Ile za burzenie ścian działowych i nośnych?

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Wyburzanie ścian działowych a wyburzanie ścian nośnych

Wyburzanie ścian działowych i nośnych różni się przede wszystkim pod względem wpływu na konstrukcję budynku. Ściany działowe służą głównie do podziału przestrzeni wewnętrznej, nie przenoszą obciążeń z wyższych kondygnacji ani dachu, co czyni ich demontaż prostszym i mniej ryzykownym. Wykonane zazwyczaj z lekkich materiałów jak płyty kartonowo-gipsowe lub cegła o mniejszej grubości, pozwalają na szybkie zmiany układu pomieszczeń bez konieczności wzmocnień, choć zawsze wymaga to sprawdzenia instalacji elektrycznych czy hydraulicznych. Natomiast ściany nośne są kluczowym elementem struktury budynku, podtrzymując stropy, dachy i inne obciążenia, co sprawia, że ich wyburzanie jest bardziej skomplikowane i wymaga specjalistycznych obliczeń konstrukcyjnych.

Zatrudnienie fachowców do wyburzania ścian jest niezbędne, aby uniknąć katastrofy budowlanej, takich jak zawalenie stropu czy osłabienie całej konstrukcji. Specjaliści, tacy jak konstruktorzy czy firmy rozbiórkowe, przeprowadzają analizę budynku, w tym ocenę nośności, i proponują rozwiązania jak podciągi czy belki wzmacniające w przypadku ścian nośnych. Dla ścian działowych wystarczy często podstawowe pozwolenie lub zgłoszenie, ale nośne wymagają pełnego projektu budowlanego i nadzoru, co podnosi bezpieczeństwo i zgodność z prawem budowlanym. Profesjonalna ekipa minimalizuje też ryzyko uszkodzeń instalacji oraz zapewnia prawidłowe sprzątanie gruzu.

Aktualne ceny wyburzania ścian w 2026 roku

Średnie ceny dla całej Polski wyglądają następująco:

Ściany działowe z cegły do 20 cm: średnio 40-150 zł/m²

Ściany działowe z płyt kartonowo-gipsowych: średnio 40-70 zł/m²

Ściany działowe z betonu: średnio 300-400 zł/m²

Ściany nośne z cegły: średnio 150-200 zł/m²

Ściany nośne z betonu lub żelbetu: średnio 450-550 zł/m²

Jeśli chodzi o koszt wyburzenia ściany w konkretnym województwie, to sytuacja prezentuje się tak:

dolnośląskie: działowe cegła 103-115 zł/m², nośne cegła 177-189 zł/m², beton 509-545 zł/m², karton-gips 62-69.3 zł/m²

kujawsko-pomorskie: działowe cegła 99-108 zł/m², nośne cegła 168-176 zł/m², beton 509-536 zł/m², karton-gips 60.2-67.5 zł/m²

lubelskie: działowe cegła 97.2-104 zł/m², nośne cegła 166-174 zł/m², beton 492-518 zł/m², karton-gips 58.4-65.7 zł/m²

lubuskie: działowe cegła 106-113 zł/m², nośne cegła 179-187 zł/m², beton 527-545 zł/m², karton-gips 65.7-71.1 zł/m²

łódzkie: działowe cegła 101-110 zł/m², nośne cegła 177-185 zł/m², beton 518-545 zł/m², karton-gips 65.7-73 zł/m²

małopolskie: działowe cegła 106-113 zł/m², nośne cegła 179-187 zł/m², beton 492-545 zł/m², karton-gips 63.8-71.1 zł/m²

mazowieckie: działowe cegła 101-122 zł/m², nośne cegła 177-198 zł/m², beton 501-562 zł/m², karton-gips 65.7-80.3 zł/m²

opolskie: działowe cegła 106-111 zł/m², nośne cegła 179-189 zł/m², beton 509-545 zł/m², karton-gips 65.7-73 zł/m²

podkarpackie: działowe cegła 103-110 zł/m², nośne cegła 177-183 zł/m², beton 492-518 zł/m², karton-gips 65.7-71.1 zł/m²

podlaskie: działowe cegła 95.5-103 zł/m², nośne cegła 162-172 zł/m², beton 492-509 zł/m², karton-gips 62-67.5 zł/m²

pomorskie: działowe cegła 103-111 zł/m², nośne cegła 177-185 zł/m², beton 492-518 zł/m², karton-gips 65.7-71.1 zł/m²

śląskie: działowe cegła 104-115 zł/m², nośne cegła 177-185 zł/m², beton 501-553 zł/m², karton-gips 63.8-73 zł/m²

świętokrzyskie: działowe cegła 103-111 zł/m², nośne cegła 179-189 zł/m², beton 483-518 zł/m², karton-gips 67.5-71.1 zł/m²

warmińsko-mazurskie: działowe cegła 101-106 zł/m², nośne cegła 174-181 zł/m², beton 492-527 zł/m², karton-gips 63.8-69.3 zł/m²

wielkopolskie: działowe cegła 106-115 zł/m², nośne cegła 177-187 zł/m², beton 501-545 zł/m², karton-gips 63.8-73 zł/m²

zachodniopomorskie: działowe cegła 106-111 zł/m², nośne cegła 177-185 zł/m², beton 501-536 zł/m², karton-gips 62-69.3 zł/m²

W ostatnich latach ceny usług wyburzania ścian w Polsce rosły, osiągając szczyt w 2022 roku z podwyżkami nawet do 34% w porównaniu do poprzednich okresów, głównie przez inflację i wzrost kosztów materiałów budowlanych. Od 2023 roku notowano stabilizację i lekkie spadki, ale w 2026 ceny utrzymują się na wysokim poziomie ze względu na rosnące wymagania bezpieczeństwa i regulacje środowiskowe. Trend wskazuje na dalszą stabilizację, choć regionalne różnice pozostają znaczące.

Prawidłowa utylizacja gruzu po wyburzeniu ściany

Prawidłowa utylizacja gruzu po wyburzeniu ściany wymaga zgodności z polskim prawem odpadowym, które zabrania wyrzucania odpadów budowlanych do zwykłych pojemników komunalnych. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wynajęcie kontenera od specjalistycznej firmy zajmującej się wywozem i recyklingiem gruzu, co kosztuje około 35-60 zł/m³ w zależności od regionu i rodzaju odpadu (czysty gruz betonowy, ceglany lub mieszany). Gruz można też oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie, z limitem do 200-300 kg rocznie na gospodarstwo domowe, po wcześniejszym zgłoszeniu. Firmy często przetwarzają gruz na kruszywo do ponownego użycia w budownictwie, co wspiera ekologię, a nielegalne składowanie grozi karą do 5000 zł – zawsze sprawdzaj uprawnienia odbiorcy odpadów.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

