Jak usunąć silikon? Usuwanie zapleśniałej silikonowej fugi: lepszej instrukcji nie znajdziesz!

W łazience lub kuchni – tam, gdzie duża wilgotność jest typowym zjawiskiem – fugi silikonowe mogą pokryć się pleśnią. Jeśli nie da się takiego nalotu usunąć, pozostaje wymienić spoinę na nową. Zapleśniały silikon wokół wanny będzie szpecił nawet najlepiej zaprojektowaną łazienkę. Pokazujemy jak w szybki sposób usunąć stary silikon i rozprowadzić nowy. Całość zajmie około 4 godzin, a różnica jest porażająca. Obejrzyj instrukcję wideo - jak usunąć silikon - krok po kroku.

Dlaczego fugi pleśnieją

Fugi silikonowe robi się w newralgicznych miejscach - narażonych na odkształcenia. Znajdziemy je w narożnikach okładzin z płytek ceramicznych, między ścianami a blatami kuchennymi, umywalkami, wannami lub kabinami prysznicowymi.

Silikonujemy także połączenia umywalek z blatami. Każde z wymienionych miejsc może być narażone na znaczne działanie wody i wilgoci. Gdy wentylacja w pomieszczeniach nie działa prawidłowo, pleśń szybko atakuje silikon, tworząc na fugach ciemne, trudne do zmycia plamy. Winne może być także niedbałe położenie fugi. Przy spoinowaniu powinniśmy nadać fudze odpowiedni kształt. Jeśli tego nie zrobimy - będą problemy z pleśnią.

Jak usunąć silikon: instrukcja zdjęcia

Jak wyczyścić fugi?

Najpierw spróbujmy wyczyścić fugi silikonowe zwykłymi środkami czyszczącymi - wodą z mydłem, płynem do naczyń, płynem do szyb. Jeśli się nie uda, trzeba sięgnąć po mocniejsze preparaty. W sprzedaży są specjalne środki odgrzybiające do spoin silikonowych. Nanosi się je na fugę (preparaty takie są sprzedawane w butelkach ze spryskiwaczem) i przeciera fugi gąbką lub ścierką. O ile fugi mineralne można pomalować, aby wyglądały jak dopiero co ułożone, tym sposobem nie odnowimy spoin silikonowych.

Żeby zyskać większe szanse na czyste i ładne fugi, powinniśmy stosować silikony zawierające biocydy i fungicydy – substancje zabójcze dla pleśni. Inną możliwością jest użycie do wykonania fugi uszczelniaczy polimerowych, bo pleśnie ich nie lubią.

Wymiana fugi: jak usunąć silikon

Spoiny nie są wieczne. Jeśli nie uda się doczyścić fugi lub są zniszczone – odspoiły się od powierzchni lub są w nich dziury – wówczas trzeba się ich pozbyć. A nie zawsze jest to łatwe. Najwygodniej będzie użyć specjalnego noża do usuwania fugi. Gdy jednak fuga będzie stawiać zbyt duży opór, należy ją trochę zmiękczyć. W tym celu nakłada się na nią rozpuszczalnik do silikonu w formie pasty. Kiedy już fuga zniknie, trzeba doczyścić szczelinę po niej i dokładnie odtłuścić ją benzyną ekstrakcyjną. Krawędzie szczeliny oklejamy taśmą malarską – dzięki temu fuga będzie miała równe krawędzie. Taśmę odklejamy od razu po wciśnięciu silikonu w spoinę. Można go jeszcze wygładzić palcem zamoczonym w płynie do mycia naczyń. Ważne, żeby tak dobrać barwę silikonu, by spoiny miały kolor pozostałych fug w pomieszczeniu.

Usuwanie silikonu: potrzebne materiały

nóżyk lub zdzierak do spoin

taśma malarska

metalowy pistolet (wyciskarka) do silikonu

szpachelka do wygładzania silikonu

i Autor: Archiwum serwisu Fuga dobrze wyprofilowana