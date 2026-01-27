Naprawa tynku. Szpachlowanie dziur w ścianie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bezpieczne dziury i niebezpieczne pęknięcia

Niewiele trzeba, żeby w ścianie zrobiła się dziura, a konkretnie – wgniecenie lub ubytek powstały po odpadnięciu kawałka tynku. Czasem wystarczy zawadzić meblem. Takie dziury są bezpieczne, bo ich powstawanie wynika wyłącznie z nieuwagi domowników. Gorzej wygląda sprawa z pęknięciami i rysami na ścianie. One często pojawiają się bez naszego bezpośredniego udziału. Powodów może być mnóstwo. Jednym z nich jest zbyt szybkie wysychanie tynku kończące się nadmiernym skurczem w jego warstwie. Jeśli więc pęknięcia pojawiły się niedługo po tynkowaniu, pewnie winny jest skurcz.

Pęknięcia powstają też w trakcie zbyt gwałtownego osiadania budynku lub wtedy, kiedy strop się ugina i napiera na ściany. Ich naprawy przeprowadźmy więc dopiero, gdy budynek przestanie osiadać, a na stropach znajdą się już wszystkie zaplanowane meble i elementy wyposażenia. Niekiedy winna jest wilgoć w murach powodująca, że tynki się odspajają i zaczynają pękać oraz odpadać. Trzeba więc najpierw zlikwidować przyczynę jej pojawienia się i osuszyć mury. Najgroźniejszym powodem jest natomiast pękanie murów, którego namacalnym dowodem bywają właśnie spękane tynki. Walkę z pęknięciami trzeba wtedy odłożyć do momentu, aż firma budowlana naprawi mury. O ile więc szpachlowanie dziur można prowadzić „z marszu”, to zanim zaczniemy pozbywać się pęknięć, oceńmy, co je spowodowało, i upewnijmy się, że proces pękania na pewno jest już zakończony – inaczej wysiłek pójdzie na marne.

Dziura w ścianie – czym wypełnić

Istnieje mnóstwo mas i zapraw przeznaczonych do naprawiania dziur i pęknięć w tynku. Polecane są tu nawet zwykłe tynk, ale ich opakowania to worki po 20-25 kg, więc do małych napraw lepiej poszukać czegoś w opakowaniu do 5 kg. Wybór tynku warto natomiast rozważać, gdy ściany są usiane dziurami i pęknięciami albo stary tynk w wielu miejscach odspoił się od muru. Wówczas rozsądniej będzie go usunąć i zastąpić nowym.

Do małych rys i pęknięć wygodnie jest użyć gotowej masy akrylowej pakowanej w niewielkie wiaderko lub plastikową tubę (jak silikon). Radzimy wybierać akryle specjalnie przeznaczone do szpachlowania ścian. W odróżnieniu od zwykłych po naniesieniu i wygładzeniu nie utworzą idealnie gładkiej powierzchni, tylko będą strukturą zbliżone do tynku. Ponadto po pomalowaniu kolorową farbą nie będą się odznaczać. Ślady po szpachlowaniu zwykłym akrylem często widać później na ścianie w postaci przebarwień.

Wśród gotowych mas szpachlowych są też gipsowe, zawierające w składzie włókna stanowiące rodzaj zbrojenia rozproszonego. Gdy pęknięcia lub dziury w ścianie są duże, łatwiej będzie załatać ją którąś z mineralnych zapraw szpachlowych w postaci suchej mieszanki – gipsową, gdy tynk jest gipsowy, a w pozostałych przypadkach cementową. Wśród takich mas znajdziemy też szybkowiążące, pozwalające przyspieszyć prace. Można je szlifować lub gruntować jeszcze tego samego dnia, w którym zostały naniesione.

Jak załatać dziurę – instrukcja krok po kroku (galeria zdjęć)

Pęknięcia – jak naprawić

Każdą rysę i każde pęknięcie musimy najpierw nieco poszerzyć - o 2-3 mm z każdej strony. Robimy to krawędzią szpachelki. Postępujemy tak, ponieważ gdy szczelina będzie zbyt wąska, masa szpachlowa może niedostatecznie ją wypełnić. Pęknięcie trzeba później oczyścić, bo resztki tynku, a nawet pył, mogą osłabić przyczepność masy, którą będziemy wypełniać ubytki. Konieczne jest również pomalowanie tych miejsc preparatem gruntującym.

Szerokie i głębokie bruzdy podczas wypełniania mogą wymagać dodatkowego wzmocnienia. Posłuży do tego siatka zbrojąca z włókna szklanego. Dzięki niej pęknięcia nie pojawią się ponownie na powierzchni ścian. Siatkę dokładnie wtapiamy w warstwę masy i nakładamy kolejną warstwę. W żadnym miejscu nie może ona wystawać.

