Ile kosztuje remont łazienki 4-5 m² w 2026 roku?

Kompleksowy remont łazienki o standardowej powierzchni 4-5 m² w 2026 roku oznacza wydatek od ok. 17 000 do 25 000 zł brutto. W przypadku remontu małej łazienki koszt jednostkowy bywa wyższy, bo zakres prac jest podobny jak w większych pomieszczeniach. Na końcową cenę wpływa standard materiałów, format płytek oraz liczba przeróbek instalacji.

Materiały wykończeniowe – ile zapłacisz?

Istotną pozycją w budżecie są płytki oraz chemia budowlana. W marketach budowlanych i sklepach internetowych w 2026 roku trzeba liczyć się z następującymi cenami brutto:

płytki ceramiczne ścienne: 80–300 zł/m²

gres podłogowy: 100–380 zł/m²

klej elastyczny C2, czyli o przyczepności minimum 1 N/mm2 (25 kg): 75–150 zł

fuga cementowa lub elastyczna: 50–110 zł/kg

hydroizolacja w płynie (ok. 5 kg): 180–310 zł

Pamiętaj, że na materiałach do hydroizolacji i klejach nie warto oszczędzać – ich wymiana po zalaniu oznacza często skuwanie całej okładziny.

Autor: Piotr Mastalerz Za obudową z płyt g-k znikną podłączenia do kanalizacji i zbiornik spłukujący

Ceny robocizny – najdroższy element remontu

W 2026 roku robocizna stanowi nawet 50–60% kosztów remontu łazienki. Średnie stawki brutto za usługi fachowców wynoszą:

skuwanie starych płytek: 40–80 zł/m²

układanie płytek ściennych: 110–160 zł/m²

układanie płytek podłogowych: 90–200 zł/m²

montaż stelaża WC podtynkowego: 450–800 zł

montaż kabiny prysznicowej lub wanny: 350–600 zł

tzw. biały montaż (WC, umywalka, bateria): 200–800 zł/szt.

Im większe płytki i więcej docinek, tym cena robocizny rośnie.

Instalacje – kiedy budżet rośnie najbardziej

Największe przekroczenia kosztów pojawiają się wtedy, gdy trzeba wymienić instalację wodno-kanalizacyjną lub elektryczną. W 2026 roku koszt jednego punktu hydraulicznego z materiałem to 350–500 zł, a przeróbki elektryczne to kolejne 120–200 zł za punkt. W starym budownictwie warto założyć rezerwę finansową.

i Autor: anatoliy_gleb/ Getty Images Przed zamurowaniem instalacji w tynku lub posadzce przeprowadza się próby ciśnieniowe i odpowietrzenie przewodów, co pozwala wykryć ewentualne przecieki i zagwarantować szczelność całej instalacji

Przykładowy koszt remontu łazienki 5 m²

Przykładowy remont łazienki o powierzchni 5 m² w 2026 roku, wykonany w standardzie popularnym, a nie premium, to wydatek rzędu 17 000–25 000 zł brutto. Na same materiały wykończeniowe – płytki ceramiczne lub gresowe, kleje, fugi, hydroizolację oraz podstawową armaturę – trzeba przeznaczyć średnio od 8 000 do 12 000 zł, w zależności od jakości i producenta. Robocizna, obejmująca demontaż starej łazienki, prace hydrauliczne, układanie płytek oraz biały montaż, to obecnie koszt około 9 000–13 000 zł brutto.

Warto pamiętać, że przy większej liczbie docinek, płytkach wielkoformatowych lub krzywych ścianach stawki wykonawców mogą wzrosnąć. Podane kwoty nie uwzględniają luksusowej armatury, mebli na wymiar ani rozwiązań klasy premium, które mogą podnieść budżet nawet o kilka tysięcy złotych.

Autor: Monika Filipiuk-Obałek, projekt: Magda Lewandowska, Katarzyna Mizera-Sroka/Yumi Design Na tle szarych płytek doskonale prezentuje się minimalistyczny grzejnik drabinkowy w srebrnym kolorze. Oprócz funkcji grzewczej, służy jako praktyczny wieszak i suszarka na ręczniki

Jak zaoszczędzić na remoncie łazienki bez utraty jakości?

Największe oszczędności przynosi rozsądne planowanie, a nie wybór najtańszych materiałów – warto ograniczyć zmiany w układzie instalacji, bo każda przeróbka hydrauliki i elektryki znacząco podnosi koszt robocizny. Dobrym rozwiązaniem jest wybór płytek z kolekcji podstawowych polskich producentów, które często mają bardzo dobre parametry, a kosztują nawet kilkadziesiąt procent mniej niż serie designerskie.

Na jakości nie wolno oszczędzać przy hydroizolacji, klejach i fugach, ponieważ ich naprawa po zalaniu oznacza skuwanie całej okładziny. Warto też kupować materiały z wyprzedzeniem i śledzić promocje w marketach budowlanych – różnice cenowe potrafią sięgać 15–20%. Dodatkowo opłaca się podpisać z wykonawcą umowę z dokładnym zakresem prac i ceną ryczałtową, co chroni przed nieprzewidzianymi dopłatami w trakcie remontu.

Ile trwa remont łazienki i jak zaplanować harmonogram?

Kompleksowy remont łazienki trwa zwykle od 3 do 4 tygodni, przy założeniu sprawnej ekipy i dobrego przygotowania prac. Jeśli dojdą prace instalacyjne i zmiana układu, czas może wydłużyć się do 5–6 tygodni. Najwięcej czasu zajmują prace mokre – przeróbki instalacji, wykonanie hydroizolacji oraz układanie płytek, które wymagają przerw technologicznych na schnięcie. Harmonogram warto zaplanować tak, aby wszystkie materiały – płytki, armatura i ceramika sanitarna – były kupione jeszcze przed wejściem ekipy, co ogranicza przestoje.

Dobrym rozwiązaniem jest także ustalenie z wykonawcą kolejności prac dzień po dniu oraz terminów odbiorów poszczególnych etapów. W praktyce pozwala to uniknąć opóźnień i dodatkowych kosztów, zwłaszcza gdy łazienka jest jedyną w mieszkaniu lub domu.

