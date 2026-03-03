Ile kosztuje montaż rolet wewnętrznych 2026? Porównanie aktualnych cen

Murator Remontuje #2: Ogrzewanie elektryczne Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Rolety wewnętrzne: piękne i przydatne

Rolety wewnętrzne pełnią wiele praktycznych funkcji w domach i mieszkaniach. Przede wszystkim pozwalają na precyzyjną kontrolę ilości światła wpadającego do pomieszczenia, co jest kluczowe w sypialniach czy salonach, gdzie chcemy uniknąć nadmiernego nasłonecznienia. Dodatkowo zapewniają prywatność, chroniąc przed wzrokiem sąsiadów lub przechodniów, co jest szczególnie ważne w blokach miejskich. Rolety mogą też wpływać na izolację termiczną, redukując straty ciepła zimą lub chłodząc wnętrze latem, co przyczynia się do oszczędności energii. W biurach czy pokojach dziecięcych pomagają w stworzeniu komfortowej przestrzeni do pracy lub zabawy, minimalizując rozproszenia spowodowane światłem zewnętrznym.

Jakie rodzaje rolet wewnętrznych są dostępne na rynku?

Na rynku w 2026 roku dostępne są różnorodne rodzaje rolet wewnętrznych, dostosowane do różnych typów okien i preferencji użytkowników. Najpopularniejsze to rolety wolnowiszące, które montuje się bezpośrednio na skrzydle okna i są proste w obsłudze. Rolety w kasecie z prowadnicami oferują bardziej estetyczny wygląd, zapobiegając zwisaniu materiału. Rolety dzień-noc pozwalają na płynną regulację światła dzięki podwójnej warstwie tkaniny. Plisowane rolety są idealne do okien o niestandardowych kształtach, a rzymskie dodają elegancji dzięki falującemu materiałowi. Rolety zaciemniające blackout zapewniają całkowite zaciemnienie, co sprawdza się w sypialniach.

Aktualne ceny montażu rolet wewnętrznych w 2026

Ceny samego montażu:

Montaż rolety: od 30 zł za m².

Montaż rolety materiałowej: 85-150 zł za sztukę.

Montaż plis okiennych: 100-200 zł za sztukę.

Montaż rolety dzień-noc: 140-200 zł za sztukę.

Dodatkowe elementy jak sterowniki elektryczne: 50-100 zł za sztukę.

Ceny różnych typów rolet wewnętrznych:

Rolety wolnowiszące: od 20 zł do 50 zł za sztukę.

Rolety w kasecie: od 99 zł za m².

Rolety dzień-noc: od 69 zł do 250 zł za sztukę lub 80-120 zł za m².

Rolety plisowane: od 193 zł do 400 zł za sztukę lub 120-250 zł za m².

Rolety rzymskie: od 150 zł do 350 zł za m².

Rolety zaciemniające blackout: od 50 zł do 300 zł za sztukę.

Ceny rolet z montażem:

Rolety w kasecie z prowadnicami: 120-200 zł za m².

Rolety dzień-noc z prowadnicami: 130-220 zł za m².

Rolety plisowane: 100-200 zł za sztukę.

Rolety rzymskie: 180-300 zł za m².

Rolety materiałowe: 85-150 zł za sztukę.

Ceny rolet wewnętrznych w 2026 roku wzrosły o 5-10% w porównaniu do 2025, głównie z powodu inflacji i wyższych kosztów materiałów. W ostatnich latach obserwowano stabilny wzrost cen o około 3-5% rocznie, spowodowany rosnącymi cenami tkanin i komponentów importowanych. Pandemia i zaburzenia w łańcuchach dostaw w latach 2022-2024 przyspieszyły ten trend, ale w 2025 rynek ustabilizował się przed kolejnym skokiem.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy do montażu rolet wewnętrznych?

Przy wyborze firmy do montażu rolet wewnętrznych warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, aby zapewnić jakość i trwałość instalacji. Po pierwsze, sprawdź doświadczenie wykonawcy – firmy z wieloletnim stażem często oferują gwarancję na usługę, co chroni przed ewentualnymi wadami. Opinie klientów w internecie lub rekomendacje znajomych pomogą ocenić rzetelność. Ważna jest też oferta pomiaru na miejscu, która gwarantuje idealne dopasowanie do okna. Dodatkowo, upewnij się, czy firma posiada certyfikaty na materiały i czy zapewnia serwis pogwarancyjny, co może oszczędzić koszty w przyszłości.

