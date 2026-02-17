Na czym polega cyklinowanie podłogi?

Cyklinowanie podłogi polega na mechanicznym szlifowaniu górnej warstwy drewna za pomocą specjalistycznych maszyn, takich jak cykliniarki bębnowe lub taśmowe. Proces usuwa stare powłoki lakieru, farby czy zabrudzenia, wygładzając powierzchnię i przygotowując ją do nowej impregnacji, np. lakierowania lub olejowania.

Usługa jest bezpyłowa w nowoczesnych wariantach, co minimalizuje bałagan w pomieszczeniu. Typowo obejmuje kilka etapów: gruboziarniste szlifowanie, szpachlowanie ubytków i finałowe polerowanie. Jest idealna dla parkietów, desek czy podłóg barlineckich, przedłużając ich żywotność o lata.

Czynniki wpływające na cenę cyklinowania drewnianej powierzchni

Na koszt cyklinowania wpływają m.in. metraż powierzchni (im większy, tym niższa cena za m²), rodzaj drewna (twardsze gatunki jak dąb wymagają więcej pracy) oraz stan podłogi (usuwanie farby olejnej lub subitu podnosi koszty). Dodatkowe elementy to typ impregnacji – lakierowanie jest tańsze niż olejowanie – oraz lokalizacja: w dużych miastach ceny są wyższe ze względu na konkurencję i koszty życia. Region, np. Warszawa vs. mniejsze miasta, może różnić ceny o 20-30%. Ponadstandardowe cykle szlifowania lub prace naprawcze również podnoszą rachunek.

Średnie ceny usługi cyklinowania w wybranych miastach

W lutym 2026 roku średnie ceny pełnej usługi cyklinowania podłóg, obejmującej bezpyłowe szlifowanie, szpachlowanie, polerowanie i trzykrotne lakierowanie, różnią się w zależności od miasta, odzwierciedlając lokalne warunki rynkowe i koszty robocizny. Na podstawie aktualnych ofert i cenników z wiarygodnych źródeł, oto uśrednione koszty za m² dla typowych prac na parkietach i deskach drewnianych:

Kraków : 80-120 zł/m², gdzie cyklinowanie parkietu bez impregnacji zaczyna się od 35-42 zł/m², a pełna renowacja z chemią osiąga wyższe stawki ze względu na zabytkowy charakter wielu obiektów.

: 80-120 zł/m², gdzie cyklinowanie parkietu bez impregnacji zaczyna się od 35-42 zł/m², a pełna renowacja z chemią osiąga wyższe stawki ze względu na zabytkowy charakter wielu obiektów. Warszawa : 90-150 zł/m², z usługą kompleksową (cyklinowanie + lakierowanie) w granicach 70-130 zł/m², co wynika z wysokich kosztów w stolicy i dużego popytu.

: 90-150 zł/m², z usługą kompleksową (cyklinowanie + lakierowanie) w granicach 70-130 zł/m², co wynika z wysokich kosztów w stolicy i dużego popytu. Poznań : 70-110 zł/m², gdzie konserwacja olejowana dodaje 20-38 zł/m², a cyklinowanie desek barlineckich jest dostępne od 50-70 zł/m².

: 70-110 zł/m², gdzie konserwacja olejowana dodaje 20-38 zł/m², a cyklinowanie desek barlineckich jest dostępne od 50-70 zł/m². Wrocław : 85-130 zł/m², podobne do Warszawy, z cenami za bezpyłowe cyklinowanie + lakierowanie od 100-135 zł/m², uwzględniającym regionalne różnice w robociźnie.

: 85-130 zł/m², podobne do Warszawy, z cenami za bezpyłowe cyklinowanie + lakierowanie od 100-135 zł/m², uwzględniającym regionalne różnice w robociźnie. Łódź: 75-115 zł/m², z cyklinowaniem desek barlineckich w zakresie 56-70 zł/m², co czyni to miasto nieco tańszym alternatywą dla większych aglomeracji.

75-115 zł/m², z cyklinowaniem desek barlineckich w zakresie 56-70 zł/m², co czyni to miasto nieco tańszym alternatywą dla większych aglomeracji. Gdańsk: 80-120 zł/m², gdzie cyklinowanie parkietu wynosi 58-64 zł/m², a pełna usługa z olejowaniem dochodzi do 95-115 zł/m².

Te ceny zakładają standardowe warunki i mogą wzrosnąć przy dużych metrażach, złożonych naprawach lub dodatkowych impregnacjach. Zaleca się uzyskanie indywidualnych wycen od lokalnych firm, aby dostosować budżet do specyfiki projektu.

Ceny wynajmu sprzętu do cyklinowania. Warszawa, Kraków, Łódź

Dla osób preferujących samodzielne wykonanie cyklinowania wynajem sprzętu stanowi atrakcyjną i ekonomiczną alternatywę, pozwalającą na oszczędność w porównaniu do zlecenia pełnej usługi firmie. W lutym 2026 roku ceny dobowe za wynajem cykliniarki bębnowej lub taśmowej (np. modele o mocy 2200 W z systemem bezpyłowym) wahają się w granicach 100-150 zł netto za dobę, w zależności od modelu, wypożyczalni i lokalizacji.

Różnice między miastami jak Kraków, Warszawa czy Gdańsk są minimalne, choć w większych aglomeracjach dostępność sprzętu jest lepsza, a ceny mogą być nieco wyższe ze względu na popyt. Dodatkowe koszty obejmują zakup materiałów eksploatacyjnych, takich jak papiery ścierne (różne gradacje, koszt ok. 50-100 zł za zestaw), szpachlę czy chemię impregnacyjną (lakier lub olej, 200-400 zł za małe pomieszczenie). Łącznie, dla renowacji powierzchni do 20 m², wynajem na 1-2 dni plus materiały może wynieść 300-500 zł.

Wypożyczalnie często oferują instruktaż obsługi i doradztwo, ale samodzielne cyklinowanie wymaga doświadczenia, aby uniknąć uszkodzeń drewna, takich jak nierówności czy nadmierne zeszlifowanie. Warto sprawdzić oferty lokalne, gdyż niektóre firmy łączą wynajem z zakupem chemii, co obniża stawkę do 100 zł/dobę. Ta opcja jest szczególnie opłacalna dla małych projektów, gdzie koszty robocizny w usłudze zewnętrznej przewyższają korzyści samodzielnej pracy.

