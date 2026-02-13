Specyfika usługi malowania ścian. Co wchodzi w zakres prac?

Usługa malowania ścian w Polsce zazwyczaj obejmuje kilka etapów: przygotowanie podłoża, w tym usunięcie starych powłok farb lub tapet, szpachlowanie ubytków, gruntowanie oraz nałożenie co najmniej dwóch warstw farby. W zależności od potrzeb może to być malowanie jednokrotne, dwukrotne lub trzykrotne, z wykorzystaniem farb akrylowych, lateksowych lub specjalistycznych, np. odpornych na wilgoć w łazienkach czy kuchniach.

Coraz popularniejsze stają się ekologiczne farby bez szkodliwych lotnych związków, dostosowane do trendu zrównoważonego budownictwa. W pokojach dziecięcych często stosuje się malowanie dekoracyjne lub artystyczne, co dodaje unikalnego charakteru, ale wymaga większej precyzji i czasu wykonania. Cały proces zazwyczaj trwa 1-3 dni na pomieszczenie, w zależności od metrażu i stanu ścian.

Czynniki wpływające na cenę malowania ścian

Cena usługi malowania ścian zależy od wielu elementów, w tym stanu podłoża – nowe ściany w stanie deweloperskim są tańsze do obróbki niż te wymagające zrywania starych warstw czy napraw pęknięć. Kluczowy wpływ ma rodzaj farby: akrylowe są tańsze, lateksowe droższe dzięki lepszemu kryciu i trwałości. Lokalizacja znacząco oddziałuje na koszty – w dużych miastach ceny mogą być wyższe o 10-30% ze względu na wyższe koszty życia, popyt na fachowców i dostępność ekip. Inne czynniki to skala zlecenia (większe powierzchnie obniżają stawkę za m²), zakres prac przygotowawczych jak gruntowanie czy zabezpieczenie folią, a także sezonowość – wiosną i latem ceny rosną z powodu szczytu remontowego. Warto pamiętać, że jakość materiałów, takich jak farby premium, może podnieść całkowity koszt o 20-50%, ale zapewnia dłuższą trwałość.

Średnie ceny malowania ścian w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku

Cena malowania ścian w Polsce w lutym 2026 roku wykazuje wyraźne różnice regionalne, co podkreśla zależność kosztów od lokalizacji. W większych aglomeracjach, gdzie popyt na usługi jest wysoki, stawki są zauważalnie wyższe niż w mniejszych miastach. Na podstawie danych z wiarygodnych źródeł, średnie ceny za robociznę (dwukrotne malowanie na m², bez materiałów) kształtują się następująco:

Kraków : 25-35 zł/m² – wyższe koszty wynikają z dużego zapotrzebowania na remonty w historycznym centrum.

: 25-35 zł/m² – wyższe koszty wynikają z dużego zapotrzebowania na remonty w historycznym centrum. Warszawa : 30-50 zł/m² – stolica notuje najwyższe stawki ze względu na wysoki poziom życia i konkurencję wśród fachowców.

: 30-50 zł/m² – stolica notuje najwyższe stawki ze względu na wysoki poziom życia i konkurencję wśród fachowców. Poznań : 25-35 zł/m² – ceny uśrednione na podstawie regionalnych cenników, zbliżone do innych dużych miast Wielkopolski.

: 25-35 zł/m² – ceny uśrednione na podstawie regionalnych cenników, zbliżone do innych dużych miast Wielkopolski. Wrocław : 25-35 zł/m² – stawki rosną w centrum, ale pozostają konkurencyjne w porównaniu do Warszawy.

: 25-35 zł/m² – stawki rosną w centrum, ale pozostają konkurencyjne w porównaniu do Warszawy. Łódź: 22-30 zł/m² – nieco niższe koszty dzięki mniejszemu popytowi w porównaniu do stolicy.

22-30 zł/m² – nieco niższe koszty dzięki mniejszemu popytowi w porównaniu do stolicy. Gdańsk: 28-38 zł/m² – dla Trójmiasta, wyższe ze względu na turystyczny charakter regionu i koszty nadmorskie.

Te ceny dotyczą standardowej robocizny i mogą wzrosnąć o 20-50% przy dodatkowych pracach, takich jak szpachlowanie czy użycie farb specjalistycznych. Zawsze warto porównać oferty lokalnych firm, aby dostosować budżet do specyfiki zlecenia.

Porównanie cen do lutego 2025. Jest drożej?

W porównaniu do lutego 2025 roku, ceny malowania ścian w lutym 2026 wzrosły średnio o 10-20%, głównie z powodu inflacji, wzrostu kosztów materiałów i robocizny oraz niedoboru fachowców. Na przykład, w Warszawie stawka zwiększyła się z 25-30 zł/m² do 30-50 zł/m², w Krakowie z 20-27 zł/m² do 25-35 zł/m², a w Gdańsku (Trójmiasto) z 25-35 zł/m² do 28-38 zł/m². W mniejszych aglomeracjach jak Łódź wzrost był mniejszy (z 20-25 zł/m² do 22-30 zł/m²), ale w dużych miastach popyt dodatkowo podbija ceny. Te zmiany podkreślają, jak lokalizacja i czynniki ekonomiczne wpływają na dynamikę rynku usług remontowych.

Artykuł powstał z wykorzystaniem narzędzi AI.

