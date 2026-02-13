Cennik fachowca 2026. Ile zapłacimy za malowanie ścian w Warszawie, Krakowie czy Łodzi?

Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-02-13 10:42

W lutym 2026 roku rynek usług budowlano-remontowych w Polsce nadal odczuwa wpływ inflacji i zmian cen materiałów, co sprawia, że malowanie ścian jest popularnym sposobem na szybkie odświeżenie mieszkania. Usługa ta obejmuje nie tylko aplikację farby, ale też przygotowanie powierzchni, co czyni ją dostępną dla każdego właściciela nieruchomości. Ile zapłacimy za zlecenie malowania ścian w Warszawie, Krakowie czy Łodzi?

Malowanie ścian

i

Autor: RightFramePhotoVideo/ Getty Images

Specyfika usługi malowania ścian. Co wchodzi w zakres prac?

Usługa malowania ścian w Polsce zazwyczaj obejmuje kilka etapów: przygotowanie podłoża, w tym usunięcie starych powłok farb lub tapet, szpachlowanie ubytków, gruntowanie oraz nałożenie co najmniej dwóch warstw farby. W zależności od potrzeb może to być malowanie jednokrotne, dwukrotne lub trzykrotne, z wykorzystaniem farb akrylowych, lateksowych lub specjalistycznych, np. odpornych na wilgoć w łazienkach czy kuchniach.

Coraz popularniejsze stają się ekologiczne farby bez szkodliwych lotnych związków, dostosowane do trendu zrównoważonego budownictwa. W pokojach dziecięcych często stosuje się malowanie dekoracyjne lub artystyczne, co dodaje unikalnego charakteru, ale wymaga większej precyzji i czasu wykonania. Cały proces zazwyczaj trwa 1-3 dni na pomieszczenie, w zależności od metrażu i stanu ścian.

Czynniki wpływające na cenę malowania ścian

Cena usługi malowania ścian zależy od wielu elementów, w tym stanu podłoża – nowe ściany w stanie deweloperskim są tańsze do obróbki niż te wymagające zrywania starych warstw czy napraw pęknięć. Kluczowy wpływ ma rodzaj farby: akrylowe są tańsze, lateksowe droższe dzięki lepszemu kryciu i trwałości. Lokalizacja znacząco oddziałuje na koszty – w dużych miastach ceny mogą być wyższe o 10-30% ze względu na wyższe koszty życia, popyt na fachowców i dostępność ekip. Inne czynniki to skala zlecenia (większe powierzchnie obniżają stawkę za m²), zakres prac przygotowawczych jak gruntowanie czy zabezpieczenie folią, a także sezonowość – wiosną i latem ceny rosną z powodu szczytu remontowego. Warto pamiętać, że jakość materiałów, takich jak farby premium, może podnieść całkowity koszt o 20-50%, ale zapewnia dłuższą trwałość.

Przeczytaj także: Planujesz malowanie w domu? Poznaj ceny farb wewnętrznych 

Średnie ceny malowania ścian w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku

Cena malowania ścian w Polsce w lutym 2026 roku wykazuje wyraźne różnice regionalne, co podkreśla zależność kosztów od lokalizacji. W większych aglomeracjach, gdzie popyt na usługi jest wysoki, stawki są zauważalnie wyższe niż w mniejszych miastach. Na podstawie danych z wiarygodnych źródeł, średnie ceny za robociznę (dwukrotne malowanie na m², bez materiałów) kształtują się następująco:

  • Kraków: 25-35 zł/m² – wyższe koszty wynikają z dużego zapotrzebowania na remonty w historycznym centrum.
  • Warszawa: 30-50 zł/m² – stolica notuje najwyższe stawki ze względu na wysoki poziom życia i konkurencję wśród fachowców.
  • Poznań: 25-35 zł/m² – ceny uśrednione na podstawie regionalnych cenników, zbliżone do innych dużych miast Wielkopolski.
  • Wrocław: 25-35 zł/m² – stawki rosną w centrum, ale pozostają konkurencyjne w porównaniu do Warszawy.
  • Łódź: 22-30 zł/m² – nieco niższe koszty dzięki mniejszemu popytowi w porównaniu do stolicy.
  • Gdańsk: 28-38 zł/m² – dla Trójmiasta, wyższe ze względu na turystyczny charakter regionu i koszty nadmorskie.

Te ceny dotyczą standardowej robocizny i mogą wzrosnąć o 20-50% przy dodatkowych pracach, takich jak szpachlowanie czy użycie farb specjalistycznych. Zawsze warto porównać oferty lokalnych firm, aby dostosować budżet do specyfiki zlecenia.

Porównanie cen do lutego 2025. Jest drożej?

W porównaniu do lutego 2025 roku, ceny malowania ścian w lutym 2026 wzrosły średnio o 10-20%, głównie z powodu inflacji, wzrostu kosztów materiałów i robocizny oraz niedoboru fachowców. Na przykład, w Warszawie stawka zwiększyła się z 25-30 zł/m² do 30-50 zł/m², w Krakowie z 20-27 zł/m² do 25-35 zł/m², a w Gdańsku (Trójmiasto) z 25-35 zł/m² do 28-38 zł/m². W mniejszych aglomeracjach jak Łódź wzrost był mniejszy (z 20-25 zł/m² do 22-30 zł/m²), ale w dużych miastach popyt dodatkowo podbija ceny. Te zmiany podkreślają, jak lokalizacja i czynniki ekonomiczne wpływają na dynamikę rynku usług remontowych.

Artykuł powstał z wykorzystaniem narzędzi AI.

Dwa domy w jednym
Galeria zdjęć 20
Murowane starcie
Dom – ekologiczny czy tradycyjny? MUROWANE STARCIE
Murowane starcie
Mediateka.pl
Murator Remontuje #2: Malowanie ścian
Murator Google News (desktop)
Cenniki budowlane