Dlaczego podłoga z desek drewnianych jest tak atrakcyjna i chętnie wybierana?

Podłoga wykonana z desek drewnianych od lat cieszy się ogromną popularnością wśród inwestorów indywidualnych, projektantów wnętrz oraz deweloperów. Jej największą zaletą jest naturalny, niepowtarzalny charakter - każdy element posiada unikalny rysunek słojów, sęków i przebarwień, który nadaje pomieszczeniom ciepła i przytulności niedostępnej dla materiałów syntetycznych. Drewno doskonale reguluje wilgotność powietrza w pomieszczeniu, co przekłada się na lepszy mikroklimat i komfort użytkowania, szczególnie w domach z ogrzewaniem podłogowym.

Ponadto deski podłogowe są trwałe. Przy prawidłowej pielęgnacji mogą służyć nawet kilkadziesiąt lat, a ich wartość estetyczna i użytkowa z czasem nie maleje, lecz wręcz rośnie. Wysokiej jakości podłoga drewniana zwiększa wartość nieruchomości i jest postrzegana jako inwestycja długoterminowa. Dostępność różnych gatunków drewna, wykończeń (lakier matowy, półmat, olej, szczotkowanie) oraz układów (prosty, jodła francuska, chevron) pozwala idealnie dopasować podłogę zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych aranżacji. To rozwiązanie ekologiczne, ciepłe w dotyku i poprawiające akustykę wnętrz.

Najpopularniejsze rodzaje desek podłogowych dostępnych na rynku

W 2026 roku dominują dwa główne typy konstrukcyjne:

deski warstwowe (trójwarstwowe),

deski lite (masywne).

Deski warstwowe są obecnie najchętniej wybierane ze względu na doskonałą stabilność wymiarową, odporność na zmiany wilgotności i łatwy montaż systemem „klik”. Składają się z warstwy wierzchniej z drewna szlachetnego (zwykle 3–6 mm) oraz dwóch warstw stabilizujących, często z drewna iglastego lub HDF. Są szczególnie polecane na ogrzewanie podłogowe.

Najpopularniejszym gatunkiem pozostaje dąb ( twardy, trwały i uniwersalny wizualnie). Tuż za nim plasuje się jesion (jaśniejszy, z wyraźniejszym usłojeniem i nieco niższą ceną) oraz buk. Coraz większą popularność zyskują deski w układzie jodły francuskiej (herringbone) i chevron, które nadają wnętrzom elegancji i dynamiki.

Deski lite, wykonane w 100% z jednego gatunku drewna, wybierane są przez miłośników tradycyjnych rozwiązań. Pozwalają na wielokrotne cyklinowanie, ale wymagają większej uwagi przy montażu i aklimatyzacji.

Dodatkowo na rynku dostępne są deski z drewna egzotycznego (merbau, teak) oraz bambusowe, choć te ostatnie stanowią mniejszy segment.

Aktualne ceny desek podłogowych w lutym 2026

Ceny desek podłogowych w lutym 2026 zależą przede wszystkim od typu konstrukcji, gatunku drewna, klasy selekcji, wykończenia oraz miejsca zakupu. W marketach budowlanych (Leroy Merlin, Castorama, OBI) dominują deski warstwowe marki Barlinek, które są najpopularniejszym wyborem wśród klientów indywidualnych.

W tych sklepach ceny desek warstwowych dębowych wahają się obecnie od 99 do 209 zł/m², z licznymi promocjami na modele podstawowe i rustykalne (często poniżej 130 zł/m²).

Deski jesionowe Barlinek są nieco tańsze, zazwyczaj 114–135 zł/m². Modele w układzie jodły francuskiej lub z wyższym wykończeniem (szczotkowane, olejowane) kosztują bliżej górnej granicy zakresu.

W specjalistycznych salonach i hurtowniach parkietu (np. oferty Jawor Parkiet, Parkietowo.pl czy niezależne salony) ceny desek premium są wyższe. Deski warstwowe dębowe klasy Economy i średniej zaczynają się od ok. 179–220 zł netto/m² (ok. 220–270 zł brutto), a modele wyższej klasy, dłuższe lub w nietypowych układach osiągają 300–400 zł/m². Deski lite dębowe w marketach i salonach kosztują zwykle 175–299 zł/m².

Ceny u producentów takich jak Jawor Parkiet dla kolekcji premium zaczynają się od ok. 240–350 zł netto/m² w zależności od kolekcji i wykończenia. Egzotyczne gatunki lub deski z grubszą warstwą wierzchnią są droższe i mogą przekraczać 450–500 zł/m².

Podsumowując: w lutym 2026 za dobrą deskę warstwową dębową w popularnym sklepie zapłacisz średnio 120–200 zł/m², natomiast inwestycja w wyższej klasy produkt u specjalisty to wydatek 250–400 zł/m². Zawsze warto porównać aktualne promocje i doliczyć koszt montażu (ok. 70–100 zł/m²). Przed zakupem sprawdź dostępność w wybranym sklepie, ponieważ ceny i stany magazynowe zmieniają się dynamicznie.

* Artykuł powstał przy wsparciu AI.

