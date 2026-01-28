Murator Remontuje #2: Montaż misy ustępowej Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Rozmaitość materiałów ceramicznych i sposobów ich układania sprawia, że są chętnie wybierane przez inwestorów. Nie każdy chce sam zajmować się wykańczaniem wnętrz, tylko wynajmuje fachowców. Na jaki rachunek od glazurnika trzeba być przygotowanym.

Za co płacimy glazurnikowi?

Ułożenie płytek, to nie tylko prosta czynność przyklejenia ich do podłoża. Czasem trzeba to podłoże jeszcze przygotować, za co glazurnik też wystawi rachunek. Inna jest cena za układanie płytek o standardowych wymiarach, np. 30 x 60 cm, a inne za płytki wielkoformatowe (100 x 100 cm). Trudność związana z układaniem jeszcze większych spieków kwarcowych (120 x 300 cm) sprawia, że koszt ich układania jest bardzo wysoki. Z wyższą niż standardowa stawką trzeba się też liczyć za przyklejenie bardzo małych płytek, np. mozaiki. Wielu glazurników osobno wycenia fugowanie, zwłaszcza epoksydowe. Dodatkowo są wyceniane prace na nietypowych powierzchniach.

Wszystkie podane ceny dotyczą ułożenia 1 m² płytek, chyba że zaznaczono inaczej.

Ile trzeba zapłacić za układanie typowych płytek w 2026?

Jeśli chcemy mieć powierzchnię wykończoną płytkami o przeciętnych wymiarach, np. 30 x 60, 40 x 40 lub 60 x 60 cm, glazurnik wystawi nam rachunek w wysokości ok. 110-160 zł/m2.

Jaka cena ułożenia płytek w karo?

Przyklejenie kafli pod kątem 45 stopni względem ścian jest wciąż popularne. Glazurnicy wyżej wyceniają taką pracę. W przypadku standardowych płytek w karo cena może wynosić ok. 160-200 zł/m2.

Ile kosztuje układanie małych płytek?

Płytki o wymiarach 10 x 10 mają swój urok. Jednak na metr kwadratowy, wchodzi ich znacznie więcej niż popularnych trzydziestek czy sześćdziesiątek. Za wykonanie okładziny z małych płytek, także o wymiarach 15 x 15 lub 20 x 20 cm, trzeba zapłacić ok. 150-200 zł/m2.

Jaka cena za ułożenie mozaiki?

Mozolna praca związana z przyklejaniem płatów mozaiki, ich pasowaniem, a później fugowaniem, jest wyceniana znacznie wyżej. Za ułożenie mozaiki trzeba zapłacić ok. 215-325 zł/m2.

Ile kosztuje przyklejenie płytek wielkoformatowych?

Za płytki wielkoformatowe glazurnicy uważają już te o wymiarach 80 x 80 czy 100 x 100 cm. Jeśli rozmiar płyt rośnie, koszt ich ułożenia również. Wynika to z trudności samych prac, konieczności stosowania dodatkowych narzędzi do przenoszenia, pracy w dwie osoby. Za wykonanie okładziny z płyt wielkoformatowych trzeba zapłacić ok. 160–280 zł/m2.

Jaki jest koszt ułożenia spieków kwarcowych?

Płyty ze spieku są bardzo cienkie i mogą mieć zdecydowanie większy rozmiar, np. 80 x 160 lub 100 x 300 cm. To wymaga specjalnej techniki układania i narzędzi. Cena za taką pracę może wynosić nawet ok. 360–400 zł/m2. Niektórzy glazurnicy mogą dodatkowo wycenić nawet ich wniesienie do domu lub mieszkania.

Ile za fugowanie płytek?

Po przyklejeniu kafli powierzchnię trzeba jeszcze zafugować, czyli wypełnić szczeliny między płytkami. Jeśli jest to zwykłe fugowanie masą cementową, może być wliczone w cenę układania płytek. Niektóre ekipy wyceniają je dodatkowo na ok. 30-45 zł/m2. W przypadku fugowania epoksydami, co jest znacznie trudniejsze i zajmuje więcej czasu, wycena może wynosić 45–75 zł/m2.

Ile kosztuje montaż cokołów z płytek?

W tym celu trzeba dociąć płytki na wąskie paski, z których utworzy się cokół na dole tynkowanej ściany. Za wykonanie cokołu z płytek ceramicznych glazurnicy liczą 40-65 zł/m.

Ile za wiercenie otworów w płytkach?

Żeby estetycznie przeprowadzić rury instalacyjne przez okładzinę z płytek, konieczne jest wywiercenie w nich otworów, a do tego potrzebne są specjalne wiertła - otwornice diamentowe. Za wykonanie otworu trzeba zapłacić 40-65 zł.

Jaki koszt szlifowania narożników?

Jeśli chcemy mieć ładnie wykończone styki ścian, w narożnikach wypukłych można wstawić listwy albo szlifować płytki pod kątem 45 stopni. To drugie rozwiązanie jest lepsze pod względem estetycznym. Niektórzy glazurnicy uwzględniają je już w wyższej stawce za klejenie całej powierzchni. Inne ekipy mierzą dodatkowo narożniki i wyceniają szlifowanie płytek na 60-80 zł za metr bieżący.

Ile za przygotowanie podłoża?

Jeśli wylewkarze nie przyłożyli się do pracy, może być konieczne uzupełnienie podkładu podłogowego lub ułożenie wylewki samopoziomującej. Jakość podłoża jest tym bardziej istotna, im większe płytki chcemy przyklejać. Za ułożenie wylewki samopoziomującej trzeba zapłacić 70-95 zł/m2.

W łazienkach chętnie wykonuje się prysznic typu walk-in z odpływem liniowym. W takim wypadku potrzebny jest spadek w podłodze. Za przygotowanie wylewki ze spadkiem pod taki prysznic trzeba zapłacić 400-500 zł.