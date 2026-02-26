Ceny paneli podłogowych 2026. Oto aktualne ceny paneli laminowanych, winylowych i drewnianych

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Rodzaje paneli podłogowych dostępnych na rynku w 2026 roku

Na polskim rynku dominują trzy główne kategorie paneli podłogowych. Panele laminowane to najpopularniejszy wybór – składają się z rdzenia HDF, warstwy dekoracyjnej imitującej drewno lub kamień oraz wytrzymałej powłoki ochronnej z melaminy. Dostępne są w grubościach od 7 do 12 mm i klasach ścieralności AC3 do AC6, co pozwala dopasować je do pomieszczeń o różnym natężeniu ruchu. Panele winylowe (w tym SPC i rigid core) zyskały ogromną popularność dzięki rdzeniowi mineralnemu lub kompozytowemu, który zapewnia stuprocentową wodoodporność. Są cieńsze (4-6 mm), elastyczne i doskonale sprawdzają się w kuchniach, łazienkach oraz na ogrzewaniu podłogowym. Trzecią grupę stanowią panele drewniane warstwowe (deski trójwarstwowe), gdzie wierzchnia warstwa to naturalny dąb, jesion lub inne gatunki, a rdzeń stabilizuje konstrukcję.

Dlaczego warto wybrać podłogę z paneli?

Podłoga z paneli to rozwiązanie, które łączy szybki montaż z długoletnią trwałością i atrakcyjnym wyglądem. System klik pozwala ułożyć całą powierzchnię bez kleju i specjalnych narzędzi – często wystarczy jeden dzień pracy. Panele są znacznie tańsze niż tradycyjny parkiet lite czy płytki ceramiczne, a jednocześnie oferują bogactwo wzorów, od klasycznego dębu po nowoczesny beton czy jodełkę. Dodatkową zaletą jest łatwa pielęgnacja – wystarczy wilgotne ścieranie, bez cyklinowania czy lakierowania. W 2026 roku producenci wprowadzili jeszcze lepsze powłoki antybakteryjne i antypoślizgowe, co podnosi komfort codziennego użytkowania. Inwestycja w panele zwraca się szybko, szczególnie gdy planujemy sprzedaż mieszkania lub wynajem, bo estetyczna, nowoczesna podłoga podnosi wartość nieruchomości.

Aktualne ceny paneli podłogowych w 2026 roku

Panele laminowane 7-8 mm klasy AC3-AC4: 27-45 zł/m²

Panele laminowane 10-12 mm klasy AC5: 50-98 zł/m²

Panele winylowe SPC podstawowe 4-5 mm: 60-95 zł/m²

Panele winylowe SPC premium i rigid core: 120-210 zł/m²

Panele winylowe LVT grubsze z warstwą użytkową 0,55 mm: 200-220 zł/m²

Panele drewniane warstwowe dębowe podstawowe: 99-150 zł/m²

Panele drewniane warstwowe dębowe premium i egzotyczne: 180-300 zł/m²

Na co zwrócić uwagę przy zakupie paneli podłogowych?

Przy wyborze paneli podłogowych w 2026 roku kluczowa jest nie tylko cena, ale przede wszystkim parametry techniczne dopasowane do konkretnego pomieszczenia. Sprawdź klasę ścieralności (AC4 lub wyższa do salonu i przedpokoju), grubość rdzenia oraz odporność na wilgoć – szczególnie w łazienkach i kuchniach. System łączenia klik musi być precyzyjny, najlepiej zintegrowany z uszczelką wodoodporną. Zwróć uwagę na certyfikaty CE, deklarację właściwości użytkowych oraz gwarancję producenta (nawet 25-30 lat). Warto też rozważyć kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym i klasę emisji formaldehydu (E1 lub niższą). Przed zakupem porównaj próbki w naturalnym oświetleniu, bo odcień na zdjęciu może różnić się od rzeczywistości. Pamiętaj o zakupie 5-10% zapasu na ewentualne docinki i uszkodzenia podczas montażu. Dobrze wybrana podłoga posłuży bez problemów przez długie lata, dlatego nie oszczędzaj na jakości rdzenia i powłoki ochronnej.

