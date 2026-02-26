Spis treści
Popularność mebli w paczkach
Meble płaskopakowe (tzw. flat-pack) zdominowały polski rynek wnętrzarski. Sieci takie jak IKEA, JYSK, Agata Meble, Black Red White czy sklepy internetowe oferują setki modeli w atrakcyjnych cenach - od prostych regałów po całe systemy kuchenne.
Według branżowych raportów Polacy coraz częściej wybierają tę opcję ze względu na elastyczność, szybką dostawę i możliwość personalizacji. Jednak instrukcje montażu bywają skomplikowane, a brak odpowiednich narzędzi, czasu czy wprawy prowadzi do błędów - nierówne ustawienie, luźne połączenia czy uszkodzone elementy.
Statystyki pokazują, że nawet 30–40% reklamacji mebli wynika właśnie z nieprawidłowego montażu. Dlatego rośnie popyt na usługi profesjonalistów. Zatrudnienie fachowca to nie tylko oszczędność nerwów, ale też pewność, że meble będą stabilne, bezpieczne i objęte pełną gwarancją producenta. W 2026 roku wiele osób traktuje taką usługę jako standardowy element zakupu, podobnie jak dostawę czy wniesienie.
Cennik montażu w IKEA - najpopularniejsza opcja w Polsce
IKEA pozostaje liderem rynku mebli w paczkach i oferuje jedną z najbardziej przejrzystych usług montażowych. Cena zaczyna się już od 200 zł (w niektórych źródłach podawana jest minimalna opłata 150–199 zł w zależności od strefy). Na ostateczną kwotę składają się: opłata podstawowa (dojazd, zwykle 99–199 zł w zależności od odległości od sklepu) oraz opłata montażowa zależna od czasu i skomplikowania.
Meble pokojowe (regały, szafy PAX, łóżka MALM):
- wycena indywidualna,
- przykładowo szafa PAX 200×236 cm – ok. 250–400 zł,
- cały zestaw mebli pokojowych za 2000–3000 zł – koszt montażu rzędu 500–1200 zł.
Meble łazienkowe:
- 15% wartości produktów (min. 150 zł).
Kuchnie (METOD/ENHET/KNOXHULT):
- podstawowa instalacja – 170 zł za szafkę ze wszystkimi elementami,
- kompleksowa instalacja – 270 zł za szafkę (plus dopłaty za elementy spoza IKEA),
- montaż blatu IKEA – 150 zł/mb,
- montaż blatu spoza IKEA – 200 zł/mb,
- zabudowa AGD – 50–130 zł/szt.,
- minimalna cena usługi kuchennej – 500 zł,
- kuchnia 10–15 szafek – nawet 2000–4000 zł.
Usługa obejmuje rozpakowanie, montaż, ustawienie mebli oraz wywóz opakowań.
Cennik montażu w Agata Meble - procentowy i modułowy
Agata Meble oferuje profesjonalny montaż zarówno mebli pokojowych, jak i kuchennych modułowych. Ceny ustalane są procentowo od wartości mebli według cennika regularnego (bez rabatów):
- dla mebli pokojowych - określony procent (często 10–25%, min. zależne od strefy dostawy). Usługa obejmuje rozpakowanie, sprawdzenie kompletności, montaż i ustawienie.
- dla kuchni w paczkach cennik jest bardziej szczegółowy: minimalna cena usługi - ok. 800 zł, pomiar pomieszczenia - 200 zł. Montaż szafek - procentowo lub za element, zabudowa AGD - 50–130 zł/szt., podłączenia hydrauliczne/elektryczne - 80–130 zł/szt. W 2026 roku średni koszt montażu kuchni modułowej to ok. 450–500 zł/mb (dane rynkowe). Przy zestawach za 10–20 tys. zł montaż może wynieść 2000–5000 zł.
Sieć podkreśla, że ekipy są przeszkolone pod kątem własnych systemów, co minimalizuje ryzyko błędów.
Ceny usług skręcania mebli u niezależnych fachowców
Gdy sklep nie oferuje montażu lub zależy Ci na tańszej czy szybszej opcji, wielu klientów wybiera niezależnych monterów (z portali takich jak Fixly, Oferteo, OLX, HomeRun).
Stawki godzinowe w 2026 roku
- średnio w Polsce: 79–99 zł/h,
- Warszawa: nawet 100–120 zł/h,
- mniejsze miasta: ok. 70 zł/h.
Przykładowy cennik montażu
- szafka – 25–300 zł,
- szafa przesuwna – 200–1200 zł,
- łóżko z pojemnikiem – 150–400 zł,
- regał – 90–250 zł,
- komoda – 100–200 zł,
- biurko – 150–300 zł,
- montaż kuchni w paczkach – 650–2500 zł (średnio 658 zł/h przy większych zestawach).
Usługi dodatkowe
- wniesienie – 10–50 zł/szt.,
- demontaż starych mebli – 10–20 zł/szt.,
- drobna hydraulika – 80–150 zł.
Fachowcy często wyceniają całość jako 10–20% wartości mebli lub przygotowują indywidualną ofertę po oględzinach czy analizie zdjęć.
Przed zleceniem warto sprawdzić opinie i referencje oraz podpisać umowę z dokładnie określonym zakresem prac - to najlepszy sposób, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
