Dlaczego płytki odpadają z balkonu albo tarasu? Jak ułożyć płytki, żeby tego uniknąć?

Przyczyną odpadania płytek ułożonych na zewnątrz domu, czyli na tarasach, balkonach i schodach, jest zamarzanie wody, która się pod nimi znajduje. W Polsce zimą zawsze występują temperatury poniżej zera. Woda zamarza w temperaturze 0oC. Następuje wtedy zwiększenie jej objętości. Taki proces podczas zimy odbywa się wielokrotnie, nawet w ciągu jednego dnia, gdy płytki ułożone na powierzchni po słonecznej stronie domu w dzień się nagrzewają, a nocą zamarzają. Siła parcia rozszerzającej się zamarzającej wody powoli osłabia połączenie podłoże-klej-płytka, aż dochodzi do jego zerwania. Może także dojść do pękania płytek, bo puszcza, pęka to, co jest najsłabsze.

Błędy przy układaniu płytek na tarasie

Podstawowym błędem wykonywanym w czasie przyklejania płytek na tarasie lub balkonie jest zastosowanie nieodpowiedniego kleju. Przede wszystkim musi być to klej mrozoodporny, przeznaczony do zastosowań zewnętrznych. Drugim błędem jest wybranie kleju o zwykłych parametrach, np. klasy C1. Podłoże na tarasach i balkonach jest podłożem odkształcalnym – narażonym na zmiany temperatury, nie tylko zamarzanie, lecz także wystawienie na bardzo wysoką temperaturę, jeśli jest to na przykład taras od południa. Dlatego powinno się stosować kleje o podwyższonych parametrach pod względem przyczepności, siły wiązania, elastyczności. Są to kleje cementowe klasy C2. Jeśli wybierzemy klej odkształcalny klasy C2S1, to sprawdzi się on na tarasie lub balkonie o przeciętnej wystawie słonecznej, czyli na podłożu niepracującym tak intensywnie jak od południa. Gdy mamy taras od południa i nie zacieniają go drzewa lub inny budynek, lepiej wybrać klej klasy C2S2, czyli wysokoodkształcalny. Taka zaprawa klejowa jest przeznaczona także do układania okładzin z gresu czy spieków kwarcowych, czyli materiałów o niskiej nasiąkliwości. I tu dochodzimy do trzeciego błędu – wybraniu kleju nieodpowiedniego do materiału płytek – jego nasiąkliwości. Zawsze trzeba sprawdzić, czy daną zaprawą można przyklejać zwykłe płytki ceramiczne, czy także gres, czy wybrany klej jest przeznaczony do mocowania płytek klinkierowych albo kamiennych.

Jak ułożyć płytki na tarasie, żeby nie odpadły?

Żeby płytki na tarasie nie zaczęły odpadać, ważna jest także staranność wykonania okładziny. Poza doborem odpowiedniej zaprawy klejowej trzeba przestrzegać właściwej temperatury podczas klejenia płytek – co najmniej +5oC. Najważniejsze jest wypełnienie przestrzeni pod płytkami, tak żeby woda spływająca po okładzinie nie mogła dostać się pod płytki. Dobrze jest stosować na przykład kleje rozpływne, które dobrze rozlewają się na podłożu. Jeśli używamy kleju o gęstszej konsystencji, trzeba dokładnie rozłożyć go na powierzchni pod całą płytką. Istotne jest także szczelne zafugowanie płytek fugą mrozoodporną i elastyczną. Należy również pamiętać o uszczelnieniu miejsc mocowania słupków balustrad (najlepiej gdy znajdują się z boku tarasu, a nie na jego powierzchni). W takim wypadku dobrze jest zastosować uszczelniacze polimerowe o podwyższonych parametrach.

