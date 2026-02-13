Rodzaje płytek na ścianę i podłogę

Na rynku budowlanym płytki ceramiczne dzieli się przede wszystkim na przeznaczone do ścian i podłóg, co ma kluczowe znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa.

Płytki ścienne, zwane potocznie glazurą, to materiały o wyższej nasiąkliwości (do 10%), pokryte szkliwem, które ułatwia czyszczenie, ale nie nadają się na podłogi ze względu na niższą odporność na ścieranie i obciążenia.

Z kolei płytki podłogowe to głównie gres (gres porcelanowy) - gęsty, wypalany w wysokich temperaturach materiał o nasiąkliwości poniżej 0,5%, charakteryzujący się wyjątkową twardością i mrozoodpornością. Często spotykane jest też starsze określenie terakota, które pierwotnie oznaczało nie szkliwione płytki z gliny na podłogi, jednak dziś dominuje gres, który pełni tę rolę.

Dodatkowym typem są mozaiki - drobne elementy ceramiczne lub szklane układane w kompozycje, stosowane zarówno na ścianach, jak i podłogach. Prawidłowe nazewnictwo pomaga uniknąć błędów przy zakupie i montażu, bo np. glazury nigdy nie układa się na podłodze, a gresu można używać uniwersalnie.

Które rodzaje płytek są najtańsze, a które najdroższe do położenia i dlaczego?

Najtańsze w układaniu są standardowe płytki gresowe lub glazura w dużych formatach (np. 60x60 cm lub 60x120 cm) układane w prosty wzór. Koszt robocizny wynosi wówczas 110–160 zł/m², ponieważ większe elementy wymagają mniej cięcia, fugowania i precyzyjnego dopasowania, co skraca czas pracy ekipy nawet o 30–40%. Tańsze są też proste powierzchnie bez spadków czy nisz.

Najdroższe okazują się mozaiki (215–325 zł/m², a w skrajnych przypadkach nawet do 464 zł/m²) oraz płytki małoformatowe (10x10 cm lub 15x15 cm) - tu cena rośnie do 150–200 zł/m². Powód jest prosty: setki drobnych elementów na metrze kwadratowym oznaczają wielokrotnie więcej fug, cięć i korekt. Do tego dochodzą skomplikowane wzory (karo, jodełka, patchwork) czy wielkoformatowe spieki kwarcowe (do 400 zł/m²), które wymagają specjalnego sprzętu, doświadczenia i dłuższego montażu.

Ceny rosną też przy pracach w trudno dostępnych miejscach lub na nierównym podłożu.

Ceny usług kładzenia płytek w polskich miastach - luty 2026

Ceny podajemy na podstawie aktualnych danych z portali branżowych obowiązujących w lutym 2026 roku. Obejmują one wyłącznie robociznę (bez materiałów) za m². Podział alfabetyczny według województw. W dużych miastach stawki są wyższe o 10–30% niż w mniejszych miejscowościach ze względu na wyższe koszty życia i popyt.

Dolnośląskie

Wrocław (duże miasto): płytki ścienne (glazura) 121–136 zł/m², podłogowe (gres) 158–167 zł/m².

Legnica (mniejsze miasto): ścienne 110–125 zł/m², podłogowe 150–160 zł/m².

Kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz/Toruń (duże miasta): ścienne 121–129 zł/m², podłogowe 162–173 zł/m².

Grudziądz (mniejsze): ścienne 115–125 zł/m², podłogowe 155–165 zł/m².

Lubelskie

Lublin (duże): ścienne 124–133 zł/m², podłogowe 164–175 zł/m².

Zamość/Biłgoraj (mniejsze): ścienne 118–128 zł/m², podłogowe 158–168 zł/m².

Lubuskie

Zielona Góra/Gorzów Wielkopolski (duże): ścienne 119–129 zł/m², podłogowe 162–169 zł/m².

Słubice (mniejsze): ścienne 110–120 zł/m², podłogowe 155–162 zł/m².

Łódzkie

Łódź (duże): ścienne 121–133 zł/m², podłogowe 171–182 zł/m².

Piotrków Trybunalski/Bełchatów (mniejsze): ścienne 115–125 zł/m², podłogowe 165–175 zł/m².

Małopolskie

Kraków (duże): ścienne 129–136 zł/m², podłogowe 171–182 zł/m².

Tarnów/Bochnia (mniejsze): ścienne 120–130 zł/m², podłogowe 165–175 zł/m².

Mazowieckie

Warszawa (duże): ścienne 126–148 zł/m² (najwyższe w kraju), podłogowe 169–205 zł/m².

Radom/Ciechanów (mniejsze): ścienne 114–130 zł/m², podłogowe 160–180 zł/m².

Opolskie

Opole (duże): ścienne 131–140 zł/m², podłogowe 173–182 zł/m².

Brzeg/Kluczbork (mniejsze): ścienne 125–135 zł/m², podłogowe 165–175 zł/m².

Podkarpackie

Rzeszów (duże): ścienne 124–133 zł/m², podłogowe 171–180 zł/m².

Przemyśl/Leżajsk (mniejsze): ścienne 118–128 zł/m², podłogowe 165–172 zł/m².

Podlaskie

Białystok (duże): ścienne 119–126 zł/m², podłogowe 164–175 zł/m².

Suwałki/Augustów (mniejsze): ścienne 110–120 zł/m², podłogowe 158–168 zł/m².

Pomorskie

Gdańsk/Gdynia (duże): ścienne 119–136 zł/m², podłogowe 167–175 zł/m².

Lębork (mniejsze): ścienne 115–125 zł/m², podłogowe 160–168 zł/m².

Śląskie

Katowice/Częstochowa (duże): ścienne 124–131 zł/m², podłogowe 162–177 zł/m².

Będzin (mniejsze): ścienne 118–125 zł/m², podłogowe 155–170 zł/m².

Świętokrzyskie

Kielce (duże): ścienne 114–124 zł/m² (jedne z najniższych), podłogowe 158–173 zł/m².

Starachowice (mniejsze): ścienne 105–115 zł/m², podłogowe 150–165 zł/m².

Warmińsko-mazurskie

Olsztyn (duże): ścienne 117–131 zł/m², podłogowe 164–177 zł/m².

Elbląg/Szczytno (mniejsze): ścienne 110–125 zł/m², podłogowe 158–170 zł/m².

Wielkopolskie

Poznań (duże): ścienne 119–133 zł/m², podłogowe 164–175 zł/m².

Kalisz/Chodzież (mniejsze): ścienne 115–125 zł/m², podłogowe 158–168 zł/m².

Zachodniopomorskie

Szczecin (duże): ścienne 121–136 zł/m², podłogowe 162–177 zł/m².

Koszalin/Wałcz (mniejsze): ścienne 115–125 zł/m², podłogowe 155–170 zł/m².

Pamiętaj, zawsze proś o wycenę z uwzględnieniem formatu, wzoru i przygotowania podłoża - to pozwoli uniknąć niespodzianek.

