Najpopularniejsze listwy przypodłogowe w 2026 roku produkowane są z czterech głównych grup materiałów: PCV (w tym spienione PCV typu Espumo), MDF, poliuretanu (duropolimer) oraz drewna naturalnego lub fornirowanego.

Listwy PCV są bardzo odporne na wilgoć, elastyczne, łatwe w czyszczeniu i cięciu. Często posiadają kanał kablowy. Idealne do łazienek, kuchni i przedpokoi.

Listwy MDF - wykonane z płyty pilśniowej średniej gęstości, lakierowane na biało lub laminowane dekorami drewna. Dają elegancki wygląd, można je malować, ale gorzej znoszą wilgoć i uderzenia. Najczęściej wybierane do salonów i sypialni.

Listwy poliuretanowe są niezwykle wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i deformacje. Elastyczne, dobrze maskują nierówności ścian, łatwo je malować na dowolny kolor.

Listwy drewniane (sosna, dąb, fornirowane) - naturalny, ciepły wygląd i wysoka estetyka. Wymagają jednak impregnacji i są wrażliwe na zmiany wilgotności i temperatury.

Zastosowanie listew przypodłogowych w mieszkaniu i domu

Listwy przypodłogowe pełnią kilka kluczowych ról: maskują szczelinę dylatacyjną (obowiązkową przy panelach, deskach i panelach winylowych), chronią dolną część ściany przed zabrudzeniami, zarysowaniami i uderzeniami, a także estetycznie zamykają kompozycję podłogi ze ścianami. W domach jednorodzinnych często stosuje się je przy ogrzewaniu podłogowym i naturalnych podłogach drewnianych, w mieszkaniach - przy panelach laminowanych, winylowych i płytkach.

Montaż – który rodzaj jest najłatwiejszy?

Najprostsze i najszybsze w montażu są listwy PCV oraz wiele modeli poliuretanowych - wystarczy klej montażowy (np. typu „na mokro”), system klipsów zatrzaskowych lub taśma dwustronna. Cięcie nożykiem lub piłą ręczną, brak potrzeby wiercenia.

Średnio trudne - klasyczne listwy MDF lakierowane - najczęściej klejone lub montowane na klipsy systemowe. Wymagają precyzyjnego cięcia pod kątem 45° w narożnikach.

Najbardziej pracochłonne są listwy drewniane - konieczne jest dokładne dopasowanie kątów, szpachlowanie łączeń, a często także lakierowanie lub olejowanie po montażu. Najtrwalszy jest montaż na wkręty rozporowe lub kołki, ale wymaga wiercenia w ścianie.

Ceny listew przypodłogowych w lutym 2026 roku

Oto orientacyjnie za metr bieżący (mb) lub za sztukę (najczęściej 2–2,5 m), na podstawie ofert Leroy Merlin, Castorama, OBI, Allegro, Ceneo oraz specjalistycznych sklepów:

Budżetowe / najtańsze propozycje:

Podstawowe białe listwy PCV i MDF (wys. 5–8 cm, bez kanału kablowego) → 8–15 zł/mb (ok. 18–35 zł/szt.)

(ok. 18–35 zł/szt.) Najtańsze modele MDF lub PCV w marketach → od ok. 7,60–12 zł/mb (np. Artens, Korner, proste serie w Leroy Merlin i OBI)

Średnia półka – najczęściej wybierana jakość:

Dobre listwy PCV z dekorami drewna + kanał kablowy (VOX Espumo, Arbiton, GoodHome) → 12–20 zł/mb (ok. 28–45 zł/szt.)

(ok. 28–45 zł/szt.) Listwy MDF lakierowane lub laminowane (wys. 7–10 cm, biały mat/półmat) → 10–22 zł/mb (ok. 22–50 zł/szt.)

(ok. 22–50 zł/szt.) Podstawowe poliuretanowe (np. DuroFit, tańsze serie) → 20–38 zł/mb

Premium / najwyższa półka

Wysokiej jakości listwy poliuretanowe (Mardom Decor, Premium Floor, elastyczne, wys. 8–13 cm) → 35–65 zł/mb (często 60–120 zł/szt. za dłuższe profile)

(często 60–120 zł/szt. za dłuższe profile) Listwy drewniane naturalne/fornirowane (dąb, sosna klasa I) → 25–60 zł/mb, w wersjach premium nawet 70–120+ zł/mb

Bardzo wysokie profile (powyżej 10–12 cm), listwy z ukrytym LED lub designerskie → 45–90+ zł/mb

Ceny wahają się w zależności od promocji, wysokości listwy, obecności kanału kablowego i długości sztuki. Różnice między marketami a specjalistycznymi sklepami mogą wynosić nawet 20–40%.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem listew przypodłogowych?

Wysokość listwy - przy grubszych podłogach (panele + podkład 10–14 mm) minimum 7–8 cm, przy panelach winylowych często 8–10 cm.Odporność na wilgoć - łazienka i kuchnia = tylko PCV lub poliuretan.Kolor i dekor - białe uniwersalne, dekory drewnopodobne najlepiej dobierać do podłogi.Akcesoria - kupuj narożniki, złączki i końcówki z tego samego systemu (unikniesz różnic kolorystycznych).Montaż – brak doświadczenia? Wybierz modele na klipsy lub klej bez wiercenia.

