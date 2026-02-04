Budujemy obecnie domy energooszczędne, których ściany zewnętrzne muszą być porządnie ocieplone. Zgodnie z przepisami współczynnik przenikania ciepła dla tych przegród nie powinien przekraczać 0,20 W/(m²·K). Pokazujemy na przykładzie domu z Projektów Gotowych Muratora, ile trzeba zapłacić za ocieplenie domu o powierzchni użytkowej mniej więcej 200 m² w 2026 r.

Aktualne koszty ocieplenia domu 200 m² w 2026 r. – materiał + robocizna

Wybraliśmy do wyceny projekt domu M255b/1 Serdeczny – wariant V. To budynek z poddaszem użytkowym dla dużej, np. wielopokoleniowej rodziny. Obejmuje część dzienną oraz 6 sypialni z bogatym zapleczem gospodarczo-technicznym i garażem na 2 samochody.

W projekcie przyjęto, że ściany zewnętrzne z betonu komórkowego będą znacznie lepiej ocieplone, niż wymagają przepisy. Ich współczynnik przenikania ciepła wynosi 0,144 W/(m².K) lub 0,155 W/(m².K) – w przypadku ścian w górnej części budynku. Do ocieplenia ścian przewidziano zastosowanie odpowiednio 20 lub 18 cm styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(m·K).

Projekt domu M255b/1 Serdeczny - wariant V

Autor arch. Ewa Dziewiątkowska

Powierzchnia użytkowa 195,9 m²

Powierzchnia garażu 36,2 m²

Garaż/wiata (stanowiska) 2

Powierzchnia netto 358,2 m²

Powierzchnia zabudowy 221,5 m²

Powierzchnia całkowita 433,8 m²

Kubatura (brutto) 1 136,3 m³

Liczba pokoi (z salonem) 7

Wymiary działki 21,70x26,30 m

i Autor: Archiwum serwisu Projekt domu M255b/1 Serdeczny - wariant V, autor arch. Ewa Dziewiątkowska, elewacja ogrodowa M255b/1 Serdeczny - wariant V

Ceny styropianu i izolacji – ile zapłacisz za materiał w 2026 r.

Ceny płyt o grubości 20 cm wahają się zależnie od producenta i sklepu od 56,46 do 68,27 zł za paczkę. Jeśli weźmiemy pod uwagę ceny metra sześciennego, wynoszą one od 188,20 do 227,57 zł.

W przypadku płyt o grubości 18 cm ceny wynoszą od 50,81 do 61,70 zł za paczkę. A za 1 m³ – od 188,19 do 228,52 zł.

Przyjmijmy średnią cenę 1 m² płyt o grubości 20 cm na 40 zł, a płyt 18 cm – 37 zł.

UWAGA Styropian prosty czy frezowany? Jeśli zdecydujemy się na płyty frezowane, trzeba będzie kupić nieco więcej paczek, ponieważ w jednej mieści się 1,42 m³. Cena metra sześciennego takiego styropianu jest o kilka złotych większa od tego z prostymi krawędziami.

i Autor: Piotr Mastalerz Frezowane krawędzie płyt pozwalają uniknąć szczelin w ociepleniu, ale wymagają równego podłoża

Ile materiału potrzeba do ocieplenia domu 200 m² – obliczenia i ilości

Zgodnie z przedmiarem powierzchnia ścian do ocieplenia wynosi odpowiednio: 20 cm styropianu – 101,96 m², 18 cm – 66,94 m².

Przyjęłam kupno styropianu z prostymi krawędziami, w przypadku którego 1 paczka obejmuje 3 płyty, czyli 1,5 m². Po zaokrągleniu wychodzi, że musimy kupić 68 paczek. Warto przyjąć kilka paczek zapasu na ewentualne odpady. Przyjmijmy więc 75 paczek styropianu o grubości 20 cm.

W przypadku płyt 18-centymetrowych w wyniku podziału powierzchni otrzymujemy 45 paczek, z zapasem 50 paczek styropianu o grubości 18 cm.

Do ocieplenia domu Serdecznego wariant V potrzeba 75 paczek styropianu o grubości 20 cm w cenie średnio 40 zł za paczkę. Wydamy na niego 3000 zł. Za 50 paczek styropianu o grubości 18 cm w cenie 37 zł zapłacimy 1850 zł. Łącznie koszt styropianu wyniesie mniej więcej 4850 zł.

Koszty siatki, kleju i materiałów pomocniczych w 2026 r.

Siatka podtynkowa potrzeba 202,33 m². Ponieważ układa się ją z zakładem oraz zakładając odpady, kupmy 250 m², czyli 5 rolek. Cena rolki to 120-150 zł, przyjmijmy przeciętnie 135 zł. Koszt zakupu siatki to 675 zł.

Powierzchnia ścian do ocieplenia wynosi 168,9 m². Przyjmijmy 200 m² powierzchni do przyklejenia styropianu i szpachlowania siatki. Cena 25 kg zaprawy klejowo-szpachlowej wynosi 23-36 zł, przyjmijmy średnio 30 zł. Zużycie wynosi 5 kg/m² do przyklejania płyt i tyle samo do zatopienia siatki. Jeden worek wystarczy więc na 2,5 m² powierzchni, czyli musimy kupić 80 worków zaprawy. Zapłacimy za to średnio 2400 zł.

Robocizna przy ociepleniu domu – aktualne stawki wykonawców 2026

W obecnej sytuacji na rynku budowlanym ceny robocizny rosną. Wciąż jest też bardzo duża rozpiętość zależnie od rejonu kraju i ekipy. Koszt wykonania samego ocieplenia domu (bez tynku) trzeba oceniać na średnio 110 zł/m². W przypadku robocizny do powierzchni ścian trzeba dodać powierzchnię otworów (55,88 m²). Ekipa musi je obrobić, więc się jej nie odlicza. Ma więc do wykonania 225 m² ocieplenia. Za robociznę zapłacimy przeciętnie 24 750 zł.

Całkowity koszt ocieplenia domu 200 m² w 2026 r. – podsumowanie wydatków

Podsumowując wszystkie wydatki, otrzymujemy całkowity koszt wykonania ocieplenia domu. Może on wynosić mniej więcej 32 675 zł.

Koszt za 1 m² ocieplenia domu w 2025 r.?

Po podzieleniu całkowitego kosztu ocieplenia przez powierzchnię 225 m² otrzymujemy wynik 145 zł/m². Musimy pamiętać, że jest to ocieplenie ścian na znacznie lepszym poziomie niż to wymagane w domach energooszczędnych.

Projekty domów, które warto zobaczyć:

Murowane starcie Termoizolacja - styropian czy wełna. MUROWANE STARCIE