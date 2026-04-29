Zaryzykowałem z antracytowymi oknami. Mój dom wygląda jak z magazynu, a sprzątam rzadziej!

Okna antracytowe, czyli jakie?

Antracytowy to słowo brzmiące intrygująco. Jest zdecydowane i mocne jak wysokogatunkowy węgiel o największej kaloryczności. Kojarzy się więc z czymś najwyższej klasy. Antracyt jest ciemny z silnym odcieniem szarości, często z metalicznym połyskiem. Taki kolor świetnie komponuje się w nowocześnie zaaranżowanych wnętrzach. Jest alternatywą dla czerni, która może przytłaczać.

Kolor antracytowy - ciemny, bardzo nasycony odcień szarości – jest wyrafinowany i elegancki. Daje wrażenie pewności siebie i stabilności. Użyty w nadmiarze może przytłaczać. Umiejętnie zastosowany będzie stanowić motyw przewodni wielu aranżacji i wprowadzi dominujący akcent we wnętrzach lub na elewacji.

Żeby stworzyć takie aranżacje wykorzystuje się m.in. antracytowe okna elewacyjne i dachowe oraz drzwi tarasowe. Znajdziemy je w ofercie każdego producenta.

Paleta odcieni szarości RAL obejmuje kolory od 7000 (szary popielaty) do 7047 (szary mleczny). Najciemniejszych tonów jest wiele, np.:

szary łupek (7015),

szary bazaltowy (7012),

szary stalowy (7011),

szary granitowy (7026),

szary grafitowy (7024).

Wielu producentów okien wprowadza własne nazwy różnych odcieni szarości. Obok antracytowego znajdziemy łupkowo-szary, platynowy, grafitowy, bazaltowy. Nie wszyscy producenci ściśle przestrzegają palety RAL. Są inne zestawienia barw. Firmy mogą też tworzyć własne palety. Dlatego czasem okna i drzwi tarasowe o odcieniu antracytowym mogą nieco różnić się intensywnością szarości.

Wielkie okna - jak się je montuje?

Do jakiego stylu pasują okna antracytowe?

Ramy okien lub drzwi tarasowych w kolorze antracytowym świetnie komponują się w prosto urządzonych wnętrzach w nowoczesnym stylu. Mogą być uzupełnieniem kompozycji minimalistycznych, czasem wręcz ascetycznych. Pasują do wnętrz poprzemysłowych, loftowych albo stylizowanych na takie. Ale nie tylko.

Okna antracytowe doskonale pasują do wnętrza domu w stylu loftowym. Projekt wnętrz: architektki Magdalena Grycz i Marlena Graczyk, Mallumo Architektura Wnętrz

Okna antracyt będą świetnie wyglądać w połączeniu ze ścianami betonowymi, z surowej cegły albo tej pobielonej farbą. Dopełnieniem całości mogą być np. jasnoszare podłogi.

Ważną rolę antracytowych okien można podkreślić przez szare dodatki, np. poduszki, donice, lampy czy ramy obrazów na ścianach. Choć całościowa kompozycja wnętrz w tonacji ciemnoszarej z antracytowymi oknami dla niektórych może być zbyt przytłaczająca.

Okna dachowe z PCV dostępne są w klasycznym kolorze białym a także w kolorze okleiny sosny lub złotego dębu. Dla fanów nowoczesnych wnętrz okna te mogą być wykonane w kolorze okleiny antracyt

Okna i drzwi tarasowe będą stanowić piękną ramę w obrazie, jakim jest nasz ogród. Widok drzew i krzewów z niebem w tle wpisanych w antracytowy prostokąt jest po prostu piękny. Nowoczesne okna i drzwi, zarówno wykonane z PCW, jak i drewniane czy okna aluminiowe, mają wysokie walory dekoracyjne.

Antracytowe okna można zastosować w każdej przestrzeni – w salonie, kuchni, sypialni, łazience; na parterze i na poddaszu.

W wielu domach rezygnuje się z tradycyjnych zasłon materiałowych stale osłaniających ramy okien. Dzięki temu okna stanowią ważny element aranżacji wnętrza. W razie potrzeby zasłonięcia przed słońcem można zastosować rolety, żaluzje albo markizy, ale rozwijane tymczasowo.

Projekt domu Murator M217 - Samotna gwiazda, arch. Katarzyna Słupeczańska. Elegancki salon z antracytowymi oknami

Okna antracytowe pionowe i dachowe

Co ciekawe, okna antracytowe świetnie wyglądają na każdej elewacji, zarówno domów tradycyjnych ze spadzistymi dachami, jak i nowoczesnych, o kubicznych formach. Współgrają z białymi elewacjami, z oblicówkami z desek, okładzinami z klinkieru. Mogą stanowić klamrę między jasnymi i szarymi fragmentami elewacji.

Kolor antracytowy jest bardzo chętnie stosowany również na dachach. Ciemnoszare okna połaciowe świetnie wpiszą się w pokrycia wykonane z dachówek, blachodachówki, blachy płaskiej, które są produkowane w takim samym kolorze, oraz łupku, który z natury ma taką barwę.

Jaka elewacja do okien antracytowych - inspiracje

6

Okna antracytowe w ofercie producentów

Okna antracyt znajdziemy w ofercie każdego producenta stolarki otworowej. Są to produkty w różnych odcieniach szarości, najbardziej popularny odcień to RAL 7016.

Mogą być to okna z PCW, drewna lub aluminium, a także okna połaciowe w ciemnoszarym oblachowaniu. Kolor antracytowy może być matowy albo nieco połyskliwy. Zależnie od materiału może inaczej wyglądać. Najpopularniejsze jest wykończenie gładkie.

Znajdziemy okna antracytowe wyglądające jak drewniane (wzór usłojenia) albo o efekcie metalicznym szczotkowanym lub polerowanym. Wbrew wyglądowi mogą być one wykonane z różnych materiałów.

Projekt domu Murator C365i - Przejrzysty - wariant IX, arch. Przemysław Biryło

Sonda Dach czerwony czy szary? Tradycyjny czerwony dach Modny szary dach

Murowane starcie Okna skośnego dachu – równie skośne czy wręcz przeciwnie? MUROWANE STARCIE

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze elewacje domów