Wymiana okien pionowych – będzie cieplej i ładniej. Jak się do tego przygotować?

Kiedy wymieniać okna pionowe?

Wymianę okien najlepiej jest zaplanować na okres od wiosny do późnej jesieni, choć przy lekkich obecnie zimach nawet styczeń lub luty nie wykluczają przeprowadzenia takiego remontu. Wymiana stolarki może być też etapem szerzej zakrojonej termomodernizacji, przewidującej również ocieplanie domu od zewnątrz. Pamiętaj wtedy, że okna mają w tej sytuacji bezwzględne pierwszeństwo.

i Autor: Krystyna Pączkowska Gdy w otworze było okno za duże jak na obecne standardy, przed montażem nowego otwór można zmniejszyć

Jak przygotować wymianę okien?

Zaczynamy od kontaktu z firmą wykonawczą jednocześnie będącą dystrybutorem produktów któregoś z producentów stolarki (czasem więcej niż jednego). Jej reprezentant odwiedzi cię na miejscu i dokona pomiarów okien, by na ich podstawie sporządzić wycenę. Oceni również stan wnęk okiennych, możliwość usunięcia starych ram oraz z pewnością zapyta, czy chcesz dopłacić za pozostawianie ich w całości.

Za około 500-700 zł wykonawcy mogą bowiem tak zdemontować ościeżnice i skrzydła, żeby nadawały się do wykorzystania w innym miejscu. Inaczej nie będą mieć dla nich litości.

Może się także zdarzyć, że otwory trzeba będzie wyrównać – to również dodatkowy koszt, bo trzeba dopłacić za tynk i wykonawstwo.

Otwory też można pomniejszyć lub powiększyć. Pierwsza opcja jest zdecydowanie prostsza, bo nie musimy modyfikować nadproży, wystarczy domurować kawałek ściany. Druga ewentualność wiąże się z koniecznością przygotowania projektu konstrukcyjnego. Trzeba będzie bowiem przedłużyć nadproże lub zrobić nowe nad starym, jeszcze przed powiększaniem otworu.

Demontaż starych okien trzeba poprzedzić zabezpieczeniem sprzętów i podłóg w pomieszczeniach. Robotnicy najpierw zdejmują skrzydła, a później starają się odkręcić ramy. Jeśli nie jest to możliwe, wycinają je, posługując się szlifierkami kątowymi.

Okna lub ich resztki nie mogą trafić do śmietnika, tylko do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Najlepiej więc zlecić firmie zajmującej się wywózką śmieci podstawienie kontenera. Na jej barkach spocznie wtedy wywiezienie porozbiórkowych resztek do właściwego miejsca odbioru.

i Autor: Mariusz Bykowski Ościeżnice podczas demontażu często są cięte na kawałki, by łatwiej było je usunąć i wynieść do kontenera

Gdzie umieścić okno w ścianie Ściana jednowarstwowa. Ościeżnica okna musi zostać usytuowana w połowie jej grubości.

Ściana dwuwarstwowa. Ościeżnicę montuje się jak najbliżej lica ściany, żeby okno znalazło się w najbliższym sąsiedztwie warstwy termoizolacyjnej. Możliwe jest też takie osadzenie ościeżnic, żeby wystawały całkiem lub częściowo poza lico muru i były po obwodzie otoczone materiałem ociepleniowym.

Ściana trójwarstwowa. Ościeżnicę należy zamontować w linii ocieplenia, do czego posłużą kotwy płaskie.

Ściana szkieletowa lub ściana z bali. Podobnie jak w ścianach jednowarstwowych, ościeżnicę umieszcza się mniej więcej w połowie grubości ściany. Jeśli jednak ściana taka jest docieplona od zewnątrz, obowiązuje identyczna zasada jak dla ścian dwuwarstwowych.

Łączniki do montażu okien

O montażu bez użycia łączników mechanicznych nie można powiedzieć, że był poprawny. Łączniki to spora grupa i trzeba wiedzieć, które kiedy wybrać. Najpopularniejsze są dyble, czyli śruby w metalowych tulejach. Można je zastąpić wkrętami z kołkami rozporowymi, ale te drugie trzeba dopasować do rodzaju ściany. Inne stosuje się do murów pełnych, inne do pustaków. Można zastosować odpowiednich rozmiarów wkręty tradycyjne, wkręty z łbami śrubowymi – do dokręcania kluczem, lub specjalistyczne wkręty okniarskie, na przykład przystosowane do mocowania ram z PCW. Te ostatnie mają specjalnie wyprofilowany szpic oraz gwint podzielony na dwie części. Pierwsza to drobnozwojowy gwint do metalu, a tuż za nim znajduje się część grubozwojowa – najodpowiedniejsza do tworzyw sztucznych.

W przypadku konstrukcji drewnianej kołki rozporowe w ogóle nie będą potrzebne. Tu wykorzystuje się dobrej jakości wkręty samonawiercające do drewna.

Gdy okno trzeba wysunąć jak najbliżej lica muru lub w ścianie trójwarstwowej zamocować w linii ocieplenia, konieczne będą płaskie kotwy stalowe. Przykręca się je do ramy przed montażem, a później przeciwległą część łączy z murem wkrętami (z kołkami lub bez).

Specyficzną metodą montażu jest osadzanie okien poza płaszczyzną ścian, tak aby ościeżnice zostały dookoła otoczone materiałem ocieplającym dom. Na takie rozwiązanie można się zdecydować, jeśli zaraz po wymianie okien dom będzie od zewnątrz izolowany styropianem lub wełną mineralną. Ramy okienne wymagają wówczas oparcia na specjalnych stalowych konsolach przykręcanych do muru na dole, na górze i po bokach otworu. Zamiast konsoli można zastosować wsporniki ze sztywnego materiału o dobrych właściwościach termoizolacyjnych.

Czym uszczelniać okna pionowe?

Okno to fragment przegrody, przez który zazwyczaj przenika więcej ciepła niż przez inne jej fragmenty. Stąd konieczność zakupu stolarki o niskim współczynniku przenikania ciepła U w , ale też potrzeba prawidłowego uszczelnienia ościeżnic na ich obwodzie. Przy wymianie okien pionowych, podobnie jak przy montażu ich w nowym domu, potrzebna będzie przede wszystkim piana PUR – uszczelniająco-montażowa. Warto zdecydować się na pianę niskorozprężną, bo przyrost jej objętości nie jest gwałtowny i tym samym nie powstaje ryzyko wypaczenia się ościeżnic, zwłaszcza gdy są wąskie i nie mają wewnątrz wzmocnień metalowych lub kompozytowych.

W okresie jesienno-zimowym zwykłą pianę lepiej zastąpić wersją dostosowaną do nieco niższej temperatury powietrza. Tak zwanych pian zimowych można z powodzeniem używać, nawet gdy słupek rtęci spadnie do –10°C (a w przypadku niektórych nawet do –20ºC). Jest to możliwe, ponieważ mają one nieco inny skład chemiczny i inny gaz będący akceleratorem rozprężenia.

Gdy zależy ci na nowoczesnym montażu, trzeba zdecydować się na dwa lub nawet trzy rodzaje taśm. Od środka domu styk okna z murem zabezpiecza samoprzylepna taśma paroizolacyjna. Od zewnątrz daj się taśmę paroprzepuszczalną. Taśma piankowa, impregnowana i rozprężna powinna być naklejona na okno w tym miejscu, w którym rama styka się z ociepleniem ściany. Nie dotyczy to ścian jedno- lub trójwarstwowych.

Od niedawna taśmy paroprzepuszczalną i paroizolacyjną można zastąpić specjalistycznymi masami, będącymi ich odpowiednikami. Masy takie nanosi się po zamocowaniu okna pędzlem lub szpachelką.

Wymiana parapetów

Wymiana okien zmusza do zdemontowania parapetów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oczywiście po wszystkim mogą one powrócić na swoje miejsca, ale przeważnie inwestorzy decydują się na ich wymianę, bo to doskonała ku temu okazja. Zewnętrzne zazwyczaj mają w ofercie producenci okien. To najczęściej podokienniki z PCW lub metalu powlekanego. Wewnątrz popularne są podokienniki z drewna lub kamienia, a te trzeba zamówić oddzielnie. Firma może je tylko zamocować, ale przeważnie nie ma takiego towaru w swym asortymencie.

Dodatkowe wyposażenie okien

Skoro już podejmujesz się wymiany okien na nowe, pomyśl, czy przy okazji nie zdecydować się na jakieś dodatkowe, przydatne wyposażenie, zwłaszcza takie, w które trudno będzie doposażyć okno w późniejszym terminie. Przykładem może być instalacja do elektrycznego sterowania skrzydłami lub czujniki kontaktronowe, sygnalizujące nieupoważnione otwarcie. Elementy takie będą wymagały doprowadzenia przewodów zasilających, co po wymianie okien będzie trudniejsze niż w jej trakcie. To samo dotyczy czujników, w które można wzbogacić system sterujący – wykrywających deszcz lub silny wiatr.

Kiedy okna wołają o wymianę? Sygnały, których nie wolno ignorować

Poza kwestiami czysto estetycznymi, istnieje szereg konkretnych sygnałów świadczących o tym, że stolarka okienna przestała spełniać swoje funkcje. Najważniejszym z nich jest utrata szczelności, którą odczuwamy jako wyraźny chłód i powiew powietrza w pobliżu zamkniętego okna. Skutkuje to nie tylko dyskomfortem, ale i wyższymi rachunkami za ogrzewanie. Innym alarmującym objawem jest skraplanie się pary wodnej na wewnętrznej stronie szyb, co prowadzi do zawilgocenia ścian i sprzyja rozwojowi pleśni oraz grzybów.

Warto również zwrócić uwagę na stan techniczny ram i mechanizmów. Problemy z płynnym otwieraniem i zamykaniem skrzydeł, widoczne pęknięcia, wypaczenia czy łuszcząca się farba to znak, że materiał uległ degradacji. Nie należy także lekceważyć pogorszonej izolacji akustycznej – jeśli hałas z zewnątrz staje się coraz bardziej uciążliwy, to znak, że okna straciły swoje właściwości tłumiące i nadszedł czas na ich wymianę.

Jak wybrać nowe okna? Kluczowe parametry i materiały

Wybór nowej stolarki to decyzja na lata, dlatego warto dokładnie przeanalizować dostępne opcje. Podstawą jest materiał, z którego wykonane są ramy – najpopularniejsze to PVC, drewno oraz aluminium. Kolejnym krokiem jest dobór profilu okiennego, gdzie kluczową rolę odgrywa liczba komór (standardem są profile 5- lub 7-komorowe) oraz głębokość zabudowy, które wpływają na izolacyjność termiczną. Najważniejszym elementem jest jednak pakiet szybowy. Obecnie normą są pakiety trzyszybowe o niskim współczynniku przenikania ciepła Uw, na poziomie 0,9 W/(m²K) lub niższym, co realnie przekłada się na oszczędności energetyczne.

Nowoczesne okna oferują również szerokie możliwości personalizacji i zwiększenia bezpieczeństwa. Warto rozważyć wyposażenie ich w okucia antywłamaniowe (np. w klasie RC1 lub RC2) oraz specjalne szyby o podwyższonej odporności, np. klasy P4. Do wyboru jest też szeroka paleta kolorów i oklein, od klasycznej bieli po modne odcienie szarości czy imitacje drewna. Komfort użytkowania podnoszą takie dodatki jak klamki z kluczykiem czy nawiewniki, które zapewniają stałą cyrkulację powietrza bez konieczności otwierania okien.

Całkowity koszt wymiany okien: co obejmuje wycena i od czego zależy cena?

Finalny koszt wymiany okien to suma kilku składowych, a cena samych produktów jest tylko jedną z nich. Profesjonalna i transparentna wycena powinna obejmować nie tylko koszt zakupu stolarki okiennej i parapetów, ale również wszystkie niezbędne prace. Do kluczowych usług zalicza się demontaż starych okien, ich bezpieczną utylizację, a także montaż nowych wraz z podstawową obróbką tynkarską wokół ram.

Na ostateczną cenę inwestycji wpływa kilka czynników. Poza materiałem i rozmiarem okien, istotne znaczenie ma wybrana technologia montażu. Coraz popularniejszy „ciepły montaż” warstwowy, wykorzystujący specjalne taśmy paroszczelne i paroprzepuszczalne, jest droższy od standardowej instalacji na pianę o około 20-30%, jednak w perspektywie czasu zwraca się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie. Ostateczny koszt zależy również od stopnia skomplikowania prac i zakresu niezbędnego wykończenia wnęk okiennych.