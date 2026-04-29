Ładne wykończenie elewacji, gdzie umiejętnie dobrano kolory i materiały nada domowi efektowny wygląd. Na wizualizacjach prezentujemy ten sam projekt Miarodajny C333c w 10 wersjach kolorystycznych. Można zauważyć jak zmienia się wygląd domu w zależności od użytych materiałów. W niektórych wersjach drewniane deski zdobią fragmenty ścian poddasza, a cegły zaznaczają cokoły i wnęki. Dodaje to elewacji ciepła i pozwala na rozmaite zestawienia kolorystyczne: drewno można przecież malować, a odcieni cegieł klinkierowych czy elewacyjnych jest wiele do wyboru.

Jak wybrać kolor elewacji domu?

Mając przed sobą zadanie wyboru koloru elewacji domu oraz pokrycia dachowego trzeba przyjąć kilka zasad. Najlepiej jest zacząć od wyboru grupy barw, które nam się podobają. Nie jednej a kilku, ponieważ dom to nie tylko elewacja, ale i dach, stolarka otworowa czy brama garażowa. Umiejęny dobór kolorów wszystkich elementów nie jest łatwy. Pewnie każdy z nas widział dom o ciekawej bryle, ale w zupełnie niepasującym kolorze elewacji lub dachu, który go skutecznie szpecił.

Następnym krokiem jest dopasowanie kolorystyki domu do otoczenia. Jeżeli znajduje się wśród bujnej roślinności to najlepiej sprawdzą się barwy neutralne, jak zieleń i brąz. Jeśli budynek jest ulokowany w przestrzeni miejskiej, dobrym wyborem będzie biel i szarość. Jest to ostatnio bardzo modne połączenie kolorystyczne, które dodatkowo można ocieplić dodając drewniane elementy na ścianach.

i Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt domu Murator C333c Miarodajny - wariant III, arch. Przemysław Biryło. Dom świetnie prezentuje się takżez drewnianymi elementami podbitki dachu oraz stolarki otworowej.

Jeśli zupełnie nie wiemy jaki wybrać kolor elewacji to dobrze jest spojrzeć na nasze sąsiedztwo. Jeśli większość okolicznych domów jest beżowych, to i my nie powinniśmy daleko odbiegać od tej kolorystyki. Oczywiście domy nie powinny być bliźniaczo podobne, ale dobrze byłoby, gdyby nawiązywały do siebie chociażby kolorystyką. W ten sposób uzyskamy poczucie harmonii. Jeśli zależy nam, by nasz dom się wyróżniał, zwłaszcza nocą, można zaprojektować nowoczesne oświetlenie elewacji i ogrodu.

Jaki dobrać dach do koloru elewacji?

Kolor dachu powinien pasować do elewacji budynku. Ta zasada również dotyczy materiału z jakiego jest wykonany. Do nowoczesnej bryły raczej nie będzie pasować dach pokryty naturalną dachówką w ceglanym odcieniu. Staropolski dworek nie będzie dobrze prezentował się pokryty blachą w kolorze niebieskim. Sprawę utrudnia także zawężony wybór kolorów, w których występują materiały na pokrycie dachowe.

Z uwagi na to, że dach powstaje zazwyczaj pierwszy, trzeba już wcześniejszej wiedzieć, jak mniej więcej będzie wyglądała elewacja, aby wszystko do siebie pasowało, niczym dobrze skrojony garnitur.

Ponadczasowym połączeniem jest czerwony dach i biała, kremowa lub beżowa elewacja. Dach zielony to najlepszy przyjaciel żółtych i białych ścian domu. Kolor grafitowy to uniwersalizm w czystej postaci. Trzeba jednak pamiętać, że ciemny dach potrzebuje przestrzeni, więc nie będzie się nadawał do ciasnych działek otoczonych licznym sąsiedztwem lub gęsto zasadzonymi drzewami.

Kolory domu a prawo?

Planując kolor elewacji domu oraz dachu, trzeba sprawdzić w planie zagospodarowania przestrzennego czy przypadkiem nie ma określonych wytycznych. Bardzo często spotyka się informacje dotyczące kształtu i koloru dachu. Wytyczne mogą dotyczyć również ilości spadów dachów oraz lukarn. Może się okazać, że na danym terenie wszystkie domy mogą mieć na przykład tylko dachy w kolorze brązowym lub czerwonym. Rzadziej spotyka się zapisy zawiązane z wyglądem elewacji domu, ale trzeba brać pod uwagę i taką ewentualność.

Wszystkie niezgodności z planem zagospodarowania przestrzennego są postrzegane przez urząd jako nie zastosowanie się do zapisów prawa i muszą być usunięte.

Kolor elewacji jasny czy ciemny?

Jasny kolor elewacji jest najczęściej wybierany przez osoby budujące lub remontujące dom. Odnosi się wrażenie, że jasne barwy optycznie powiększają bryłę budynku. Najczęściej wybierane są kolor kremowy i biały oraz odcienie pastelowe. Dom w tej tonacji będzie wyglądał przytulnie. Jednak trzeba pamiętać, że taka elewacja szybciej się ubrudzi i będzie potrzebowała renowacji co kilka lat. Jasną elewację można urozmaicić, łącząc ją z ciemniejszym kolorem i innym materiałem, np. w postaci wstawek z drewna lub boniowania. Ciemnym kolorem można podkreślić cokół. Również wnęki i podcienia można łatwo wyeksponować, malując je na odcień ciemniejszy niż pozostałe ściany. Kolorem można zaznaczać też elementy bryły, na przykład wyróżnić wyższą kondygnację.

Przy ciemnej elewacji dom będzie wydawał się bardziej ponury. Jednak łatwiej jest ją utrzymać w czystości. Nie widać na niej sadzy i osadów w postaci porostów. Dobrze prezentują się elewacje, które wykonane są z materiału, który z natury jest ciemny, jak np. kamień czy cegła.

Najpopularniejsze kolory ciemnych elewacji to szarości i brązy. Można też spotkać bardziej odważne realizacje w odcieniach bordo, granatowych lub ciemnozielonych. Warto pamiętać, że ciemne kolory elewacji przyciągają promienie słoneczne, co skutkuje większym nagrzaniem ścian. Może to mieć wpływ na powstawanie naprężeń (niekiedy może dochodzić nawet do rozwarstwień na elewacji) i szybsze zużycie powłoki (kredowanie). Bardzo nasycone odcienie najlepiej stosować tylko do dekoracji niewielkich elementów architektonicznych.

i Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt domu Murator C333c Miarodajny - wariant III, arch. Przemysław Biryło. Zielony dach i biało-brązowa elewacja dobrze wpisuje się w charakter otoczenia.

i Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt domu Murator C333c Miarodajny - wariant III, arch. Przemysław Biryło. W zależności od kształtu domu, ciemny dach może przytłoczyć jego bryłę. Niektóre projekty zdecydowanie lepiej prezentują się z jasnym dachem.