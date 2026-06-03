Czym jest loggia?

Loggia to wnęka w bryle domu, która jest połączona z wnętrzem drzwiami i oknami. Najczęściej projektuje się ją jako miejsce, w którym można spędzać czas na świeżym powietrzu.

Co ciekawe, w prawie budowlanym nie ma definicji balkonu, loggii czy tarasu. Definicję loggii często określa się na podstawie słownika języka polskiego. Za loggię uważa się wgłębiony balkon, wnękę balkonową otwartą na zewnątrz. Przyjmuje się, że jest zadaszona.

Zwykle jest otwarta tylko od frontu - nie ma ściany zewnętrznej, ale może być otwarta też po bokach, jeśli ściany te będą miały wielkie otwory. Często jest sytuowana na górnej kondygnacji pod dachem. Bywa, że stanowi zadaszenie tarasu, który może się pod nią znajdować. Może znajdować się także na parterze.

W nowoczesnej architekturze, we której zaciera się granice między różnymi typami rozwiązań konstrukcyjnych i ich funkcjami, aranżacje loggii przyciągają uwagę.

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Czy loggia wlicza się do powierzchni użytkowej?

Loggia to element, który wielu budowniczym i użytkownikom domów jednorodzinnych kojarzy się nieużywanym balkonem cofniętym w głąb bryły w klockowatych domach z PRL. Do niedawna w naszym krajobrazie było pełno takich domów.

Często podczas generalnego remontu domu, loggie ulegają zabudowie, dzięki czemu ich powierzchnię włącza się do wnętrza domu czy mieszkania, ponieważ stanowi ona wnękę w bryle, wlicza się ją więc w kubaturę budynku.

Zalety loggii - komfort, funkcjonalność i potencjał aranżacyjny

To znacznie więcej niż tylko balkon – to półotwarta przestrzeń, która pełni funkcję przytulnego przedłużenia mieszkania. Dzięki bocznym ścianom i zadaszeniu stanowi zaciszne miejsce wypoczynku, skutecznie osłonięte od wiatru, deszczu oraz nadmiernego nasłonecznienia. To idealna przestrzeń na poranną kawę, wieczorną lekturę czy relaksującą chwilę w ciągu dnia – niezależnie od pogody.

Loggia zwiększa powierzchnię użytkową domu lub mieszkania, wprowadzając dodatkową strefę, którą można zagospodarować według indywidualnych potrzeb. Może pełnić rolę zielonej oazy z roślinami doniczkowymi, kącika do pracy czy nawet mini siłowni.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest zabudowa loggii przeszkloną ścianą – dzięki temu można stworzyć efektowny i funkcjonalny ogród zimowy. Taka aranżacja nie tylko podnosi estetykę wnętrza, ale też poprawia komfort termiczny oraz wpływa na lepsze doświetlenie pomieszczeń sąsiadujących z loggią. To przestrzeń, która łączy przyjemne z pożytecznym – daje więcej światła, spokoju i możliwości.

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Loggia a kwestie budowlane

Loggia jako wnęka w budynku musi być dobrze ocieplona. Warstwy termoizolacyjne na ścianach i pod podłogą powinny płynnie łączyć się z ociepleniem pozostałej części elewacji, tak żeby nie powstały tam mostki cieplne. Jej płyta stanowi przedłużenie stropu. Styk obu części konstrukcyjnych można ocieplić, stosując łączniki balkonowe. Ocieplenie płyty może być także umieszczone w jej warstwach. Płyta loggii może być podparta na murach nośnych lub słupach. Płyta powinna być wykonana ze spadkiem 1,5-2% na zewnątrz w kierunku krawędzi. Należy zabezpieczyć ją przed wilgocią.

Posadzkę loggii wykańcza się płytkami ceramicznymi lub deskami tarasowymi. Po stronie zewnętrznej musi być wykonana balustrada chroniąca przed upadkiem. Powinna być na tyle mocna, żeby wytrzymała ciężar napierającej na nią osoby. Można ją wykonać z drewna, prętów stalowych, tafli szkła. Wybierając sposób mocowania, warto pamiętać, że lepiej to zrobić od czoła, bo wtedy nie uszkodzimy hydroizolacji płyty i materiału wykończeniowego.

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Loggia z widokiem

Zależnie od strony świata, z której będzie usytuowana loggia oraz miejscowych warunków pogodowych, loggia może nie mieć jednej lub obu ścianek bocznych. Taką warto zbudować w domu położonych w punkcie widokowym w atrakcyjnej przyrodniczo okolicy.

Loggia jako forma osłony przed słońcem

Loggia jest zawsze przykryta dachem. To stanowi dobrą osłonę przed letnim słońcem, które operuje z bardzo wysoka. W ciągu dnia w lipcu lub sierpniu, kiedy jest najgoręcej, słońce porusza się wysoko na niebie. Przed takim palącym słońcem znajdziemy schronienie właśnie z głębi loggii. W razie potrzeby na elewacji nad loggią można zainstalować markizę lub inną przesłonę zewnętrzną.

Loggia w projektach gotowych

Loggia jest chętnie wykorzystywana w projektach gotowych domów, zwłaszcza domów rekreacyjnych, w których ważne jest stworzenie przestrzeni przeznaczonych do odpoczynku. Znajdziemy ją także w projektach domów całorocznych z kolekcji Muratora. Jest ona uwzględniona np. w domu:

Warto wiedzieć Autor: Wikimedia/ Materiały prasowe Loggia zdobi front poznańskiego ratusza Loggia To bardzo stare rozwiązanie architektoniczne. Loggie były budowane już w starożytności. Bardzo spopularyzowane zostały w renesansie. Znajdziemy je na Wawelu, w zamku w Szydłowcu, Pieskowej Skale, w Baranowie Sandomierskim. We Włoszech budowano je jako samodzielne budynki zamknięte z trzech lub czterech stron arkadami. Były one przeznaczone do wypoczynku lub handlu i usług.

Zabudowa loggi - nowoczesne aranżacje

Z naszego krajobrazu znikają typowe domy kostki powszechnie budowane w czasach PRL. Właściciele, starzy lub nowi, często poddają je generalnemu remontowi połączonemu z termomodernizacją.

Reprezentacyjna loggia na frontowej elewacji była niegdyś jednym z obowiązkowych elementów domów kostek. Podczas przebudowy często zostaje ona jednak zlikwidowana, a jej powierzchnia zwiększa wnętrze salonu. Pod loggią na froncie budynku często był wjazd do garażu w przyziemiu. Obecnie oba te elementy są likwidowane, żeby stworzyć nowoczesną elewację. Stare elementy zastępują duże przeszklenia, bywa, że wysokie na dwie kondygnacje.

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