Rozmowa Muratora: Pęknięty balkon – co zrobić z pękniętym balkonem?

Jak naprawdę zaczyna się degradacja balkonów?

Lato, słońce i relaks na balkonie lub tarasie – brzmi idealnie. Niestety, z biegiem czasu komfort wypoczynku potrafią zakłócić pierwsze oznaki zużycia, takie jak odspajające się płytki, pęknięcia czy zacieki świadczące o utracie szczelności konstrukcji. Pojawia się więc pytanie, dlaczego balkon lub taras, które miały służyć przez długie lata, już po kilku sezonach zaczynają sprawiać problemy. Sedno problemu najczęściej tkwi w błędach projektowych i wykonawczych.

Balkony i tarasy są stale narażone na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, takich jak opady, promieniowanie UV, obciążenia mechaniczne oraz cykliczne zamarzanie i rozmarzanie. W konsekwencji nawet niewielkie niedociągnięcia projektowe lub wykonawcze mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń. Drobny błąd popełniony podczas montażu może skutkować utratą szczelności, a w dłuższej perspektywie stopniową degradacją materiałów budowlanych.

Problem nie jest widoczny od razu, ale po cichu prowadzi do niszczenia tarasu czy balkonu. Powstające szczeliny i mikropęknięcia stają się drogą, przez którą wnika woda, a następnie podczas kolejnych cykli zamarzania i rozmrarzania uszkodzenia stopniowo się powiększają. Z czasem pojawiają się odspojenia okładzin, pęknięcia oraz zawilgocenia.

Balkon traci szczelność? Te błędy pojawiają się najczęściej

Brak prawidłowego spadku i zaleganie wody – Aby zapewnić skuteczny odpływ wody z powierzchni tarasu czy balkonu, należy zadbać o odpowiedni spadek, który powinien wynosić ok. 1–2%. W przeciwnym razie rośnie ryzyko zalegania wody na powierzchni oraz jej wnikania w warstwy konstrukcyjne. Z kolei zimą może dochodzić do uszkodzeń związanych z cyklami zamarzania i rozmarzania wody.

Nieszczelne detale konstrukcyjne – Miejsca takie jak progi balkonowe, mocowania balustrad czy wpusty są szczególnie narażone na powstawanie nieszczelności, dlatego należy zadbać o ich prawidłowy montaż. Powstające szczeliny i mikropęknięcia mogą prowadzić do wnikania wody w głąb konstrukcji.

Przerwana ciągłość hydroizolacji – Izolacja przeciwwodna powinna tworzyć ciągłą i szczelną warstwę na całej powierzchni oraz wszystkich detalach konstrukcyjnych. Jej przerwanie jest jednym z najczęstszych powodów przecieków.

Niewłaściwe przygotowanie podłoża – Skuteczna hydroizolacja wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża, które powinno być czyste, stabilne i suche. W przeciwnym razie warstwa hydroizolacyjna nie uzyska właściwej przyczepności, co w konsekwencji skróci jej trwałość i doprowadzi do powstawania nieszczelności.

Nieodpowiedni dobór materiałów – Materiały budowlane, takie jak beton, stal czy ceramika, kurczą się i rozszerzają pod wpływem zmian temperatury. Dlatego hydroizolacja powinna zachowywać odpowiednią elastyczność i przyczepność nawet podczas mrozów, aby mogła kompensować ruchy konstrukcji. W przeciwnym razie może dochodzić do pęknięć i utraty szczelności.

i Autor: Triflex/ Materiały prasowe Problemy z nieszczelnością balkonów zwykle wymagają szerzej zakrojonych działań, które nie ograniczają się jedynie do odnowienia warstwy wierzchniej, ale przede wszystkim koncentrują się na dokładnym zabezpieczeniu newralgicznych detali konstrukcyjnych. Dobrym przykładem jest renowacja balkonów w jednej z warszawskich inwestycji na Wilanowie, gdzie usterki pojawiły się już po kilku latach od oddania budynku do użytku. Przyczyną okazały się m.in. nieszczelności w miejscach połączeń oraz stopniowe zużycie istniejących warstw izolacyjnych.

Balkon niszczy się po cichu. Dlaczego problemy pojawiają się z opóźnieniem?

Problemy ze szczelnością balkonów i tarasów często przez długi czas pozostają niewidoczne. Uszkodzenia rozwijają się stopniowo pod wpływem zmian temperatury, intensywnego nasłonecznienia oraz działania wody, by po kilku sezonach ujawnić się w postaci pęknięć, przecieków czy odspajających się okładzin.

Jak podkreśla Wojciech Buczek, ekspert ds. hydroizolacji w firmie Triflex, o trwałości balkonów i tarasów w dużej mierze decyduje odporność hydroizolacji na zmienne warunki atmosferyczne i temperatury:

„W praktyce o trwałości hydroizolacji decyduje jej zdolność do pracy w zmiennych warunkach temperaturowych. Latem, pod wpływem intensywnego promieniowania słonecznego, materiały nagrzewają się i rozszerzają, natomiast zimą – przy spadkach temperatury – kurczą się, zmniejszając swoją objętość. Zatem aby hydroizolacja nadal pełniła swoją funkcję, musi mieć zdolność do rozciągania się i zachowania wysokiej przyczepności, aby nie oderwać się od oddalających się od siebie uszczelnianych materiałów. To właśnie w tych miejscach rozpoczyna się proces degradacji. Powstają mikroszczeliny i wnikająca w nie zimą woda, zamarzając, zwiększa swoją objętość i stopniowo powiększa uszkodzenia. W efekcie z pozoru niewielkie niedoskonałości prowadzą z czasem do utraty szczelności całego układu.”

i Autor: Triflex/ Materiały prasowe Wykonanie uszczelnienia detali – obróbka blacharska - płyta balkonowa.

Tani remont? Najczęściej kończy się drogimi naprawami

Nawet drobne błędy wykonawcze mogą w praktyce prowadzić do poważnych i kosztownych konsekwencji. W skrajnych przypadkach konieczne jest usunięcie wszystkich warstw wykończeniowych i wykonanie remontu od nowa. Przy ocenie inwestycji warto patrzeć długofalowo, ponieważ rozwiązania o wyższej trwałości ograniczają liczbę przyszłych napraw, zwiększają komfort użytkowania i realnie obniżają koszty w całym cyklu życia balkonu.

Jak uniknąć kosztownych błędów po remoncie tarasu?

Dla zapewnienia skutecznej szczelności balkonu na długie lata warto stosować rozwiązania systemowe, które obejmują zarówno projekt, jak i jakość wykonania. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na kilka istotnych kwestii:

zapewnienie prawidłowego spadku,

zachowanie ciągłości hydroizolacji,

dokładne uszczelnienie detali,

właściwe przygotowanie podłoża,

dobór systemów dostosowanych do pracy konstrukcji i warunków atmosferycznych.

Takie podejście znacząco ogranicza ryzyko powstawania nieszczelności oraz pozwala uniknąć kosztownych napraw w kolejnych latach. Ważna jest nie tylko jakość zastosowanych materiałów, ale również ich prawidłowy montaż, bo to od wiedzy, doświadczenia i staranności wykonawcy zależy ostateczny efekt i trwałość całego systemu.

Dlatego też profesjonalne systemy uszczelniające najwyższej klasy zazwyczaj nie są dostępne w powszechnej sprzedaży, a ich zastosowanie i aplikacja odbywa się wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych i certyfikowanych wykonawców.

Wnioski dla zarządców i inwestorów

Problemy z balkonami i tarasami często ujawniają się dopiero po kilku latach, dlatego istotne znaczenie ma jakość realizacji już na etapie budowy lub remontu.

O trwałości decyduje nie tylko wybór materiałów, ale przede wszystkim poprawne wykonanie detali i zachowanie ciągłości rozwiązań systemowych.

Oszczędności na etapie inwestycji mogą prowadzić do znacznie wyższych kosztów napraw w przyszłości.

Niezbędne jest uwzględnienie warunków eksploatacyjnych i pracy konstrukcji w długim okresie użytkowania.

Najlepsze efekty daje współpraca z doświadczonymi wykonawcami oraz stosowanie sprawdzonych, kompletnych systemów.

Źródło: Triflex