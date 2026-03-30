Drewno dębu jest ładne, trwałe i ma wysokie walory użytkowe. Jest powszechnie wykorzystywane na schody, zarówno jako drewno konstrukcyjne, jak i materiał wykończeniowy. Wysoka twardość dębu sprawia, że szczególnie nadaje się na schody. Nawet przy intensywnym użytkowaniu na schodach dębowych nie będzie widać wgnieceń od twardych obcasów i innych uszkodzeń mechanicznych. Dąb to nasze drewno rodzime, wyrosłe i przyzwyczajone do naszego klimatu, więc doskonale sprawdza się we wnętrzach. Jest stosowane od wieków, więc i stolarze dobrze znają jego właściwości. Doświadczony fachowiec wykona schody dębowe tak, że drewno będzie doskonale “pracować” i długo zachowa piękny wygląd. Dlatego ponad 90% konstrukcji schodowych oferowanych przez producentów lub wykonywanych przez stolarzy to schody dębowe.

Schody dębowe konstrukcja

Ponieważ dąb jest drewnem mocnym, mającym dużą nośność i wytrzymałość mechaniczną, można z niego budować dowolne konstrukcje schodowe. Mogą to być schody dębowe samonośne, w których konstrukcję również buduje się z tego materiału, jak i schody na belkach metalowych albo na konstrukcji żelbetowej. Kształt schodów nie jest żadnym ograniczeniem. Schody dębowe mogą być proste, zabiegowe, jedno- lub wielobiegowe, z podestem, dywanowe, czy spiralne.

Schody dębowe we wnętrzu: aranżacje

Co ciekawe, schody dębowe pasują w każdym wnętrzu. Każdy inwestor, bez względu na upodobania, znajdzie swoje schody dębowe. Zależnie od konstrukcji i sposobu wykończenia mogę być tradycyjne, rustykalne, stylowe, bogate w wyrazie albo proste, minimalistyczne, nowoczesne, industrialne, loftowe. Przeglądając oferty i realizacje różnych producentów, znajdziemy standardowe schody dębowe o prostej konstrukcji, bez nadmiaru ozdobników, a także schody dębowe o wstęgach balustrad wykręconych w dekoracyjne wzory wykończone motywami roślinnymi, zwierzęcymi itp. Schody z dębiny świetnie też wyglądają w wersji nowoczesnej. Bardzo modne są obecnie schody wspornikowe albo schody dywanowe, które również często są wykonywane z dębiny lub nią wykańczane.

Schody dębowe na konstrukcji metalowej

Schody dębowe z drewna litego

Schody dębowe najczęściej są wykonywane z drewna litego. W schodach o konstrukcji w całości drewnianej stosuje się słupki, belki, deski, tralki z tego materiału. Mogą być one dowolnie ukształtowane, ponieważ dębina łatwo poddaje się obróbce. Słupki nośne najczęściej mają przekrój kwadratowy lub okrągły, tralki mogą być ozdobnie rzeźbione.

Deski dębowe na stopnie schodów powinny być zrobione z elementów klejonych. Najczęściej stosuje się elementy zbudowane z graniaków o szerokości 4-6 cm i grubości 3-4 cm. Układ słojów jest przeciwległy w poszczególnych graniakach. To stabilizuje drewno, a także pozwala wybrać na wierzch najładniejszą stronę każdej deski i skleić trepy tak, żeby były jak najlepiej dobrane kolorystycznie. Jeśli schody dębowe są wykonywane na konstrukcji betonowej, czyli drewno stanowi tylko jej okładzinę, często stosuje się deski o mniejszej grubości. Najtańsze rozwiązania to zastosowanie na schody drewna fornirowanego. Można spotkać oferty schodów dębowych obłogowanych - w takim wypadku w środku deski może być materiał nieładny, słabszy, np. drewno z sękami, spękane, albo nawet materiał drewnopochodny. Schody taki tylko wyglądają na dębowe, ponieważ na wierzchu jest cienka warstwa okleiny.

Schody dębowe - kolory i wykończenie drewna

Schody dębowe mogą być bardzo atrakcyjnie i różnorodnie wykończone, przez co wyglądają nowocześnie, inaczej niż przed laty. Kiedyś deski tylko szlifowano i lakierowano. Teraz są dodatkowo szczotkowane, nacinane, ługowane, wędzone, bielone, podbarwiane itp. Jako warstwę zabezpieczającą schodów dębowych można zastosować lakier albo olej o różnym stopniu połysku, np. matowy lub satynowy. To wszystko sprawia, że deski dębowe zmieniają wyraz i kolor. Znajdziemy schody dębowe w kolorze naturalnym, czyli w tonacji jasnobeżowej, brązowawej, ale także rozjaśnione, wybielone, tak że świetnie będą wyglądać we wnętrzach skandynawskich w stylu.

Drewno dębowa dość łatwo się podbarwia, dlatego można zamówić schody w modnej obecnie palecie szarości albo innym kolorze, nawet granatowym lub ciemnobrązowym. Wykończenie schodów dębowych może sprawić, że będziemy się zastanawiać, z jakiego drewna są te schody.

Schody dębowe lakierowane czy olejowane

Do wykończenia powierzchni schodów można wybrać oleje, olejowoski, lakiery. Te pierwsze uwydatniają strukturę drewna, rysunek słojów i głęboko wnikają do porów. Ich zaletą jest to, że w razie uszkodzeń można szybko naprawić zniszczoną powierzchnię punktowo lub całościowo.

W przypadku lakierowania na drewnie powstaje mocna powłoka, jednak w razie ubytków lub zadrapań konieczne będzie usunięcie starego lakieru, a to wymaga naprawy całościowej. Wielu producentów schodów oferuje drewno dębowe pokryte wieloma warstwami oleju lub lakieru, następnie utwardzonymi, co daje bardzo trwałe zabezpieczenie.

Schody dębowe - z czego podstopnice

W tej kwestii jest również wiele wariantów do wykorzystania. Podstopnice mogą być wykończone takim samym materiałem, czyli dębiną, albo szkłem, co jest dziś bardzo modne i wygodne, płytkami ceramicznymi, kamieniem, metalem. Podstopnice w schodach na betonie mogą pozostać otynkowane i pomalowane farbą o wysokiej odporności na szorowanie, dzięki czemu łatwo będzie utrzymać estetykę wykończenia.

Schody dębowe - listwy przyschodowe

Listwy przyschodowe stanowią element wykończenia schodów, który ma za zadanie zamaskować wszelkie nierówności ścian na styku z biegiem. Jeśli będą dobrze wykonane, nie będzie nieładnych szczelin przyschodowych. Dodatkowo stanowią łącznik między schodami a ścianami oraz podłogą. Dobrze jest je dopasować do tych dwóch elementów, wtedy stanowią spójną całość. Listwy przyschodowe zwykle wykonuje się z tego samego materiału co bieg, mogą być białe lub w kolorze ściany albo zestawione kontrastowo. Na rynku znajdziemy listwy przypodłogowe z drewna, jak również z MDF-u pokryte fornirem lub malowane.

Schody dębowe balustrada

Balustrada przy schodach dębowych pełni funkcję praktyczną i estetyczną. Jeżeli w domu są małe dzieci albo zwierzęta, które będą chodzić po schodach, warto wybrać wypełnienie z tralek pionowych albo wykonać balustradę pełną. Takie rozwiązanie będzie bezpieczne. Co do estetyki, balustrada musi pasować do schodów i stylu wnętrza. Może być zbudowana jako pełna z drewna, szkła albo wstęgi metalu.

Tralki drewniane lub metalowe mogą być pionowe lub poziome, wykonane ze stali malowanej proszkowo. Metalowe pręty tralek można ozdobić nakładanymi na nie elementami drewnianymi. Sposobów wykończenia balustrady schodów dębowych jest równie dużo jak wariantów samych schodów.