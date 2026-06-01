Dlaczego styropian dwuwarstwowy swissporLAMBDA WHITE to nowy standard w termoizolacji

Odpowiedzią na wyśrubowane wymagania techniczne oraz realne problemy ekip budowlanych stała się technologia płyt zespolonych. Styropian dwuwarstwowy swissporLAMBDA WHITE to flagowy przykład tego, jak zaawansowana inżynieria eliminuje największe wady tradycyjnych szarych płyt, zachowując ich bezkonkurencyjne właściwości izolacyjne. Dla portalu murator.pl analizujemy, jak ten innowacyjny produkt redefiniuje podejście do ocieplania ścian zewnętrznych.

Anatomia płyty: trwałe zespolenie i walka z fizyką

Kluczem do zrozumienia przewagi płyt swissporLAMBDA WHITE jest ich unikalna, dwuwarstwowa konstrukcja. Nie mamy tu do czynienia z prostym barwieniem czy powierzchniowym powlekaniem materiału. To produkt nowej generacji, w którym grafitowy rdzeń został trwale, masowo zespolony z zewnętrzną warstwą białego EPS o grubości około 6 mm.

Rdzeń grafitowy: odpowiada za doskonałe parametry termoizolacyjne. Dzięki domieszce grafitu, który działa jak ekran blokujący promieniowanie cieplne, płyta wykazuje doskonałe właściwości izolacyjne.

odpowiada za doskonałe parametry termoizolacyjne. Dzięki domieszce grafitu, który działa jak ekran blokujący promieniowanie cieplne, płyta wykazuje doskonałe właściwości izolacyjne. Biała warstwa osłonowa: pełni funkcję tarczy refleksyjnej. Została zaprojektowana po to, by odbijać promienie słoneczne i stabilizować płytę pod względem termicznym podczas kluczowego etapu prac – aplikacji na elewacji. Co istotne, grubość 6 mm pozwala na swobodne szlifowanie płyt po przyklejeniu bez ryzyka uszkodzenia tej warstwy ochronnej.

Technologia nacięć przeciwprężnych kontra letnie słońce

Każdy doświadczony monter rozwiązań termoizolacyjnych zna ciemną stronę pracy z klasycznym styropianem grafitowym w okresie wiosenno-letnim. Ciemny kolor gwałtownie absorbuje promieniowanie słoneczne. Powierzchnia tradycyjnej szarej płyty pozostawionej na słońcu potrafi rozgrzać się do bardzo wysokich temperatur, co wywołuje potężne naprężenia wewnętrzne. Płyty zaczynają się wyginać („łódkować”), a w skrajnych przypadkach odklejają się od ściany przed związaniem zaprawy klejowej. Aby temu zapobiec, wykonawcy muszą stosować drogie i kłopotliwe siatki cieniujące na rusztowaniach.

swissporLAMBDA WHITE eliminuje te zagrożenia na dwa sposoby:

Ochrona przed nagrzewaniem: zewnętrzna, biała warstwa skutecznie odbija światło słoneczne. Badania wykazały, że powierzchnia płyt LAMBDA WHITE eksponowanych na słońcu jest o około 20°C chłodniejsza w porównaniu do klasycznego szarego styropianu.

zewnętrzna, biała warstwa skutecznie odbija światło słoneczne. Badania wykazały, że powierzchnia płyt LAMBDA WHITE eksponowanych na słońcu jest o około 20°C chłodniejsza w porównaniu do klasycznego szarego styropianu. Siatka nacięć przeciwprężnych: standardowa płyta posiada fabrycznie wykonane nacięcia kompensacyjne (technologia opracowana we współpracy ze szwajcarską uczelnią Hochschule Luzern). Te nacięcia mechanicznie rozładowują naprężenia wewnętrzne, gwarantując niespotykaną stabilność wymiarową. Płyta nie wygina się, nie odpada i eliminuje ryzyko zerwania spoiny klejowej.

Ekstremalnie niska lambda: izolacja bez efektu „bunkra”

Najważniejszym parametrem każdego materiału izolacyjnego jest deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, czyli lambda. W przypadku swissporLAMBDA WHITE wynosi on zaledwie 0,031 W/(m·K).

Dla inwestora oznacza to możliwość uzyskania wymaganego prawem oporu cieplnego przegrody przy znacznie mniejszej grubości izolacji w stosunku do tradycyjnych płyt.

Zastosowanie surowca z dodatkiem grafitu poprawia właściwości termoizolacyjne płyt LAMBDA WHITE nawet do 30% w porównaniu do popularnych na rynku białych styropianów fasadowych o lambdzie na poziomie 0,042-0,044 W/(m·K).

Dzięki temu warstwa ocieplenia może być cieńsza (np. 15 cm zamiast 20 cm). W efekcie wnęki okienne są płytsze, do pomieszczeń wpada więcej światła dziennego, a budynek unika ciężkich, nienaturalnie proporcjonalnych ścian zewnętrznych, zachowując lekką linię architektoniczną.

Geometria i precyzja montażu

Płyty swissporLAMBDA WHITE produkowane są w standardowym formacie 995 x 495 mm. W zależności od potrzeb projektu, producent oferuje dwa warianty wykończenia krawędzi:

gładkie (boki proste) – dostępne w szerokim zakresie grubości od 12 cm oraz od 15 do 25 cm (a nawet do 30 cm na zamówienie).

– dostępne w szerokim zakresie grubości od 12 cm oraz od 15 do 25 cm (a nawet do 30 cm na zamówienie). frezowane (na zakładkę) – dostępne w grubościach od 15 do 25 cm.

Wybór opcji frezowanej pozwala na montaż płyt „na zakładkę”, co w połączeniu z doskonałą, powtarzalną geometrią produktów swisspor całkowicie eliminuje liniowe mostki termiczne na łączeniach płyt i przyspiesza pracę dekarzy oraz monterów. Ponadto materiał charakteryzuje się znakomitymi parametrami mechanicznymi – wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych wynosi TR 100 kPa, co gwarantuje stabilne i trwałe oparcie dla całego systemu ociepleń (ETICS).

Autor: swisspor/ Materiały prasowe Zastosowanie płyt swissporLAMBDA WHITE pozwala na uzyskanie cieplejszego domu przy zachowaniu optymalnej grubości ścian

Tabela specyfikacji: parametry techniczne swissporLAMBDA WHITE

Dla ułatwienia weryfikacji, poniżej przedstawiamy kluczowe parametry techniczne produktu, bezpośrednio zgodne z oficjalną Deklaracją Właściwości Użytkowych (DoP):

Parametr techniczny Wartość deklarowana / Klasyfikacja Znaczenie dla inwestycji Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) 0,031 W/(m·K) Maksymalna oszczędność energii przy cieńszej ścianie. Wytrzymałość na rozciąganie (TR) 100 kPa Wysoka odporność na odrywanie siłami wiatru. Wytrzymałość na zginanie (BS) 100 kPa Sztywność płyt ułatwiająca precyzyjny montaż. Grubość białej warstwy EPS ok. 6 mm Możliwość bezpiecznego szlifowania nierówności. Wymiary płyt (wersja gładka) 995 x 495 mm Standard rynkowy, idealna powtarzalność wymiarowa. Klasa reakcji na ogień E Materiał samogasnący, bezpieczny w użytkowaniu.

Inwestycja w racjonalną przyszłość

Szukanie pozornych oszczędności na materiale izolacyjnym często mści się już na etapie wykonawstwa (odkształcone płyty, pęknięcia na elewacji) lub podczas wieloletniej eksploatacji budynku (podwyższone rachunki za ogrzewanie).

Styropian dwuwarstwowy swissporLAMBDA WHITE to produkt dla inwestorów, którzy kalkulują długoterminowo i technicznie. Łącząc bezkompromisową izolacyjność grafitu z bezpieczeństwem montażu i odpornością na słońce, swisspor dostarcza technologię, która realnie chroni budynek, upraszcza pracę ekipie wykonawczej i gwarantuje stabilność termiczną na dekady. To sprawdzony standard dla nowoczesnego budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Więcej informacji na temat styropianu dwuwarstwowego nowej generacji swissporLAMBDA WHITE jest dostępnych na: www.lambda.swisspor.pl, pełna gama rozwiązań termoizolacyjnych od fundamentów po dach oferowanych przez swisspor Polska jest prezentowana na stronach: www.swisspor.pl oraz www.swissporTON.pl.