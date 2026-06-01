Ocieplenie bez kompromisów. Kompleksowe wsparcie od ATLAS

W ATLASIE patrzymy na termomodernizację szerzej niż tylko przez pryzmat pojedynczego produktu. Łączymy nowoczesne materiały, praktyczną wiedzę, szkolenia i realne wsparcie wykonawców, by ułatwiać pracę na każdym etapie ocieplania domu.

Dziś inwestorzy oczekują elewacji, która przez lata zachowa estetyczny wygląd i odporność na zabrudzenia oraz trudne warunki atmosferyczne. Fachowcy z kolei potrzebują materiałów, które dobrze pracują na ścianie, łatwo się aplikują i pozwalają uzyskać równy, powtarzalny efekt.

Odpowiedzią na te potrzeby są tynki z linii ATLAS GEMINI oraz działania edukacyjne, które pomagają lepiej wykorzystać możliwości nowoczesnych systemów ociepleń.

Autor: ATLAS/ Materiały prasowe

GEMINI – technologia, która ułatwia pracę i buduje efekt trwałej elewacji

Tynk jest zwieńczeniem całego systemu ociepleń i to właśnie on odpowiada za finalny wygląd budynku. Dlatego jego wybór ma znaczenie zarówno dla wykonawcy, jak i inwestora.

Linia ATLAS GEMINI została oparta na technologii 4K, czyli połączeniu czterech rodzajów wyselekcjonowanych kruszyw. Dzięki temu produkty łączą łatwą aplikację, proste fakturowanie, pełne pokrycie powierzchni oraz równomierne rozłożenie kruszywa.

W praktyce oznacza to większy komfort pracy na rusztowaniu. Tynk bardzo dobrze trzyma się narzędzi i powierzchni ściany, nie wymaga ciągłego poprawiania ani częstego czyszczenia pacy. Fachowiec może pracować szybciej i pewniej, a inwestor zyskuje trwałą, estetyczną elewację z kolorem odpornym na upływ czasu.

Autor: ATLAS/ Materiały prasowe

Dobra elewacja zaczyna się od wiedzy

Jednocześnie nawet najlepszy materiał nie zastąpi wiedzy wykonawczej i poprawnej technologii. Dlatego ATLAS rozwija wokół systemów ociepleń również działania edukacyjne i szkoleniowe.

Jednym z nich są szkolenia GEMINI Show, podczas których Fachowcy mogą zobaczyć produkty w praktyce i sprawdzić ich właściwości w warunkach zbliżonych do realnej pracy na budowie. To możliwość poznania technologii aplikacji, właściwego przygotowania podłoża oraz rozwiązań najczęstszych problemów wykonawczych.

Praktyczna wiedza jest także fundamentem działania Centrum Szkoleniowego ATLAS w Ruścu koło Nadarzyna. To miejsce, w którym teoria spotyka się z praktyką. Fachowcy rozwijają tam umiejętności z zakresu montażu, tynkowania, gruntowania czy klejenia pod okiem doświadczonych ekspertów. Do dyspozycji uczestników pozostaje między innymi ponad 70 stanowisk szkoleniowych na hali o powierzchni 300 m2 oraz showroom przeznaczony pokazom aplikacji i montażowi systemów ociepleń z domem w skali 1:1.

Autor: ATLAS/ Materiały prasowe

„Na Rusztowaniu” – ocieplanie pokazane krok po kroku

ATLAS przenosi praktyczną wiedzę również do Internetu. Program „Na Rusztowaniu” to format poświęcony ocieplaniu domu od A do Z, oparty na testach materiałów i codziennych doświadczeniach ekip wykonawczych. Widzowie mogą zobaczyć ocieplanie krok po kroku, praktyczne rozwiązania problemów wykonawczych, testy materiałów oraz najczęstsze błędy pojawiające się podczas prac elewacyjnych.

Już w czerwcu program „Na Rusztowaniu” wystartuje z nowym sezonem. Kolejne odcinki będzie można oglądać w serwisie YouTube, śledząc praktyczne porady, testy i budowlane doświadczenia prosto z placu budowy.

Kupujesz i zyskujesz

Wsparcie Wykonawców to także konkretne korzyści zakupowe. W ramach akcji „ZŁAP EXTRA KASĘ” Fachowcy mogą otrzymać zwrot gotówki lub punkty w Programie Fachowiec Atlasa za zakup wybranych produktów elewacyjnych.

Promocją objęte są tynki GEMINI RS, GEMINI RSX oraz SILKON BA. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy kupić produkty objęte promocją, wyciąć kupony promocyjne z dekli opakowań, zarejestrować się w Programie Fachowiec oraz przesłać kupony wraz z fragmentem opakowania.

Firmy mogą otrzymać 40 zł zwrotu gotówki za każdy kupon, natomiast osoby fizyczne – 100 punktów w Programie Fachowiec Atlasa.

GEMINI, GEMINI Show, Centrum Szkoleniowe ATLAS, program „Na Rusztowaniu” i ZWROT EKSTRA KASY pokazują, że ocieplanie warto traktować kompleksowo. Bo trwała i estetyczna elewacja to nie przypadek. To efekt dobrego wyboru, fachowej pracy i wsparcia, z którego można skorzystać na każdym etapie inwestycji.