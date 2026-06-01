Profile wykończeniowe do systemów ociepleń ETICS

Kompleksowe wykończenie każdej krawędzi elewacji ETICS

Profile wykończeniowe Bella Plast zapewniają poprawne technicznie zakończenie i zespolenie warstw systemu w miejscach, gdzie występuje krawędź, czyli obszar, w którym kończy się ciągłość warstw systemu: okładzina termiczna, siatka szklana, klej i tynk. Profil ma za zadanie bezpiecznie zespolić te warstwy, bez możliwości rozwarstwienia się ich w przyszłości. W przeciwnym razie każda krawędź pozbawiona profilu wykończeniowego Bella Plast będzie miejscem, gdzie w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych oraz zwykłego użytkowania budynku, rozpocznie się destrukcja elewacji. Warto zatem zadbać o odpowiedni dobór profili i tym samym przedłużyć technologiczną trwałość docieplonej elewacji na wiele lat, a przy okazji podnieść jej walory estetyczne i design’erskie, korzystając z szerokiej oferty profili technicznych i ozdobnych.

Wykończenia wnęk okiennych, balkonów, naroży

Do podstawowych krawędzi w elewacji BSO zaliczamy połączenie tynku z ościeżnicą okienną. Tu stosujemy tzw. listwy „APU”, czyli listwy przyokienne dylatacyjne (seria BP13), a przy połączeniu tynku z prowadnicą rolet: specjalne listwy dylatacyjne do prowadnic rolet (BP13 R). Listwy serii BP13i BP13R w standardzie produkowane są w wielu kolorach, adekwatnych do kolorystyki okien powszechnie występujących na rynku: BIAŁY, JASNY SZARY RAL7000, CIEMNY SZARY RAL 7024, WINCHESTER, ZŁOTYDĄB RAL 8001, CIEMNY ORZECH RAL 8017, SOSNA RAL1002, DĄB SŁODOWY RAL 1019, CZARNY RAL 9005, ANTRACYT RAL 7016, MLECZNO-SZARY RAL 7047.

Kolejne miejsca, w których stosuje się listwy i profile to wszelkie elementy (kształty) wysunięte na zewnątrz elewacji, takie jak balkon, taras, wykusz oraz – najpowszechniej – dolne zakończenie elewacji nad cofniętym cokołem. Tutaj montujemy okapniki (seria BP14, na przykład BP14 ECO PLUS) lub nowość, czyli zwijaną listwę okapnikową BP14 RF, która umożliwia montaż bez łączeń, nawet na odcinkach 25 metrów i dłuższych. Listwa ta posiada ochronę patentową w U.P. R.P., EU i na wielu innych terytoriach.

Następnie wszelkie naroża: wokół okien, drzwi czyw narożnikach – tu stosujemy kątowniki zbrojące (seria BP10 i BP23S) i bardziej specjalistyczne profile: dylatacja systemowa BP15 lub BP16 kątowa w miejscu przebiegu podziału budynków (osadzonych na oddzielnych ławach fundamentowych lub kiedy rozpiętość elewacji w poziomie przekracza 15 m).

Polecamy także listwę dylatacyjną (seria BP15 EXT 11 mm i 4 mm), która przeznaczona jest do wykonywania dylatacji w tynku strukturalnym, zwłaszcza na granicy zmiany jego kolorystyki.

Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe Budynek jednorodzinny - elewacja z użyciem listwy BP11 HTS

Wygląd i kolorystyka elewacji

W ofercie dostępne są także między innymi ozdobne listwy do boniowania wraz z akcesoriami, np. łączniki krzyżowe seria BP11H CC czy w kształcie „T” BP11HTC (BP11), ozdobne imitacje blachy „na rąbek” w postaci listwy PVC (BP19) odwzorowującej blaszany rąbek, ale dającej niezliczone możliwości położenia na elewacji w każdym kierunku i w dowolnym układzie graficznym, często stosowane razem z listwą do boniowania o wnęce trójkątnej BP11 HTS, np. na przemian z listwą BP19, co pozwala uzyskać efekt bruzdy wewnętrznej i bruzdy zewnętrznej jednocześnie. Listwy serii BP11 i BP19 dostępne są w szerokiej standardowej kolorystyce, powszechnie stosowanych obecnie tynków: BIAŁY, JASNY SZARY RAL 7000, CIEMNY SZARY RAL 7024, CZARNY RAL 9005, ANTRACYT RAL 7016, MLECZNO-SZARY RAL 7047.

Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe Hotel elewacja ETICS - zastosowano listwy ozdobne BP19

Warto także stosować specjalne listwy zakończeniowe elewacyjne (BP22) w miejscu granicy zmiany ziarnistości tynku lub/i jego koloru. Listwy dostępne są w różnych wymiarach dostosowanych do różnych grubości tynków i do różnych ich rodzajów, a także do oddzielania tynku strukturalnego ETICS od płytek klinkierowych czy bitumicznych. Ciekawym rozwiązaniem są także regulowane listwy startowe PVC (seria BP30S, dostępne w szerokościach100-300 mm), pozwalające zamontować płyty izolacji termicznej do grubości 30 cm. Warte uwagi są też listwy startowe BP30S LUX COK, BP30S PLUS N COK, BP30S LUX N COK, BP30S ECO PLUS COK, które składają się z elementu nośnego montowanego do ściany oraz elementu zewnętrznego zbudowane są z poziomej półki oraz okapnika w kilku kształtach. Rozwiązanie to nadaje się do praktycznie każdej grubości elewacji, w tym – ze względu na możliwość zastosowania do płyt termoizolacyjnych o grubości nawet 30 cm – także w domach pasywnych.

Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe Listwy BP11HTS i BP19 elewacja

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP14 LUX - listwa okapnikowa - montaż

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP15 E listwa dylatacyjna elewacyjna

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP14 RF - 25 metrów ROLKA listwa okapnikowa do ETICS zwijana

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP19 listwa ozdobna na rąbek

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP15 EXT listwa dylatacyjna podtynkowa z elementem stabilizującym i ochronnym

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP19 listwa PVC ozdobna - montaż - przekrój systemu

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP20 listwa podparapetowa dylatacyjna - montaż

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP22 listwy zakończeniowe (STOP BEADS) 3mm - 15mm

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP23S kątownik zbrojący

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP30S listwa startowa PVC regulowana 100mm - 250mm - montaż zestawu

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP27 P 100mm półka startowa

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP30S LUX N COK + BP27 montaż - widok od spodu

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP11 H2 TC

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP11 H1 S

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP4S - kątownik zbrojący uniwersalny z siatka 0st - 180st

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP11 H2RS

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP11 H3 CC

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP11 H3NS - listwa PVC do boniowania z elementem traconym

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP13 MIDI listwa dylatacyjna przyokienna RAL 7024

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP11 HTS listwa do boniowania z trójkątna wnęka

i Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP14 ECO PLUS listwa okapnikowa