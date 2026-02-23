Ceny płytek podłogowych 2026 – aktualny cennik za m²

Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rodzaje płytek podłogowych dostępnych na polskim rynku

Na polskim rynku w 2026 roku dominują cztery główne kategorie płytek podłogowych. Płytki ceramiczne, w tym klasyczna terakota, cieszą się niesłabnącą popularnością ze względu na przystępność i tradycyjny wygląd. Gres porcelanowy to obecnie najchętniej wybierany materiał – charakteryzuje się bardzo niską nasiąkliwością i wysoką wytrzymałością mechaniczną. Coraz częściej spotyka się też spieki kwarcowe oraz płytki wielkoformatowe, które pozwalają na minimalistyczne, bezfugowe aranżacje. Nie brakuje również mozaik i płytek klinkierowych przeznaczonych do pomieszczeń o zwiększonym obciążeniu lub stref zewnętrznych.

Dlaczego warto zdecydować się na płytki podłogowe?

Wybór płytek na podłogę to inwestycja na długie lata. Są one wyjątkowo odporne na ścieranie, wilgoć, plamy i działanie chemii gospodarczej, co czyni je idealnym rozwiązaniem do kuchni, łazienek, przedpokoi i salonów. Łatwość utrzymania czystości, higiena oraz brak pylenia sprawiają, że płytki przewyższają inne materiały wykończeniowe pod względem praktyczności. Dodatkowo szeroka paleta wzorów – od imitacji drewna, przez beton, marmur, aż po geometryczne desenie – pozwala stworzyć wnętrze zgodne z najnowszymi trendami. Płytki podnoszą również wartość nieruchomości i są przyjazne dla alergików.

Aktualne ceny płytek podłogowych w 2026 roku

Płytki terakotowe podłogowe kosztują średnio od 30 do 130 zł za metr kwadratowy

Płytki gresowe porcelanowe standardowe dostępne są w przedziale 30–300 zł za metr kwadratowy

Płytki gresowe wielkoformatowe i rektyfikowane wyceniane są od 100 do 350 zł za metr kwadratowy

Płytki klinkierowe podłogowe oscylują między 80 a 250 zł za metr kwadratowy

Spieki kwarcowe i płyty wielkoformatowe XXL zaczynają się od 150 zł i sięgają nawet 500 zł za metr kwadratowy

Płytki imitujące drewno lub kamień naturalny kosztują zazwyczaj 50–280 zł za metr kwadratowy

Mozaiki podłogowe ceramiczne lub szklane wahają się od 120 do 450 zł za metr kwadratowy

Płytki granitowe lub marmurowe naturalne dostępne są od 90 do 1100 zł za metr kwadratowy w zależności od klasy kamienia

W ostatnich trzech latach ceny płytek podłogowych po okresie dynamicznych wzrostów spowodowanych inflacją w 2022–2023 wyraźnie się ustabilizowały. W 2024 i na początku 2025 roku widoczne były nawet niewielkie spadki średnich stawek w segmencie budżetowym dzięki promocjom i zwiększonej konkurencji producentów. W 2026 roku obserwujemy delikatny wzrost o 3–7% wyłącznie w grupie produktów premium i wielkoformatowych, podczas gdy podstawowe kolekcje gresu i terakoty utrzymują ceny na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku.

Na co zwracać uwagę przy wyborze płytek podłogowych?

Przy wyborze płytek podłogowych należy przede wszystkim sprawdzić klasę ścieralności PEI – dla domów jednorodzinnych wystarczająca jest klasa 3 lub 4, natomiast w obiektach użyteczności publicznej zalecana jest klasa 5. Kolejnym istotnym parametrem jest nasiąkliwość wody (dla gresu poniżej 0,5%) oraz klasa antypoślizgowa R, która powinna wynosić minimum R10 w łazienkach i R9 w salonach. Warto zwrócić uwagę na rektyfikację krawędzi umożliwiającą układanie z minimalną fugą, grubość płytki oraz certyfikaty jakości i gwarancję producenta. Nie bez znaczenia jest też spójność wzoru i koloru w danej partii oraz przeznaczenie – czy płytki są mrozoodporne, jeśli planujemy montaż na tarasie lub balkonie. Dobrze jest również porównać kilka ofert i uwzględnić koszt transportu oraz ewentualnych docinek.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce

20