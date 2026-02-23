Ceny płytek podłogowych 2026 – aktualny cennik za m²

Redakcja Murator.pl
2026-02-23 15:51

Planując remont lub wykończenie wnętrz w 2026 roku, kluczowe jest zapoznanie się z aktualnymi cenami płytek podłogowych. Polski rynek oferuje bogaty wybór rozwiązań dopasowanych do każdego budżetu i stylu aranżacji. Artykuł przybliża dostępne typy produktów wraz z cenami, wyjaśnia ich zalety oraz podpowiada, na co zwrócić uwagę podczas zakupu.

Kuchnia prowansalska – ciepłe odcienie

i

Autor: Getty Images Galerię zaczynamy od ponownej prezentacji zdjęcia z materiału, bo teraz możemy je szerzej opisać. Ta efektowna wiejska kuchnia ma bardzo wiele ze stylu prowansalskiego. Trawertynowa posadzka to charakterystyczny sposób wykończenia kuchni w Prowansji (trawertynowe płytki w wersji mini położono też na ścianie tuż nad blatem roboczym). Podobnie jak nierówny, poprzecierany tynk na ścianach i drewniany sufit z belkowaniem – a ich ciepły, beżoworóżowy kolor również mieści się w kanonie. Nie jest już tak z boazerią, ale wraz z klasyczną zabudową o filongowanych frontach dobrze się prezentuje, więc można darować ten szczegół. Delikatny seledynowy odcień rozświetla i chłodzi wnętrze. Drewniana wyspa z półkami i podwieszanym wieszakiem zastąpiła tradycyjny stół (być może jest poza kadrem), ale jest praktyczna i stanowi przykuwający uwagę centralny element aranżacji. Rustykalną nutę wystroju podkreślają także drewniane blaty i wiejska ława pod oknem. Miedziane rondle i patelnie, miodowe deski do krojenia i zioła ładnie go dopełniają. Relingi, okucia i uchwyty z czarnego metalu doskonale „odprawiają”wnętrze. Gdyby na półkach pojawiło się trochę jasnobeżowej czy kremowej zastawy w kwiatowe lub owocowe motywy, kuchnia byłaby niemal w stu procentach wzorcowa. Biała zastawa nieco ją unowocześnia, ale nie szkodzi to całości. Jest świetnie!
Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze

Rodzaje płytek podłogowych dostępnych na polskim rynku

Na polskim rynku w 2026 roku dominują cztery główne kategorie płytek podłogowych. Płytki ceramiczne, w tym klasyczna terakota, cieszą się niesłabnącą popularnością ze względu na przystępność i tradycyjny wygląd. Gres porcelanowy to obecnie najchętniej wybierany materiał – charakteryzuje się bardzo niską nasiąkliwością i wysoką wytrzymałością mechaniczną. Coraz częściej spotyka się też spieki kwarcowe oraz płytki wielkoformatowe, które pozwalają na minimalistyczne, bezfugowe aranżacje. Nie brakuje również mozaik i płytek klinkierowych przeznaczonych do pomieszczeń o zwiększonym obciążeniu lub stref zewnętrznych.

Dlaczego warto zdecydować się na płytki podłogowe?

Wybór płytek na podłogę to inwestycja na długie lata. Są one wyjątkowo odporne na ścieranie, wilgoć, plamy i działanie chemii gospodarczej, co czyni je idealnym rozwiązaniem do kuchni, łazienek, przedpokoi i salonów. Łatwość utrzymania czystości, higiena oraz brak pylenia sprawiają, że płytki przewyższają inne materiały wykończeniowe pod względem praktyczności. Dodatkowo szeroka paleta wzorów – od imitacji drewna, przez beton, marmur, aż po geometryczne desenie – pozwala stworzyć wnętrze zgodne z najnowszymi trendami. Płytki podnoszą również wartość nieruchomości i są przyjazne dla alergików.

Aktualne ceny płytek podłogowych w 2026 roku

  • Płytki terakotowe podłogowe kosztują średnio od 30 do 130 zł za metr kwadratowy
  • Płytki gresowe porcelanowe standardowe dostępne są w przedziale 30–300 zł za metr kwadratowy
  • Płytki gresowe wielkoformatowe i rektyfikowane wyceniane są od 100 do 350 zł za metr kwadratowy
  • Płytki klinkierowe podłogowe oscylują między 80 a 250 zł za metr kwadratowy
  • Spieki kwarcowe i płyty wielkoformatowe XXL zaczynają się od 150 zł i sięgają nawet 500 zł za metr kwadratowy
  • Płytki imitujące drewno lub kamień naturalny kosztują zazwyczaj 50–280 zł za metr kwadratowy
  • Mozaiki podłogowe ceramiczne lub szklane wahają się od 120 do 450 zł za metr kwadratowy
  • Płytki granitowe lub marmurowe naturalne dostępne są od 90 do 1100 zł za metr kwadratowy w zależności od klasy kamienia

W ostatnich trzech latach ceny płytek podłogowych po okresie dynamicznych wzrostów spowodowanych inflacją w 2022–2023 wyraźnie się ustabilizowały. W 2024 i na początku 2025 roku widoczne były nawet niewielkie spadki średnich stawek w segmencie budżetowym dzięki promocjom i zwiększonej konkurencji producentów. W 2026 roku obserwujemy delikatny wzrost o 3–7% wyłącznie w grupie produktów premium i wielkoformatowych, podczas gdy podstawowe kolekcje gresu i terakoty utrzymują ceny na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku.

Na co zwracać uwagę przy wyborze płytek podłogowych?

Przy wyborze płytek podłogowych należy przede wszystkim sprawdzić klasę ścieralności PEI – dla domów jednorodzinnych wystarczająca jest klasa 3 lub 4, natomiast w obiektach użyteczności publicznej zalecana jest klasa 5. Kolejnym istotnym parametrem jest nasiąkliwość wody (dla gresu poniżej 0,5%) oraz klasa antypoślizgowa R, która powinna wynosić minimum R10 w łazienkach i R9 w salonach. Warto zwrócić uwagę na rektyfikację krawędzi umożliwiającą układanie z minimalną fugą, grubość płytki oraz certyfikaty jakości i gwarancję producenta. Nie bez znaczenia jest też spójność wzoru i koloru w danej partii oraz przeznaczenie – czy płytki są mrozoodporne, jeśli planujemy montaż na tarasie lub balkonie. Dobrze jest również porównać kilka ofert i uwzględnić koszt transportu oraz ewentualnych docinek.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Dwa domy w jednym
Galeria zdjęć 20
Murowane starcie
Podłoga – drewno czy glina? MUROWANE STARCIE
Murowane starcie
Mediateka.pl
Murator Google News
Cenniki budowlane